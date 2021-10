Hornoújezdský gólman byl po střetu s domácím Pavlem Kalánkem převezen se zraněním hlavy do nemocnice, kde byl hospitalizován. Podle posledních informací se jeho stav postupně lepší a nelze mu v tuto chvíli popřát nic jiného než brzké uzdravení a pokud možno rychlý návrat na fotbalová hřiště.

Bohužel to nebyl jediný případ, kdy musela na stadionu zasahovat záchranná služba. Ta byla přivolána také do Mladějova, kde utrpěl zranění v oblasti hrudníku cerekvický brankář Vojtěch Vostrčil. V tomto případě však střetnutí pokračovalo a hráči Slavoje získali pro svého zraněného spoluhráče nejtěsnější vítězství, což pro ně znamená, že zůstávají na čele tabulky. A to nadále o bod před Janovem, který zdárně zvládl domácí zápolení s Jevíčkem. Když v 68. minutě zvyšoval Heger na 4:1, vypadalo to na poklidné dohrání, jenomže hosté vůbec nic nezabalili, ještě se přitáhli na kontakt a Janovští byli nakonec šťastní, když zazněl závěrečný hvizd.

Sousedské derby v Hradci nad Svitavou gólově otevřela šťastná střela Gregora, která před brankářem Škorpíkem na nerovném terénu odskočila tak nevyzpytatelně, že skončila v síti. O vyrovnání se postaral Stodola, jenž se vyhnul ofsajdové pasti soupeře a obloučkem přehodil gólmana. Rozhodnutí padlo po změně stran, kdy stál na konci vydařené kombinace domácích Marek. Drama bylo k vidění také na hřišti v Telecím a hosté z Morašic tam poněkolikáté na podzim prokázali, jak mají siné závěry zápasů. V tomto případě zlomil smírné skóre 2:2 na jejich stranu Nádvorník v době, kdy se psala 87. minuta.

Pořádnou střeleckou divočinu nabídlo utkání v Opatově. Domácí byli dlouho zralí spíše než na bodový zisk na ručník, hlavně první poločas se jim totálně nepovedl, po přestávce však přece jenom zabrali a ve finiši vyčarovali proti Dlouhé Loučce alespoň remízu. Nula na linhartickém bodovém kontě je konečně vymazaná, že by z toho na Metře ale skákali radostí, to se jistě nedá říci. Jednak je to stále zoufale málo, ale hlavně měli duel s Boršovem bezmála vyhraný. Ale jen bezmála, protože neubránili prakticky poslední ofenzivní akci soupeře, ze které Racl vyrovnal. První bod tedy ano, ale první vítězství nikoli.

SELECT OKRESNÍ PŘEBOR – 10. KOLO: Mladějov – Cerekvice nad Loučnou 0:1 (0:0). Branka: 40. J. Vostrčil. Janov – Jevíčko 4:3 (3:1). Branky: 18. a 23. Knap, 9. Bureš, 68. Heger – 29. Z. Klein, 74. T. Klein, 82. Vašíček. Opatov – Dlouhá Loučka 5:5 (1:4). Branky: 9., 47. a 86. J. Kalánek, 49. Křivka, 85. Paar – 5., 24. a 39. Kubečka, 16. Neumann, 69. Marván. Hradec nad Svitavou – Radiměř 2:1 (1:1). Branky: 19. Gregor, 66. Marek – 31. Stodola. Borová – Morašice 2:3 (0:1). Branky: 23. Síla, 60. Hruška z pen. – 53. V. Štancl, 56. Válek, 87. Nádvorník. Linhartice – Boršov 1:1 (0:0). Branky: 82. Bednář – 90. Racl.

Utkání Dolní Újezd B – Horní Újezd bylo předčasně ukončeno.

Okresní III. třída má za sebou téměř kompletní třetinu svého programu, do úplnosti schází pouze odložené utkání Vendolí – Koclířov, které se bude hrát v listopadu na úplný konec podzimní části. Moravskotřebovské céčko nyní pauzírovalo, ovšem na jeho průběžně vedoucím umístění se nemohlo nic změnit. V našlapaném pořadí za ním si tentokrát nejvíce pomohly celky, které uspěly v utkáních na hřištích soupeřů: Čistá vyloupila Staré Město, Vendolí obrátilo ve druhém poločase zásluhou střelce Šilharta vývoj v Městečku Trnávce a Polička B ustála roli favorita v Koclířově. A když se k tomuto výčtu přidá bezpečná výhra Třebařova nad Sebranicemi, tak nám z toho vyjde, že mezi druhým a sedmým týmem aktuální tabulky je jenom tříbodový rozdíl. Což slibuje po zbývající podzimní kola pořádný náboj.

SELECT III. TŘÍDA – 10. KOLO: Třebařov – Sebranice 5:1 (1:1). Branky: 64. a 80. D. Maleňák, 29. D. Novotný, 72. Sommer, 75. Ficnar – 3. Hanus. Koclířov – Polička B 1:3 (1:1). Branky: 27. Ševčík – 4. a 68. Poliačik, 48. Moravec. Staré Město – Čistá 0:2 (0:1). Branky: 25. Paclík, 82. Lím. Městečko Trnávka – Vendolí 1:2 (1:0). Branky: 42. Kolář – 59. a 84. Šilhart. Moravská Třebová C volný termín.