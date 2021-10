SELECT III. TŘÍDA – 11. KOLO: Moravská Třebová C – Třebařov 0:5 (0:2). Branky: 23. a 74. D. Novotný, 12. M. Sommer, 55. Z. Hlubinka, 70. D. Maleňák. Čistá – Koclířov 3:1 (2:1). Branky: 29. Padělek, 33. Zerzán, 85. Košina – 15. Suchý. Vendolí – Staré Město 2:1 (0:1). Branky: 48. Báča, 55. Bednář – 13. R. Cápal. Polička B – Sebranice 3:2 (1:1). Branky: 26. Stejskal, 80. Urban, 88. K. Moravec – 1. Pitra, 60. Bureš. Městečko Trnávka volný termín.

Dařit se v poslední době přestalo Jevíčku, na domácí půdě odevzdalo všechny body Opatovu. Hradec před týdnem v derby zdolal Radiměř, ale získané sebevědomí nedokázal přetavit v delší vítěznou sérii, jeho rozlet zastavila Dlouhá Loučka, která si řekla o výhru po gólech do šatny i ze šatny. Boršov se ujal nad Mladějovem vedení v první minutě, ale potom z jeho pohledu následovaly jen komplikace. Tou největší bylo vyloučení nedisciplinovaného Hnátka po dvou žlutých kartách, hrít osmdesát minut v deseti lidech věru není žádný med. Přesto domácí bojovali o body do koncovky zápasu, teprve rozdílová trefa Pavla Němce jistila hostům tři body.

Hlavní zprávou víkendu je změna na nejvyšší pozici, kam se díky vítězství v Horním Újezdu posunul Janov. Neměl to ovšem tak jednoduché, jak naznačuje skóre, zejména zkraje druhého poločasu se dostal do potíží, leč domácí několik slibných možnosti nedokázali využít. A tudíž přišel zákonitý trest, díky dvěma zásahům Boháčka dostal novopečený lídr přeboru vývoj pod kontrolu.

OKRESNÍ FOTBAL: Nebývalá úspěšnost hostujících celků doprovázela víkendové dějství okresního fotbalového přeboru. Pouze Radiměř dokázala uhájit svoji domácí tvrz v souboji s Borovou, jinak se radovali výhradně hosté. A to platilo i v případě bezgólové remízy v Morašicích, neboť to byl nesporně cenný zisk pro poslední Linhartice.

