Tím spíše, že o poločase Slavoj před početnou diváckou kulisou ztrácel, po přestávce však zrežíroval obrat. Paradoxně to bylo díky standardním situacím, rohovému kopu a dlouhém autu, což obvykle bývá velice silná morašická zbraň. Tentokrát ale zafungovala na opačné straně a hosté odolali i zoufalému tlaku soupeře a řadě míčů mířících do jejich šestnáctky.

Janov přišel ke třetímu vítězství s velkým štěstím, v Hradci nad Svitavou o něm rozhodl Boháček ze závaru po rozehraném rohu tři minuty před koncem. A hosté si výrazně oddechli, protože Hradec je hodně trápil a bodový zisk by si býval i zasloužil.

Na třetí výhru útočila také Borová a po pětačtyřiceti minutách ji měla skoro v kapse. Vedla o dva góly a Dolní Újezd hrál bez vyloučeného Dvořáka v deseti. Jenže platilo právě ono „skoro“. Domácí zřejmě další vývoj podcenili, přenechali iniciativu soupeři a ten se jim „poděkoval“, v závěru urval remízu. A šlo o první nerozhodný výsledek v novém ročníku.

V první půli V Jevíčku obrany obou celků dominovaly a hráči se do zakončení téměř nedostávali, což platilo i při nadějné dorážce hostů z Dlouhé Loučky, kterou domácí obrana z brankové čáry vyrazila. Po bezbrankovém poločase se hra přece jen rozhýbala, jevíčský celek přitopil pod útočným kotlem a odměnou po několika nadějných pokusech byl dokonale zvládnutý útok Tomášů Kleina a Müllera, kteří si vyměnili dvakrát přihrávku a Müller na závěr dorazil míč za záda bezmocného Štěpánka. Aktivita domácích pokračovala a druhý gól přidal po vysunutí Václavkem Vrbický přesnou střelou podél brankáře. V poslední desetiminutovce dostaly oba týmy možnost si vyzkoušet střelbu ze značky pokutového kopu, ale exekutoři byli v obou případech neúspěšní, takže skóre se více nezměnilo.

Mladějovu to v úvodu sezony jde lépe venku než doma, což prokázal také na půdě Linhartic čekajících na první zisk. V Radiměři šlo o to, který ze soupeřů smaže nulu na svém bodovém kontě a byli to domácí, kteří si poradili s Horním Újezdem. Po špatném startu do soutěže se zvedá Opatov a podruhé vyprovodil konkurenta se čtyřmi góly.

OKRESNÍ PŘEBOR – 4. KOLO: Radiměř – Horní Újezd 3:0 (1:0). Branky: 30. Válka, 47. J. Trnečka, 86. Bartoš. Jevíčko – Dlouhá Loučka 2:0 (0:0). Branky: 59. Müller, 80. Vrbický. Borová – Dolní Újezd B 2:2 (2:0). Branky: 15. V. Hegr, 34. Hruška z pen. – 60. D. Frank z pen., 87. Vanat. ČK: 0:1 (37. Dvořák). Hradec nad Svitavou – Janov 1:2 (0:1). Branky: 73. Jiroušek – 43. a 87. Boháček. Opatov – Boršov 4:1 (2:1). Branky: 29. Paar, 44. Petr, 48. Štěrba, 76. Kalánek – 10. Veselý. Morašice – Cerekvice nad Loučnou 1:2 (1:0). Branky: 25. Bureš – 72. Kusý, 75. R. Lněnička. Linhartice – Mladějov 1:3 (1:2). Branky: 43. Mlčoch – 26. Kudyn, 37. Staněk, 80. P. Němec.

Ve III. třídě bylo nejzajímavějším kláním to ve Starém Městě, kdy domácí navrátilci do fotbalových soutěží vyzvali moravskotřebovské céčko. Fanoušci se nenudili, derby mělo náboj do poslední minuty, respektive do nastaveného času, kdy se Cápalovi podařilo vyrovnat. Premiérové výhry v sezoně se dočkali fotbalisté Třebařova, zato jejich protivníci z Trnávky jsou nadále na nule. Pšenka nekvete ani Sebranicím, ty nečekaně přenechali všechny body týmu Vendolí.

III. TŘÍDA – 4. KOLO: Sebranice – Vendolí 1:3 (0:1). Branky: 90. Šlesinger – 31. Šilhart, 50. L. Fuchs, 53. vlastní (Lorenc). Polička B – Čistá 2:1 (1:1). Branky: 18. z pen. a 51. Boháček – 39. Ondruška. Třebařov – Městečko Trnávka 2:1 (1:1). Branky: 12. Novotný, 48. Z. Hlubinka – 36. Konečný. Staré Město – Moravská Třebová C 1:1 (0:1). Branky: 90. + 2. I. Cápal – 6. D. Mikšánek. Koclířov volný termín.