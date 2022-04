„Především jsme tenhle zápas chtěli zvládnout jako tým vítězně. Bylo to utkání, ve kterém soupeř neměl co ztratit, a taková bývají ošidná. Naštěstí se nám podařilo dát poměrně brzy dva góly a tím jsme se mohli pro další průběh hry uklidnit, naopak odhodlání na straně hostů ochablo. A co se týče mě, bylo to o štěstí. Snad i kdyby byl míč v autu, tak bych z toho dal gól,“ vrací se Lukáš Křivka ke svému úspěšnému odpoledni. „Bylo to poprvé a myslím, že i naposledy, co se mi něco takového povedlo. Pět gólů jsem nikdy nedal a těžko ještě někdy dám,“ nečeká sám od sebe opakování podobného představení.