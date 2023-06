„Věděli jsme, ze to nebude lehký zápas, měl to být pro nás přelomový krok k zisku titulu. Jelikož je v Cerekvici velké hřiště, což našemu stylu hry vyhovuje, tak se nám hrálo poměrně dobře. Z individuálního hlediska jsem byl překvapen, ze jsem dokázal vsítit dva góly, protože se stále považuji spíše za svátečního střelce. Nakonec jsme díky práci celého týmu utkání dotáhli do vítězného konce,“ vrací se Jan Jílek k průběhu duelu, který hosté rozhodli v poslední minutě gólem na 3:2 a odrazili tím atak dotírajícího Opatova.