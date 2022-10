Jak by také ne, když hrál první s předposledním a o tom, kdo je v roli jasného favorita, nebylo sporu. Jenže domácím se střetnutí vůbec nepovedlo, bojovného soupeře z Městečka Trnávky nedokázali přehrát, herně se trápili a očekávaná výrazná převaha se nekonala. Hosté uhájili smírné skóre do závěrečného hvizdu a naznačili, že v okresním přeboru budou mít přece jen co nabídnout.

Vítěze nemělo ani utkání v Jevíčku, které začalo vyloučením domácího Schupplera za zmaření zjevné možnosti dosažení branky. Zlom přišel během pár chvilek okolo 65. minuty, kdy se důrazní hosté prosadili brankami Gregora a Marka. Ale Jevíčským skvěle vyšel závěr. Nejprve se obranou probil Václavek a tvrdou střelou snížil. V nastaveném čase unikl Linhart a jeho vysoký lob přes brankáře skončil k překvapení všech v síti.

Na dalších stadionech se mimo jiné zrodily tří pětigólové příděly (a Cerekvici, která si díky hattricku Lipavského bezpečně poradila s Mladějovem, k této cifře moc nescházelo). Při jednom z nich se Morašice po hladké výhře nad Dolním Újezdem (čtyři góly daly po 70. minutě) dotáhly na rozdíl jediného bodu na lídra tabulky. Boršov pokračoval v sérii parádních výkonů a dokonce se posunul na „bednu“, což je nutno označit jako přepisování historie.

V Opatově to na trávníku nejvíce jiskřilo v úvodní dvacetiminutovce druhého poločasu, do které se vměstnalo kromě čtyř domácích tref do černého ještě dvojnásobné vyloučení. Na první výhru znovu marně útočil Horní Újezd, byť proti Borové slibně začal, ale náskok neuhájil ani do poločasu a po přestávce pálil přesně jenom soupeř.

8. KOLO: Morašice – Dolní Újezd B 5:0 (1:0). Branky: 5. Štancl, 73. a 85. T. Nádvorník, 87. Bureš, 90. Kopecký. Boršov – Polička B 5:1 (4:0). Branky: 7. a 55. Racl, 8. Vyhnánek, 13. Kukol, 31. Havlík – 85. Škacha. Jevíčko – Hradec nad Svitavou 2:2 (1:0). Branky: 89. Václavek, 90. + 1. Linhart – 62. Gregor, 65. Marek. ČK: 1:1 (14. Schuppler – 90. + 2. D. Jukl). Bystré – Městečko Trnávka 1:1 (1:1). Branky: 25. Svoboda – 35. Havlíček. Cerekvice nad Loučnou – Mladějov 4:0 (3:0). Branky: 19., 26. a 42. Lipavský, 48. P. Nádvorník. Horní Újezd – Borová 1:3 (1:1). Branky: 7. R. Prokop – 41. D. Síla, 59. a 90. Hynek. Opatov – Dlouhá Loučka 5:1 (1:0). Branky: 41. a 57. Kalánek, 55. Broulík, 59. Paar, 65. Ptáček – 73. Ševčík. ČK: 1:1 (64. Vrána – 66. Crha).

Ve III. třídě se hrálo o průběžné vedení a Vendolí ukázalo, že v současné době není k poražení. V Linharticích sice inkasovalo jako první, ale nedlouho poté, ještě během úvodní půlhodiny, přišel bleskový obrat v podání hostů a vícekrát se skóre nezměnilo. Třebařov otevřel domácí duel s Němčicemi dvěma zásahy za pět minut, což nastartovalo jeho hráče ke střeleckému uragánu, naopak hosty srazilo a naprosto rezignovali, čehož důsledkem byl brutální dvouciferný příděl. Sebranice nasázely Koclířovu půltucet gólů v prvních pětačtyřiceti minutách. Podzimní část je v této soutěži přesně v polovině a elitní trio je bodové stále výrazně odskočené.

8. KOLO: Velké Opatovice B – Čistá 2:2 (0:2). Branky: 60. Němec, 87. Ille – 10. Škorpík, 42. Štegner. Třebařov – Němčice 12:0 (5:0). Branky: 18., 23., 30., 46. a 89. D. Maleňák, 2., 5. a 49. Ficnar, 66., 70. a 76. Z. Hlubinka, 73. Macek. Sebranice – Koclířov 6:1 (6:0). Branky: 21. a 42. Jílek, 2. Otava, 10. Kárský, 25. Klejch, 39. Volf – 85. Gregor. Radiměř – Staré Město 1:1 (1:1). Branky: 45. Šmíd – 23. Kozák. Linhartice – Vendolí 1:2 (1:2). Branky: 23. P. Kelo – 29. Strýček, 30. R. Milota.

Středeční program

Okresní přebor – dohrávky – 5. kolo: Mladějov – Polička B (15.30), 6. kolo: Dolní Újezd B – Opatov (15.30), 7. kolo: Morašice – Horní Újezd (14.00).

III. třída – 14. kolo: Radiměř – Třebařov, Linhartice – Velké Opatovice B, Sebranice – Čistá, Staré Město – Němčice, Koclířov – Vendolí (vše 15.30).

Pohár OFS Svitavy – 2. kolo: Hradec nad Svitavou – Jevíčko (15.30).