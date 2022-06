Janovští, kteří si v neděli zajistili prvenství v okresním přeboru, přijeli na pohárový vrchol coby favorité. Že však budou tuto úlohu zdárně plnit, to vypadalo pouze v úvodu, vlastně jen do okamžiku, kdy se hlavou prosadil Jan Boháček a poslal je do vedení.

Další vývoj však byl pro bezmála tři stovky diváků, kteří se v Pomezí sešli a vytvořili zápasu bezvadnou kulisu, vpravdě nečekaný. Janovská defenziva začala mít stále větší problémy s rychlými a přímočarými akcemi soupeře, který získával na svoje kopačky převahu a bylo jenom otázkou času, kdy se to projeví na skóre.

Stalo se tak ve 29. minutě, kdy se ujala křížná střela Ladislava Hrušky. Povzbuzení hráči Borové pokračovali v aktivitě, o chvíli později prošel středem hřiště Jaroslav Matula a zavěsil neomylně pod břevno. A do poločasu to bylo 3:1, v šestnáctce dostal od bránících hráčů příliš prostoru k zakončení David Síla a mířil přesně.

Po přestávce se čekal nápor Janova, ale ten soupeřům vrásky na čelech moc nepřidělal. Dvě velké příležitosti mohly sice ještě pootočit kormidlem utkání, ale jak Patrik Bureš, tak Jan Boháček pálili ve vyložených pozicích mimo.

Zato rychlé borovské výpady byly doslova smrtící. Po jednom z nich se k hlavičce na zadní tyči protlačil Martin Hegr a zvýšil na 4:1, aby razítko na borovský triumf přidal Libor Šmíd, který zůstal v hodně otevřené obraně zcela nepokryt a propálil z úhlu Ondřeje Beránka popáté.

„Bylo to nadprůměrné utkání, počasí se vydařilo, super divácká kulisa, všichni si to užili. Myslím, že naše vítězství je zasloužené. Podle mě rozhodlo to, že jsme možná více chtěli. Nikdo z našich kluků nevypustil ani metr, soupeř, který byl favoritem, nás asi trochu podcenil, tím spíše, že se dostal do vedení," ohlédl se za finálovým bojem borovský trenér Jaromír Just.

„Dokázali jsme na obdrženou branku rychle reagovat a od stavu 2:1 jsme byli na hřišti lepší. V kabině jsme upozorňovali na to, že soupeř nás po změně stran určitě přitlačí, což se ale tolik nestalo. Je také pravda, že druhý poločas byl více rozkouskovaný než první, což nám trochu hrálo do karet. Janov měl dvě gólové šance, ale více jsme mu nedovolili, plnili jsme po taktické stránce to, co jsme si řekli, a těžili z toho, že protivník otevíral hru. A my z brejkových situací přidali další branky," pokračoval Just.

Pro Borovou je pohárový triumf radostí v závěru jarní části, která jí nevyšla podle představ a propadla se do spodní poloviny tabulky okresního přeboru. „Je to tak. Měli jsme některé zápasy, kdy jsme mohli bodovat, ale nebodovali. Všechno se odvíjelo od úzkého kádru, scházeli jsme se na zápasy ve dvanácti třinácti lidech. Teď jsme se sešli prakticky kompletní v plné palbě, pro každého bylo finále lákadlem, pro někoho svým způsobem vrchol kariéry. A podle toho to na hřišti vypadalo. Scházet se takhle v utkáních okresního přeboru, vypadalo to to trochu jinak. A také je pravdou, že mám vyhovovalo velké a kvalitní hřiště v Pomezí," dodal spokojený Jaromír Just.

Vítězný pohár a pětitisícovou finanční prémii převzal z rukou předsedy Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřicha Novotného a předsedy Komise rozhodčích OFS Svitavy Lukáše Hořínka borovský kapitán Daniel Dvořák. Trofej za druhé místo a dvoutisícovou odměnu přebral kapitán Janova Lukáš Zvěřina.

Borová – Janov 5:1

Branky: 29. Hruška, 37. Matula, 39. D. Síla, 58. M. Hegr, 78. Šmíd – 24. Boháček. Rozhodčí: Vykopal – Hájek, Trávníček. ŽK: 0:3. Diváci: 280. Poločas: 3:1. Borová: Mička (46. Paclík) – Veselý, V. Hegr (87. L. Síla), A. Hegr, M. Hegr (72. Bednář), Dvořák, Křibský, Hruška (79. Hejl), Matula (84. Dědič), D. Síla, Šmíd. Janov: Beránek – Zvěřina, Knap, Johan, Kubíček (78. R. Chroust), Hájek (46. Jirásek), Novotný (60. Prudil), Heger, O. Bureš (82. V. Wejda), P. Bureš (78. J. Chroust), Boháček.