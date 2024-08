První vítězství v sezoně a zrovna v derby proti Dolnímu Újezdu. Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?

Zápas byl hodně náročný a jeho výsledek je pro nás hodně důležitý. Vítězství a tři body jsme moc potřebovali kvůli uklidnění a práci do dalšího průběhu sezony. Ovšem v první půli jsme hráli bojácně, nechali soupeře hrát a jenom jsme čekali, co vymyslí. Nebyl to vůbec dobrý poločas. O přestávce proto přišly zvýšené hlasy od trenérů, po změně stran jsme začali plnit přesně jejich pokyny, což přineslo obrat ve skóre. Šli jsme za svým cílem, celé mužstvo pracovalo perfektně a nakonec z toho bylo nádherné odpoledne pro nás i celý sebranický fotbal.

Vám osobně se, soudě podle střeleckého konta, hrálo také skvěle, že?

Co se týče mého výkonu, cítil jsem se celý zápas výborně. Dát hattrick, který pomohl k vítězství, navíc když jsme o poločase prohrávali, mě hodně potěšilo. Věřím, že budu týmu takhle pomáhat i nadále.

Trefil jste se v zápase celkem třikrát, jak jste viděl jednotlivé trefy přímo ze hřiště?

První gól, který byl vyrovnávací na 1:1, padl po krásné nahrávce za obranu, z plného běhu jsem se snažil o křížnou střelu po zemi a jsem moc rád, že jsem to trefil krásně za háčky. Druhá branka, která napomohla k naší otočce a povedené pětiminutovce, přišla po krásné kombinaci ze strany a ve vápně jsem i se štěstím propálil gólmana střelou mezi nohy. A třetí zásah, který potvrdil naši výhru, padl po výborně kopnutém rohu od Viktora Otavy, kdy jsem na přední tyči vyhrál souboj s obráncem a skóroval hlavou. Z toto mám obzvláště radost, protože i když na to výšku mám, tak hlavou upřímně řečeno příliš gólů nedávám.

Dá se říci, že se řadíte mezi kanonýry, střílení branek se od vás očekává a hattrick pro vás není něčím výjimečným?

V mé fotbalové kariéře jsem pár zápasů, kdy jsem vstřelil tři a více branek, zaznamenal. Není to zase tak časté, ale stává se to. Naposledy to bylo v posledním kole minulého ročníku proti Opatovu ještě v dresu Dolního Újezdu, takže kvituji, že jsem dlouho na další hattrick nečekal. Je fakt, že do Sebranic jsem přišel s tím, že zdejší mužstvo je mladé a běhavé, střeleckých příležitostí si vytváří dost, ale je potřeba zvýšit efektivitu. Je dobře, že se to ze začátku soutěže daří, doufám, že se na mě tým bude moci stále spoléhat. Je to ale vždycky práce celého družstva, navíc je nutné mít kvalitní nejen ofenzivní, ale také defenzivní hru.

V minulých sezonách jste oblékal dolnoújezdský dres. Byl pro vás zápas proti nedávným spoluhráčům v něčem zvláštní či extra motivační?

V Dolním Újezdu jsem strávil krásné období sportovní, ale složité i v osobním životě. Tímto bych chtěl poděkovat celému vedení tamního fotbalu i tehdejším spoluhráčům za veškerou pomoc. Zápas byl pro mě hodně speciální. Celý týden jsem nad ním přemýšlel a snažil se namotivovat. Měl jsem i menší obavy, jak to bude vypadat, neboť s kluky jsem se neviděl od závěrečného utkání minulého ročníku a potom přišel přestup do Sebranic. Nevěděl jsem tedy, co mě čeká, ale musím říci, že všechno se odehrálo naprosto v pořádku, moc jsem si to užil, a navíc s třešničkou na dortu v podobě hattricku.

Jak vysoko mohou podle vás sahat sebranické ambice v okresním přeboru?

Začátek je pro nás jako pro nováčka zásadní. Po třech kolech zatím máme jen jednu výhru, ale ani v ostatních zápasech, zejména v tom prvním s Dlouhou Loučkou, jsme myslím nebyli horším týmem. Potřebujeme ale sbírat body, jsem přesvědčen, že se budeme herně i výsledkově zvedat. Ambicí je bavit se fotbale a hrát v klidném středu okresního přeboru. Věřím, že je to v našich silách.

Na závěr z jiného soudku. Co říkáte na dosavadní výkony českých týmů v předkolech evropských pohárů, zejména Sparty a Slavie v Lize mistrů?

Jako Sparťan mám obrovskou radost z výkonů zejména Sparty. Ale stejně tak to přeji i Slavii, protože pro český fotbal by to byla velká reklama mít dvě mužstva v Lize mistrů. Celkově si myslím, že fotbal u nás je na vzestupu, jak ten ligový, tak na evropské scéně. Co je hodně pozitivní, že letos i v dalších sezonách budeme mít možnost sledovat top evropský fotbal na vlastní oči a porovnávat se s nejlepšími.