OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE + VIDEO/: Bitva o první místo v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů byla skutečnou bitvou na zeleném trávníku a úspěšně z ní vyšel Mladějov, takže si po vítězství nad Dlouhou Loučkou upevnil výsadní postavení v tabulce. Velmi vyrovnanému pořadí III. třídy vévodí i přes domácí ztrátu Čistá, ale na rozdíl od všech soupeřů má plný počet odehraných utkání. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních mládežnických soutěží.

TJ Sokol Morašice vs. TJ Sokol Třebařov. | Video: Radek Halva

V Mladějově se sešlo bezmála dvě stě diváků a nebylo divu, hrálo se o úplnou špici tabulky a to se na tomto stadionu v minulých sezonách moc nestávalo. O motivaci tedy bylo na obou stranách postaráno, což se odrazilo na tom, že se hrálo pořádně od podlahy a místy to byla pořádná „rubanice“, rozhodčí Kunc rozdal na tuto soutěž nevídaných třináct žlutých karet. Kromě toho však také padaly góly. Ten první dali hned zkraje hosté z Dlouhé Loučky, ale do poločasu přišla trojitá reakce domácích fotbalistů. V nástupu do druhé půle vstřelil Konečný z penalty kontaktní trefu, ale asi klíčová pro konečný výsledek byla následná rychlá odpověď z kopačky Vondráčka. Mladějov potom účet ještě jednou vylepšil a bez porážky zůstává na čele tabulky, které bude nyní hájit ve třech po sobě jdoucích venkovních vystoupeních.

Pořadí střelců OP mužů: 1. – 2. Pavel Němec (Mladějov) a Zdeněk Hlubinka (Třebařov), 3. – 6. Jiří Linhart (Jevíčko), Zdeněk Konečný (Dlouhá Loučka), Miroslav Knápek (Třebařov), Matěj Matoušek (Němčice).

Skóre 5:2 se o víkendu zrodilo ještě ve dvou dalších duelech. Lepšící se Jevíčko přestřílelo Horní Újezd a vyhrálo potřetí v řadě, když mu náramně vyšly úvodní minuty druhého poločasu. Ani druhému z Újezdů, tedy Dolnímu, bodová pšenka nevykvetla. Hradec zase po čase připomněl, že umí dávat góly, a ve druhé pětačtyřicetiminutovce strhnul vývoj utkání rázně na svoji stranu.

Rozjetý Třebařov poměřil svoje síly s morašickou defenzívou, která byla po pěti kolech nejpevnější v soutěži. Už není… „Rozbil“ ji totiž po necelých dvou minutách vedoucím zásahem Macek. Hosté ukazovali, proč jsou směrem dopředu tak nebezpeční, byli aktivní, soupeři pořád zatápěli, každou svoji akci se snažili zakončit. Pravda, to neznamená, že by se domácí jenom koukali, sami si také vytvořili několik zajímavých pozic, ale někdy i s trochou smůly se do černého netrefili. A s blížícím se závěrem museli hru stále více otevírat, což byla pochopitelně voda na mlýn brejkovým hráčům soupeře, kteří rychle „slepili“ dvě pojistky a třebařovský nováček se nyní pyšní nejen nejproduktivnějším útokem, ale i nejlepší obranou okresního přeboru! Že se nejmenší muž na hřišti Zdeněk Hlubinka trefil zrovna v Morašicích hlavou, to jen dokresluje pohodu aktuálně druhého týmu soutěže.

Dalším nováčkům se výsledkově nedařilo. Vendolí těsně padlo v Rohozné s poličským béčkem, kde v závěru stačilo pouze korigovat porážku. Němčice se zatím těžce srovnávají s úrovní okresního přeboru, proti Opatovu jakž takž držely krok v prvním poločase, ve druhém rychle inkasovaly další góly a vzešla z toho opět vysoká porážka. Import důležitých bodů z venku zvládl také cerekvický Slavoj v Boršově, kde do každého poločasu rozdělil po jedné brance, zatímco protivníkovo ofenzivní snažení „vynuloval“.

7. KOLO: Polička B – Vendolí 2:1 (1:0). Branky: 39. J. Trnečka, 77. Boháček – 86. Navrátil. Hradec nad Svitavou – Dolní Újezd B 5:2 (2:2). Branky: 11. a 40. D. Jukl, 47. a 72. Janko, 80. L. Zedník – 27. J. Vomáčka, 34. Vanat. Boršov – Cerekvice nad Loučnou 0:2 (0:1). Branky: 30. Lipavský, 53. Lorenc. Mladějov – Dlouhá Loučka 5:2 (3:1). Branky: 16. a 82. P. Němec, 14. Kalina z pen., 35. Šmehlík, 54. Vondráček – 5. P. Křivánek, 50. Konečný z pen. Morašice – Třebařov 0:3 (0:1). Branky: 2. Macek, 77. Z. Hlubinka, 81. Knápek. Němčice – Opatov 0:4 (0:1). Branky: 23. Paar, 48. Kalánek, 53. Pakosta, 84. Broulík. Jevíčko – Horní Újezd 5:2 (2:1). Branky: 20. vlastní (Š. Lněnička), 33. a 47. Linhart, 48. a 58. Havlíček – 8. a 75. Pechanec.

Šest bodů dělí první a šestý tým aktuálního pořadí okresní „trojky“, a to má ještě vedoucí Čistá o jeden odehraný zápas více než zbytek pole. Její pozice mohla být lepší, ze zápolení s Městečkem Trnávkou počítala dozajista s lepším počinem než s remízou, tím spíše, že do vedení šli po pár desítkách sekund.

Pořadí střelců III. třídy: 1. Štěpán Ludvíček (Čistá) 5, 2. Pavel Bednář (Linhartice) 4.

Rozstřílela se Radiměř a její probuzení odskákaly Sebranice, které se dostaly ke gólovému slovu až v době, kdy do jejích sítě padl půltucet. Brankový přírůstek v podání linhartické Metry byl o poznání skromnější, ale i jediná Rekova trefa na tři body v Kunčině stačila.

7. KOLO: Čistá – Městečko Trnávka 2:2 (1:1). Branky: 2. Ludvíček, 65. Frank – 23. R. Štefl, 63. Zvéška. Radiměř – Sebranice 6:2 (1:0). Branky: 55. a 63. Straka, 43. Šmíd, 53. Bubela, 59. J. Štefl, 77. Ondroušek – 79. a 85. Volf. Kunčina B – Linhartice 0:1 (0:1). Branka: 45. Rek. Koclířov volný termín.

Okresní soutěže mládeže