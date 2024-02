Předseda mimo jiné zdůraznil, že se svazu povedlo vrátit hospodaření do vyrovnaného stavu. „Poděkovat za to musíme především krajskému fotbalového svazu, který všem svým okresům rozdělil po 150 tisících korunách. Bez této pomoci bychom to při objemu naší činnosti především s mládeží jen těžko zvládli," zdůraznil JINDŘICH NOVOTNÝ. „Chci v první řadě ujistit, že svaz je tady pro kluby. Kdykoli budou potřebovat, mohou nás kontaktovat a obracet se na nás se svými fotbalovými starostmi," zdůraznil šéf okresního fotbalu.

Jak početný je kolektiv činovníků, který v současnosti pracuje pro okresní svaz?

Snažíme se především naplňovat svůj hlavní cíl, abychom byli dobrou servisní organizací pro všechny kluby hrající okresní soutěže. Do práce svazu je prostřednictvím jednotlivých odborných komisí zapojeno celkem 36 lidí, z toho 15 trenérů mládežnických výběrů.

Pokud se podíváme na aktuální dění v okresním fotbale, určitě vidíme věcí pozitivní i negativní. Začněme těmi, které vás trápí…

Ne všechno je pochopitelně zalité sluncem. Bohužel naše nejnižší okresní soutěž mužů se v tomto soutěžním ročníku smrskla na pouhých sedm účastníků, což asi nevěští směrem do budoucnosti nic moc pozitivního. Další nelichotivou skutečností je rostoucí agresivita a v některých případech dokonce i násilí na okresních trávnících.

To ale nejsme na Svitavsku rozhodně jediní, tohle vnímáme napříč fotbalem a nejenom v něm…

Je to tak. Nicméně to, že máme v našich soutěžích tým, který je schopen za polovinu sezony nasbírat 45 žlutých a sedm červených karet, že jsme museli být v součinnosti s Policí ČR ve věci fyzického napadení hráče v mistrovském utkání, je alarmující. Proti tomuto negativnímu trendu se jako výkonný výbor chceme jasně vymezit a nasadíme všechny páky, abychom podobné jevy, které do fotbalu rozhodně nepatří, co nejvíce eliminovali.