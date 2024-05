„První branku jsem dával po krásné přihrávce před prázdnou branku. Druhý jsem přidal z trestného kopu, který jsem krásně poslal do šibenice (s úsměvem). Do třetice jsem se trefil před přestávkou, byl to takzvaný gól do šatny hlavou po ideálním centru,“ popisuje svoje zásahy třiatřicetiletý fotbalista.

„V Koclířově hraji asi rok půl a byl to můj druhý hattrick. Jinak když jsem v mládí hrával za Svitavy, tak jich bylo jistě více… V mužstvu jsem určitě od toho, abych dával branky, myslím, že jako útočník bych i měl (směje se). Za přispění celého týmu se mi to celkem daří,“ je spokojen kanonýr, který v mládežnických kategoriích dlouho oblékal svitavský dres a zahrál si také v Hradci nad Svitavou.

FOTO, VIDEO: Třebařov a Morašice se praly, Mladějov se smál a jde do čela

„Na konkrétní pěkné góly si nepamatuji, jelikož jsem jich dal za svoji kariéru opravdu hodně,“ říká Robert Elgner sebevědomě. „A zvlášť povedené zápasy, které mi zůstaly v paměti? To byly asi všechny, co jsem kdy vyhrál…“ Koclířov, jak bylo řečeno, boduje v tomto ročníku pravidelněji, než bylo zvykem, mimo jiné dokázal na jaře obrat vedoucí Sebranice i druhou Radiměř.

„Popravdě to však zatím není to, co bych si přál. Jsem totiž zvyklý vyhrávat a být v čele tabulky. Ale myslím si, že kvalitou hráčů, se kterými nastupuji, bychom mohli být v přední části tabulky a třeba i celou soutěž vyhrát. Ale v téhle jarní části to nejspíš ještě nebude,“ uznává Elgner, nicméně odhodlání mu zcela evidentně nechybí. „Jsem si jistý, že do další sezony půjdeme s jasným cílem být mezi prvními.“

A tradiční otázka na závěr. Jak vidí koclířovský střelec boj o titul ve Fortuna:lize a Euro 2024 v Německu. „Nejsem sparťan a ani slávista, ale podle sympatií přejí více Slavii. A česká reprezentace na Euro? Doufám, že dojde co nejdále. Letošní repre je myslím jedna z nejlepších, tak doufám, že medaile bude doma,“ je Elgner ohledně týmu Ivana Haška možná až nečekaným optimistou.