„Šli jsme do zápasu pod heslem buď všechno, nebo nic. A když jsme se v úvodu ujali vedení, tak jsme ho chtěli udržet za každou cenu. Věděli jsme, že Opatov je silný ve vzduchu, ale s tím si kluci vzadu dobře poradili a do ničeho soupeře moc nepouštěli. Ten hattrick byl jenom třešničkou na dortu, pro nás byly důležité tři body,“ vrací se David Zrůbek k úspěšnému vystoupení, které znamenalo pro Horní Újezd nejen první vítězství v tomto soutěžním ročníku, ale současně ukončení čekání na výhru od poloviny května loňského roku. Svoje zásluhy na něm však nijak nepřeceňuje. „Všechny tři góly padly především zásluhou spoluhráčů, na mě už jenom zbylo stát tam, kde stát mám,“ okomentoval s nadhledem svoji střeleckou pohotovost v pokutovém území.

Na sedmnáctý pokus se to konečně podařilo. Horní Újezd okusil vítěznou radost

Za výrazného kanonýra se nepovažuje, ostatně v Horním Újezdu, který bývá rád za každou vstřelenou branku, se ani na extra kanonýrská čísla dosáhnout nedá… „Už to nějaká doba bude, co jsem dal naposledy hattrick, takže jsem za to samozřejmě rád a doufám, že nás tahle výhra nakopne. A vzpomínka na nějaké zajímavé střelecké počiny z minulosti? Asi už jsem starý, ale na nic velkého si nepamatuji,“ usmívá se osmadvacetiletý útočník, který v minulosti prošel i litomyšlskými, cerekvickými či čisteckými barvami.

V současné době se snaží zvednout z prachu „Horňák“. Není to tak dlouho, co tento klub bojoval v I. B třídě, nyní stojí na praskající větvi v okresním přeboru. „Je nás málo a sestavu jsme často lepili vším, čím se dalo,“ hledá Zrůbek vysvětlení tak dlouhé černé výsledkové série svého týmu. „Myslím ale, že teď si to pomalu sedá a začíná mířit tím správným směrem,“ neztrácí optimismus. A ani naději na udržení, byť pozice mužstva je přes výhru nad Opatovem nadále kritická. „Ve hře je ještě dost bodů a já pořád doufám, že se dokážeme udržet. Naše cíle jsou jasné, dávat v zápasech více gólů než soupeř,“ nabízí zdánlivě snadný recept, jak se o zázrak v podobě udržení pokusit.

A na závěr tradiční otázka pro kanonýry Deníku. Slavia, Sparta, nebo Plzeň? Jak odhaduje David Zrůbek boj o titul v české lize? „Jedině Slavia!,“ má v tomto směru zcela jasno.

Z dalších zajímavých střeleckých počinů odehraného kola lze zmínit dvě trefy Mirka Stejskala z Poličky, Bohumila Válka z Cerekvice, Lukáše Jirečka z Dolního Újezdu, Víta Ehrenbergera ze Svitav a bysterské dvojice Jiří Peterka, Jan Mužík. Mezi mládežníky se nejvíce vytáhl šestigólový mladší žák Filip Částek z Dolního Újezdu.