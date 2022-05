Boj o titul okresního přeborníka bude zřejmě napínavý až do posledního možného termínu. Zbývají tři zápasy a oba úhlavní rivalové se nacházejí stejně daleko od splnění vytouženého cíle.

Tedy ne tak úplně, Janov má na svojí straně lepší bilanci ze vzájemných zápasů, což je v případě bodové rovnosti na konci soutěže rozhodující kritérium, nicméně když jsme se po třech letech dočkali plnohodnotné dohrané sezony, tak si zasloužila takové drama.

Kolo ve znamení bleskových gólů

Janov vytěžil z přestřelky v Jevíčku bod, a to ho ještě zachraňoval v závěrečných minutách. Domácí sehráli jedno ze svých zdařilejších představení a dokázali, že když jim utkání sedne, tak umí obrat i soupeře z čela tabulky. K jejich škodě se to však neděje tak často, jak by si sami přáli.

V deštivých kulisách přilákalo sousedské újezdské derby pěknou návštěvu, mnozí z fanoušků ovšem první branku zápasu neviděli. Teprve přicházeli do areálu, když se prosadil Kalánek, od zahajovacího výkopu uteklo snad patnáct vteřin. A předznamenal tím další průběh hry, hosté si udržovali stálou převahu, z níž se soupeř vymanil jenom zřídka. A když se mohl vrátit do utkání, tak v závěru poločasu gólman Váně kryl V. Lněničkovi pokutový kop. Což byl hřebík do hornoújezdské rakve, po změně stran přišel třetí zásah a střetnutí se potom víceméně jen dohrávalo.

A ještě zbývající program obou favoritů:

Dolní Újezd B: Cerekvice (d), Boršov (v), Morašice (d).

Janov: Horní Újezd (d), Cerekvice (v), Boršov (d).

Na opačném pólu tabulky si důležité vítězství zapsal Boršov, další sousedskou bitvu tohoto víkendu proti sestupujícím Linharticím otevřel gólem v první minutě a taktovku duelu domácí fotbalisté ze svých rukou nepustili.

A do třetice derby protivníků vzdálených od sebe pár kilometrů. Ani v něm ovšem radiměřský celek nenašel ztracenou formu, Hradci podlehl třígólovým rozdílem a zatímco hosté se touhle výhrou přiblížili k jistotě udržení v přeboru, tak radiměřský „řetěz“, jímž je tento klub připoután k nejvyšší soutěži Svitavska, se ocitl těsně před přetržením.

Vzhledem k pravděpodobnému sestupu Bystrého z I. B třídy půjdou dolů dva celky z okresního přeboru, dvanácté mužstvo konečného pořadí bude muset doufat, že vítěz, případně další oslovený tým v pořadí, využije možnosti postupu do krajské soutěže.

Třetí Cerekvice rozhodla o vítězství nad Mladějovem parádní úvodní půlhodinou. Nedaleko odtud v Morašicích se naopak rozhodovalo v samotné koncovce. Rozhodující akci zakončil domácí Bureš a byla to proti Borové trefa tříbodová završující obrat. A ve hře o bronzové umístění zůstává i Opatov, ten vyloupil hájemství Dlouhé Loučky v Křenově, což se mu na jaře povedlo teprve jako druhému týmu.

23. KOLO: Radiměř – Hradec nad Svitavou 0:3 (0:2). Branky: 21. Oulehla, 30. a 61. Uhlíř. Jevíčko – Janov 3:3 (1:1). Branky: 45. Bartuněk, 55. Vykydal, 75. Müller – 5. a 65. J. Boháček, 85. Heger. Boršov – Linhartice 3:1 (2:0). Branky: 1. Krejčí, 30. Racl, 64. Havlík – 57. Skřebský. Morašice – Borová 2:1 (0:1). Branky: 76. P. Lněnička, 89. Bureš – 20. V. Hegr. Dlouhá Loučka – Opatov 2:3 (0:1). Branky: 75. Neumann, 85. Bouček – 24. Paar, 60. a 62. J. Kalánek. Horní Újezd – Dolní Újezd B 0:3 (0:2). Branky: 1. P. Kalánek, 26. Svoboda, 60. Krivák. Cerekvice nad Loučnou – Mladějov 3:1 (3:0). Branky: 14. z pen. a 24. Lipavský, 26. Kusý – 66. Scholze.

Návrat domů jenom s remízou

Trnávečtí fotbalisté se vrátili po delším čase na domácí stadion, ale snad by bylo z jejich pohledu lepší, aby nadále cestovali po cizích hřištích. Tam se jim totiž dařilo vítězit, nyní však proti Starému Městu nedokázali využit ani skutečnosti, že soupeř šel před poločasem do deseti. Jedinou branku dali po necelých dvou minutách hry, hosté ještě před červenou kartou vyrovnali a po změně stran nerozhodné skóre úspěšně hájili. V deseti nakonec dohráli také domácí a v postupovém boji zaznamenali nepříjemnou ztrátu.

K jejich štěstí se však nijak nevytáhla ani konkurence. Tedy kromě moravskotřebovského céčka, jeho hladká výhra nad Koclířovem ovšem nebyla žádným překvapením.

Dech ovšem v nejméně vhodnou dobu došel Třebařovu, porážka na půdě na jaře nevýrazné Čisté (i tady padl gól v první minutě, v tomto případě druhé půle) s jeho ambicemi na postup hodně zamávala. A narazila také vedoucí rezerva Poličky ve Vendolí, kde měla celých druhých pětačtyřicet minut aspoň na srovnání nepříznivého skóre, jenže její úsilí nebylo účinné.

23. KOLO: Moravská Třebová C – Koclířov 6:0 (3:0). Branky: 10. a 76. Štrajt, 43. a 51. P. Šatník, 21. Dvořák, 86. Kudyn. Městečko Trnávka – Staré Město 1:1 (1:1). Branky: 2. Havlíček – 35. Navrátil. ČK: 1:1 (84. Havlíček – 41. Kvapil). Vendolí – Polička B 2:1 (2:1). Branky: 22. Šilhart, 45. Hladík – 40. Krejčí. Čistá – Třebařov 1:0 (0:0). Branka: 46. Janoušek. Sebranice měly volný termín.