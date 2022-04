Nic nového není pod sluncem na samotné špici okresního fotbalového přeboru. Oba vedoucí celky jsou nadále za sebou v rozmezí jediného bodu a nezdá se, že by jim byl někdo schopen dýchat přímo na záda. Pronásledovatelé totiž ztrácejí. Cerekvice před týdnem prohrála derby s Morašicemi, ale ty zase v tomto kole senzačně padly doma s Boršovem.

Jeden gól stačil, Janov drží krok

Dolnoújezdské béčko plnilo roli favorita na trávníku tonoucích Linhartic a byť to nemělo úplně snadné, tak si odvezlo relativně bezpečné vítězství. Odrazilo tím nápor Janova, který byl o den dříve úspěšný na hřišti v Borové, respektive v Telecím. Rozhodující branku dal v prvním poločase Novotný a hubené skóre nedoznalo další změny. Tu nedoznala ani situace v popředí tabulky, v sezoně pořád neporažený Dolní Újezd stále o bod vede. Pomalu se blíží vzájemný střet obou rivalů (14. května v Janově), ale do té doby se může stát mnohé.

Překvapení kola se zrodilo v Morašicích. Málokdo by vsadil, že na jejich hřišti vyhraje zachraňující se Boršov. A pří vědomí, že hosté hrálo od 23. minuty (!) v deseti bez vyloučeného Zombera, by se taková sázka jevila jako čiré šílenství. I to se však někdy změní v realitu. Domácím se hra vůbec nedařila a i když převahu měli, tak gólově ji zúročili pouze jednou a jenom tím korigovali nečekanou porážku. Pro hosty je tento počin doslova zlatý, šlo o jejich vůbec první jarní zisk.

A tak je zpátky na třetí pozici Cerekvice, která prohloubila jarní tápání Radiměře. Celek od řeky Loučné si vypracoval dvoubrankový náskok, domácí fotbalisté čtvrt hodiny před koncem vstřelili kontaktní gól a bojovali ze všech sil o vyrovnání, Klátova trefa z poslední minuty však pro ně znamenala K.O.

Když jsme zmínili linhartickou Metru, tak její pozice je po čtrnácté porážce v soutěži doopravdy kritická a od sestupu ji může zachránit jen učiněný fotbalový zázrak. A to i díky dalším výsledkům tohoto kola, protože kromě Boršova zabral také Hradec nad Svitavou. Pro výsledek souboje s Jevíčkem byl klíčový první poločas, ten domácí výběr zvládl dobře a po změně stran dokázal vývoj kontrolovat.

V Křenově bylo o všem důležitém jasno během půlhodiny, kdy tým Dlouhé Loučce poslal do sítě Horního Újezdu pět „kousků“ a přítomní diváci mohli klidně jít domů. Samozřejmě nešli, vydrželi do konce, ale nic dalšího extra zajímavého neviděli.

Od duelu Opatova s Mladějovem se vzhledem k jarní pohodě obou mužstev čekaly střelecké hody, ale chyba lávky, soupeři se prezentovali se zvlhlým střeleckým prachem a podělili si tudíž po bezgólovém bodu.

18. KOLO: Linhartice – Dolní Újezd B 1:3 (1:2). Branky: 33. Bednář – 7. Mandlík, 41. Svoboda, 63. J. Vomáčka. Morašice – Boršov 1:2 (0:1). Branky: 82. V. Štancl – 45. Veselý z pen., 80. Vyhnánek. ČK: 0:1 (23. Zomber). Dlouhá Loučka – Horní Újezd 5:0 (5:0). Branky: 3. a 20. Ševčík z pen., 5. a 13. Mikšánek, 29. Kubečka. Borová – Janov 0:1 (0:1). Branka: 35. Novotný. Radiměř – Cerekvice nad Loučnou 1:3 (0:1). Branky: 77. Jandl – 68. a 90. Klát, 14. Korčák. Hradec nad Svitavou – Jevíčko 3:1 (3:1). Branky: 3. Kučírek, 32. Richter, 34. Marek – 41. Bartuněk. Opatov – Mladějov 0:0 (0:0).

Trnávka je lepší venku než doma

V nekompletním kole okresní trojky se dařilo celku z Městečka Trnávky, který nahradil předešlou ztrátu z domácího hřiště vítězstvím v Čisté. Ta tím pádem vycouvala z postupových hrátek a nabrala značnou ztrátu. Poličská rezerva si v souboji se Starým Městem počínala lépe než na půdě stejného soka v prvním jarním dějství a po přesvědčivé výhře se posunula na druhé místo. Z úplně jiných pater bylo klání na sebranickém pažitu. Domácí se ani na sedmnáctý pokus nedočkali tříbodového zápisu, s Koclířovem zachránili jen remízu.

18. KOLO: Polička B – Staré Město 4:1 (2:0). Branky: 7. Leinweber, 35. Misar, 52. Škacha, 78. Sauer – 90. I. Cápal z pen. Čistá – Městečko Trnávka 3:5 (1:4). Branky: 63. a 81. Frank, 43. Šedivý – 16., 19. a 67. Havlíček, 24. Kolář, 75. Fréhar. Sebranice – Koclířov 1:1 (0:0). Branky: 74. Dvořák – 63. Hárovník. Vendolí – Moravská Třebová C (utkání se hraje ve středu 27. dubna od 18.00 v Moravské Třebové).

Třebařov měl volný termín.