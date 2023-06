PODÍVEJTE SE: Králem třetí třídy je tým Vendolí, v přímém střetu zdolal Třebařov

OKRESNÍ FOTBAL: To nejlepší nakonec. V nejnižší okresní fotbalové soutěži rozhodovalo o vítězi poslední kolo. Duel dvou suverénů sezony Vendolí a Třebařova přilákal do hlediště na 250 diváků, kteří sledovali nefalšované drama opepřené dvěma obraty a nakonec velkou vendolskou radostí. A v podstatě i třebařovskou, neboť do okresního přeboru postupují zaslouženě oba rivalové.

Vendolská euforie mezi kapkami deště. | Video: Radek Halva