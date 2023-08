Mistrovskou fotbalovou sezonu na Svitavsku odpálilo úvodní kolo okresního poháru. Ze sedmi utkání se jich odehrálo šest, což je nutno s ohledem na počasí, které panovalo, nutno pokládat skoro za zázrak. Pouze v Němčicích se v nedělním odpoledni při nejlepší vůli hrát nedalo a duel s Horním Újezdem bude hledat náhradní termín.

Finále Poháru OFS Svitavy: Cerekvice (v bílém) vs. Hradec (3:2). | Foto: Deník/Radek Halva

Pro jednotlivé týmy se jednalo o generálku na start okresního přeboru resp. III. třídy o následujícím víkendu a několik zajímavých poznatků pohár přinesl. Zejména ten, že do okresních soutěží přicházejí opravdu zvučná jména. Tak například Dlouhé Loučce vystřílel hattrickem postup do druhého kola v Mladějovem Zdeněk Konečný, někdejší ofenzivní zbraň moravskotřebovského Slovanu či divizního Letohradu. Nováček okresního přeboru z Třebařova zase představil Miroslava Knápka, který zanechal v minulosti výraznou stopu třeba v Ústí nad Orlicí, Lanškrouně nebo Tatenici. I jeho zásluhou Třebařovští přestřílel Jevíčko, v jehož barvách pro změnu nastoupil Michal Holub, na jaře ještě člen sestavy SKP Slovan v krajském přeboru. Vítěz III. třídy z Vendolí prokázal výhrou v Boršově, že do okresu může jít se zdravou sebedůvěrou. Po delším čase se v soutěžním utkání potkali „sousedé“ Radiměř s Hradcem nad Svitavou a finalisté uplynulého ročníku poháru potvrdili povedeným obratem ve druhém poločase úlohu favorita. Cerekvický obhájce trofeje měl volný postup a do soutěže se zapojí v zářijovém druhém kole.

POHÁR OFS SVITAVY – 1. kolo: Třebařov – Jevíčko 6:4 (2:2). Branky: 33. a 56. D. Maleňák, 41. vlastní (Vašíček), 47. Knápek, 66. Z. Hlubinka, 88. Macek – 5. Linhart, 18. a 76. Holub, 61. Vašíček. ČK: 0:1 (31. Trávníček). Boršov – Vendolí 0:2 (0:1). Branky: 21. Navrátil, 90. + 3. L. Fuchs. Mladějov na Moravě – Dlouhá Loučka 2:5 (1:2). Branky: 35. Müller, 56. Kalina z pen. – 26. Neumann, 30., 67. a 78. Konečný, 84. Sulo. ČK: 1:0 (74. Cajthaml). Radiměř – Hradec nad Svitavou 1:3 (1:0). Branky: 34. Straka – 48. Jachan, 72. L. Zedník, 81. L. Jukl. Morašice – Čistá 4:1 (2:0). Branky: 10. D. Štancl, 39. Sokol, 76. Lebeda, 84. Bureš – 61. Průžek. Opatov – Koclířov 8:1 (5:1). Branky: 21., 23. a 45. Zeman, 29. a 70. Kalánek, 13. Křivka, 50. Petruň, 84. Paar – 17. Gregor.

Odložené utkání: Němčice – Horní Újezd.

2. kolo (úřední termín 28. září): Opatov – Vendolí, Třebařov – Dlouhá Loučka, Hradec nad Svitavou – Morašice, Němčice/Horní Újezd – Cerekvice nad Loučnou.