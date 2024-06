/OKRESNÍ FOTBAL/ Dvě kola do konce, čtyři body náskoku, fotbalisté Třebařova sahají po triumfu v nejvyšší okresní soutěži! Kdo by to byl na začátku sezony řekl… Vedoucí celek tabulky si nyní odvezl bod z magnetu v Mladějově a navíc mu nedobrovolně pomohla Dlouhá Loučka, která nečekaně vyhořela v souboji s Horním Újezdem. A právě střetnutí Třebařov versus Dlouhá Loučka může o příštím víkendu všechno rozseknout. Nový náboj dostal boj o záchranu, protože Němčice se přitáhly k předposlednímu Boršovu na rozdíl dvou bodů. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních mládežnických soutěží.

TJ Sokol Morašice vs. TJ Sokol Němčice. | Foto: Deník/Radek Halva

225 diváků zavítalo do mladějovského areálu a sledovalo zápas, k němuž dokonale sedí označení „dva rozdílné poločasy“. Minimálně výsledkově to platilo na sto procent. První část se hrála podle třebařovských not, o střelecké vyjádření se postaral nejprve čistokrevný Kudynův vlastenec a následně centr Kurbela, jenž zapadl k překvapení všech přítomných za záda gólmana Slezáka. Takže 0:2, ale po změně stran se obrázek hry dosti podstatně změnil. Domácí výrazně „přitopili pod kotlem“, zatlačili soupeře do defenzívy a zákonitým vyústěním bylo vyrovnání, kdy na Paulusovu kontaktní trefu hlavou navázal v 82. minutě přesně umístěnou střelou z trestného kopu Staněk. Vítězný gól nepřidal nikdo a závěrečný hvizd rozhodčího zpečetil dělbu bodů, která ani jednoho z rivalů vzhledem k průběhu utkání zrovna nenadchla.

Koho naopak měla potěšit, to byl tým z Dlouhé Loučky, jelikož nikdo nepočítal s tím, že by na domácím hřišti mohl zaváhat s Horním Újezdem. Tím spíše, když jej po necelých čtyřech minutách poslal nejlepší kanonýr okresního přeboru Konečný do vedení a vše nasvědčovalo tomu, že duel vjede do předpokládaných kolejí. Tím větší šok způsobili hosté, když do poločasu skóre zásluhou dvojice Kusý – Havran obrátili. A odpověď favorita? Ta po změně stran nepřišla. Ne, že by domácí slibné příležitosti neměli, právě naopak, našly se i šance z rodu vyložených, jenže zůstaly úplně bez efektu a tak se narodilo jedno z největších překvapení dosavadního průběhu jara. Loučka je za Třebařovem o čtyři body zpět a její jedinou nadějí, jak se udržet ve hře o titul, je vítězství v příštím kole na půdě lídra tabulky. Z účinkování hornoújezdského celku v soutěži musí být jeho fanoušci tak trochu „na prášky“. Dokázal vyhrát v Morašicích či Dlouhé Loučce, ale také dostal naloženo v Němčicích nebo Poličce…

Vendolí 17, Boršov 16, Němčice 14. Pořádnou zápletku dostal ve finiši sezony boj o záchranu. A zařídily to Němčice, které byly po podzimu málem odepsané, ale na jaře šly zřetelně výkonnostně nahoru. Což nyní odskákalo Jevíčko, když si na půdu outsidera dojela pro „půltucet“. Do poločasu padlo do jevíčské sítě pět „kusů“ a hosté se nestačili divit (připomeňme, že podzimní vzájemný duel skončil 10:0…). Podstatné je, že Němčice nyní ztrácejí na Boršov jenom dva body, nadto v závěrečném kole je na pořadu vzájemné měření sil, takže i v těchto patrech je najednou hodně o co hrát. A to i za předpokladu, že padat pouze pouze jeden tým, což pořád není na sto procent jisté.

Boršov si mohl vylepšit pozici v duelu s Morašicemi, jenže do poločasu nabral dvoubrankové manko a po pauze ho dokázal přes veškerou snahu pouze korigovat, nikoli zlikvidovat. Vendolí dokonce vedlo nad Opatovem po dvaceti minutách 2:0, ale ani takto slibně rozehrané klání nedokázalo dotáhnout byť k jedinému bodu, protože nemilosrdně úřadovat začala úderná opatovská dvojice Kalánek – Roshan a rázně otočila kormidlem.

Definitivní klid si druhou výhrou v řadě zajistil Hradec, když možná nečekaně jednoznačně zvítězil v Rohozné nad poličskou rezervou. V Cerekvici se hrálo pouze o něco málo déle než dvacet minut, na každé straně padlo do té doby po jedné brance, jenže vytrvalý nedělní déšť vytvořil z hrací plochy postupem času rybník a rozhodčí duel kvůli nezpůsobilému terénu předčasně ukončil. Ten tak bude muset složitě hledat náhradní termín.

25. KOLO: Dlouhá Loučka – Horní Újezd 1:2 (1:2). Branky: 4. Konečný – 19. Kusý, 44. Havran. Mladějov – Třebařov 2:2 (0:2). Branky: 64. Paulus, 81. Staněk – 24. vlastní (Kudyn), 40. Kurbel. Boršov – Morašice 1:2 (0:2). Branky: 69. Havlík – 20. Frank, 23, Rusnák. Němčice – Jevíčko 6:2 (5:1). Branky: 27. a 70. Pavliš, 14. Gyömber, 17. Matoušek, 32. Vytlačil, 39. Kopecký – 8. a 83. z pen. Müller. Vendolí – Opatov 2:3 (2:1). Branky: 6. Hladík, 21. Bednář – 30. Kalánek, 57. a 69. Roshan. Polička B – Hradec nad Svitavou 1:4 (0:2). Branky: 88. Zahoran – 17. Škeřík, 20. Jiroušek, 65. a 69. Milota.

Utkání Cerekvice nad Loučnou – Dolní Újezd B bylo za stavu 1:1 ve 22. minutě ukončeno z důvodu silného deště a nezpůsobilé hrací plochy.

Ve III. třídě je o tom nejpodstatnějším, tedy o prvenství a postupu sebranických fotbalistů, rozhodnuto v předstihu, ti si tak tedy mohli dovolit poprvé na jaře prohrát, a to konkrétně v Kamenné Horce s Koclířovem. A mimochodem jarní výkony a výsledky koclířovského týmu stojí bezpochyby za pozornost, vždyť naposledy prohrál 30. března (!) a aktuálně načetl čtvrtou výhru za sebou. Ve střídání lepších a horších výsledků pokračovala Čistá a tentokrát to z jejího pohledu bylo díky úspěchu proti Linharticím veselejší (a posunula se díky tomu na druhý flek). Naopak Radiměř protáhla svoje jarní trápení i proti Trnávce. Což byl zápas s docela zajímavým průběhem, v závěrečné přestřelce padly od 80. minuty čtyři góly, ten rozhodující dal v úplném konci hostující Fréhar.

25. KOLO: Čistá – Linhartice 3:1 (0:0). Branky: 63. Průžek, 75. a 77. Škorpík – 90. Rek. Radiměř – Městečko Trnávka 2:3 (0:1). Branky: 82. L. Konečný z pen., 85. E. Konečný – 13. a 90. Fréhar, 80. Smolík. Koclířov – Sebranice 4:0 (2:0). Branky: 34. Novák, 41. Elgner, 77. Léhar, 82. Sivák. Kunčina B volný termín.

Okresní soutěže mládeže