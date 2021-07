Přestože teoreticky nemělo dojít k žádným změnám v obsazení soutěží a všechny týmy měly právo přihlásit se na stejnou úroveň, na jaké nastupovaly doposud, tak realita je přece jenom odlišná.

Do soutěží Pardubického krajského fotbalového svazu, konkrétně do I. B třídy, se letos nepřihlásily celky Dolního Újezdu B a Opatovce, které přešly, lépe řečeno měly přejít, do okresu. Nabídku na doplnění I. B třídy využil tým z Jaroměřic, který na tom byl v nedokončené sezoně v tabulce nejlépe. Nahoru se ovšem mohl posunout ještě jeden zástupce Svitavska z okresního přeboru (Morašice, Jevíčko, Janov), nikdo z nich ovšem tuto možnost nepřijal. Zatímco dolnoújezdské béčko skutečně bude hrát v nejvyšší okresní soutěži, tak Opatovec nakonec stáhl svoji přihlášku i z ní a stává se tak další obcí, ve které fotbalový život na kratší či delší dobu utichne. V přeboru bude hrát čtrnáct mužstev klasicky dvoukolově každá s každým.

Opatovec bohužel v neveselém osudu nezůstane jediný, stejné rozhodnutí kvůli nedostatku hráčů učinili také v Křenově, který opustil peloton III. třídy. Zde je to alespoň částečně kompenzováno návratem na scénu v podobě klubu ze Starého Města, který po čase opět postavil svůj vlastní mančaft a zapojí se do dlouhodobé soutěže. V „trojce“ zbylo devět účastníků (nepřihlásilo se kunčinské béčko), hrát se bude tříkolově každý s každým o dvě postupová místa.

Obě soutěže dospělých startují 7. a 8. srpna a mají v plánu, pokud to okolnosti umožní, odehrát na podzim čtrnáct kol. Důvod je nasnadě, odehrání nadpoloviční většiny naplánovaných utkání je podmínkou pro to, aby mohla být soutěž regulérní a mohlo se postupovat a sestupovat. Dva roky se tohle nepovedlo a, aniž by chtěl kdokoli malovat na zeď čerty, tak prognózovat, co se bude ohledně covidu-19 v budoucnu dít, si nikdo netroufne a bude-li tedy šance v nejbližších měsících hrát, je potřeba ji na maximum využít.

Novou sezonu „odpálí“ jako obvykle úvodní kolo Poháru OFS Svitavy, které je na programu o víkendu 31. července a 1. srpna. Střetnou se v něm tyto dvojice: Mladějov – Dlouhá Loučka, Morašice – Opatov, Hradec nad Svitavou – Radiměř, Cerekvice nad Loučnou – Horní Újezd, Linhartice – Boršov, Čistá – Janov, Městečko Trnávka – Jevíčko, Borová má volný postup. Druhé kolo se bude hrát 28. září, semifinále a finále na jaře.

Pozitivní pohled je na sestavu mládežnických soutěží okresu Svitavy, neboť ta je za poslední dobu počtem týmů rekordní. V kategoriích dorostu, staršího a mladšího žactva, starších a mladších přípravek se přihlásilo celkem 48 družstev mládeže, což vypovídá o skutečnosti, že dlouhá koronavirová nečinnost zájem o fotbal neutlumila, spíše naopak. Tak snad to vydrží… Okresní přebor dorostu 8 + 1 se bude hrát jak společná soutěž s OFS Ústí nad Orlicí, oba okresy dodaly po čtyřech účastnících.

Rozlosování soutěž OFS Svitavy 2021/2022:

Okresní přebor (od 7. srpna):

1 – Borová, 2 – Linhartice, 3 – Mladějov, 4 – Dolní Újezd B, 5 – Janov, 6 – Jevíčko, 7 – Horní Újezd, 8 – Cerekvice nad Loučnou, 9 – Boršov, 10 – Morašice, 11 – Radiměř, 12 – Dlouhá Loučka, 13 – Hradec nad Svitavou, 14 – Opatov.

III. třída (od 7. srpna):

1 – Sebranice, 2 – Rohozná, 3 – Čistá, 4 – Vendolí, 5 – volný los, 6 – Moravská Třebová C, 7 – Městečko Trnávka, 8 – Staré Město, 9 – Koclířov, 10 – Třebařov.

Okresní přebor dorostu 8 + 1 (od 28. srpna):

1 – Řetová, 2 – Vraclav/Zámrsk, 3 – Kunčina/Mladějov, 4 – Březová nad Svitavou, 5 – Semanín, 6 - Dlouhá Loučka/Křenov, 7 – Tatenice, 8 – Sebranice.

Okresní přebor starších žáků 8 + 1 (od 28. srpna):

1 – Borová, 2 – Pomezí, 3 – Bystré, 4 – Jevíčko, 5 – Janov, 6 – Němčice, 7 – Březová nad Svitavou, 8 – Koclířv, 9 – Litomyšl/Čistá, 10 – Horní Újezd/Morašice, 11 – Dlouhá Loučka/Křenov, 12 – Hradec nad Svitavou/Radiměř, 13 – Kunčina/Mladějov, 14 – Opatov.

Okresní přebor mladších žáků 7 + 1 (od 28. srpna):

1 – Borová, 2 – Horní Újezd/Morašice, 3 – Litomyšl/Čistá, 4 – Opatov, 5 – Březová nad Svitavou, 6 – Městečko Trnávka, 7 – Sebranice, 8 – Jaroměřice, 9 – Radiměř/Hradec nad Svitavou, 10 – volný los.

Okresní soutěž starších přípravek (turnajově, od 4. září):

Účastníci: Opatov, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Sebranice, Koclířov, Němčice, Horní Újezd/Morašice, Jaroměřice/Jevíčko dívky, Čistá.

Okresní soutěž mladších přípravek (turnajově, od 4. září):

Účastníci: Dlouhá Loučka, Čistá, Borová, Jaroměřice, Litomyšl B, Březová nad Svitavou A, Březová nad Svitavou B, Bystré, Jevíčko, Sebranice, Horní Újezd/Morašice.