/OKRESNÍ FOTBAL/ Dobojováno jest! Po 182 zápasech v okresním přeboru a 84 utkáních ve III. třídě dopsala edice označené letopočty 2023/2024 v mistrovských fotbalových soutěžích OFS Svitavy svoji poslední kapitolu. V posledním dějství se řešila jediná zásadní otázka, a to přímý střet Boršova a Němčic o udržení v přeboru. Lépe z této konfrontace vyšel celek z Moravskotřebovska a setrvá díky tomu mezi elitou. O jménech vítězů z Třebařova resp. Sebranic bylo jasno v předstihu. V závěru článku najdete konečné tabulky okresních soutěží mládeže.

Mistři! Fotbalisté TJ Sokol Třebařov - vítězové okresního fotbalového přeboru v sezoně 2023/2024. | Foto: Jindřich Novotný

V Boršově se jednalo o klasický souboj „kdo s koho“. Bude určující výhoda domácího prostředí, nebo lepší jarní forma, jakou se doposud prezentovali hosté? Nakonec platila první varianta. Jak to v podobných případech bývá, zásadní byla první branka, kterou v polovině první půle vstřelil Stanislav Smolík. Před výbornou diváckou kulisou hráči Němčic po přestávce zabrali, ostatně nic jiného jim ani nezbývalo. Odměny se dočkali díky proměněné penaltě svého nejlepšího střelce Matěje Matouška. Jenže vyrovnání jim nestačilo, k záchraně potřebovali nutně vyhrát. Druhý gól však přes veškerou snahu nepřidali, naopak pár minut před koncem všechno „rozsekl“ Milan Vyhnánek a Boršov přes celkově velmi nevydařené jaro mohl slavit udržení v okresním přeboru. V Němčicích musí litovat slabého podzimu, v odvetách to z jejich strany bylo mnohem lepší, ale ve finále to nestačilo.

Třebařovští si přijel do Vendolí pro mistrovský pohár, který po skončení zápasu z rukou předsedy VV OFS Svitavy Jindřicha Novotného také převzali. Devadesát předešlých minut nenabídlo zrovna strhující podívanou, o nerozhodném výsledku se rozhodlo v závěrečné čtvrthodině, kdy padlo po jedné brance na každé straně. Domácí fotbalisté musí být rádi, že měli nahrány body z podzimu, jaro jim nevyšlo, za třináct kol vyhráli všehovšudy jednou.

TOP střelci přeboru: 1. Z. Konečný (Dlouhá Loučka) 25, 2. Kalánek (Opatov) 24, 3. Müller (Jevíčko) 19, 4. Matoušek (Němčice) 18.

Kdo doplnil pomyslné „stupně vítězů“? O druhé pozici Mladějova (historicky nejlepším umístění tohoto klubu) bylo rozhodnuto minulý týden, takže závěrečná porážka s Morašicemi na tom nemohla nic změnit. „Bronz“ berou čerství vítězové okresního poháru z Cerekvice, kteří nezaváhali v souboji s Horním Újezdem a díky lepší vzájemné bilanci (1:0-1:1) udrželi za svými zády odvěké rivaly z Morašic. Z třetího na páté místo propadla v posledním kole Dlouhá Loučka, neboť na domácím trávníku nenašla recept na zdolání soupeře z Hradce nad Svitavou.

Fanoušci se na závěr sezony nejvíce pobavili v Dolním Újezdu, speciálně ve druhém poločase utkání tabulkových sousedů. proti Opatovu. Skóre po úvodní pětačtyřicetiminutovce (1:0) nenasvědčovalo čemukoli mimořádnému, konečný výsledek 9:2 vypadá z tohoto pohledu přinejmenším pozoruhodně. Dát osm gólů za poločas, to se málokdy vidí i mládežnických zápasech, svědčí to o skutečnosti, že zatímco domácí hráli neustále s velkou ofenzivní chutí, tak protivníkovi se hra úplně rozpadla. Tříbodovým ziskem se s ročníkem rozloučila také poličská rezerva a tady stačila jediná trefa do černého, její duel proti Jevíčku rozhodl ke konci zkušený Pavel Bureš.

14. KOLO: Boršov – Němčice 2:1 (1:0). Branky: 23. Smolík, 84. Vyhnánek – 67. Matoušek z pen. Polička B – Jevíčko 1:0 (0:0). Branka: 76. Bureš. Mladějov – Morašice 1:2 (0:1). Branky: 88. Opletal – 5. M. Frank, 70. Ropek. Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou 1:1 (1:0). Branky: 7. P. Křivánek – 51. Nekvinda. Vendolí – Třebařov 1:1 (0:0). Branky: 79. Navrátil – 82. J. Sommer. Cerekvice nad Loučnou – Horní Újezd 2:0 (0:0). Branky: 51. Netolický, 63. Klesal. Dolní Újezd B – Opatov 9:2 (1:0). Branky: 49., 73. a 89. Krivák, 12. Štarman, 55. D. Frank, 61. Hubinka, 78. Hána, 79. Girčák, 86. Tomšíček – 53. Bartoš, 67. Kalánek.

Jakoby se na úplný závěr sezony týmy ve III. třídy domluvily. Třikrát 2:1, taková je bilance závěrečného dějství. Největší náboj mělo střetnutí v Čisté, kde šlo o konečné druhé místo za nedostižnými Sebranicemi, které měly volný los a mohly si v klidu vychutnávat svoje prvenství. Že byl čisteckým rivalem zrovna Koclířov, to je v této soutěži také novinka, nicméně byl to domácí Petr Průžek, který tuhle bitvu rozhodl a Čistá je tedy letošním vicemistrem „trojky“.

TOP střelci: 1. Bednář (Linhartice) 16, 2. Širůček (Kunčina B) 13, 3. – 4. Elgner (Koclířov) a E. Konečný (Radiměř) 11.

Na třetí místo se posunula Radiměř, ovšem v tomto týmu s jarní částí nemůže panovat rozhodně spokojenost, vždyť po podzimu byl na čele soutěže a brousil si zuby na postup. Jenže v odvetách se zadrhl a neodehrál je ani trochu podle vlastních představ, takže se Sebranicemi nečekaně brzy ztratil bodový kontakt. Derniéru si vítězstvím osladilo také kunčinské béčko, byť z poslední příčky mu to nepomohlo.

27. KOLO: Kunčina B – Městečko Trnávka 2:1 (1:0). Branky: 20. Scholze, 85. Širůček – 50. R. Hlubinka. Radiměř – Linhartice 2:1 (0:0). Branky: 54. a 88. E. Konečný – 61. Bednář. Čistá – Koclířov 2:1 (0:0). Branky: 60. a 75. Průžek – 83. Menšík. Sebranice volný termín.

Sebraničtí fotbalisté oslavili prvenství ve III. třídě.Zdroj: TJ Sebranice

Okresní soutěže mládeže