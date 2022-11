Zkušený čtyřiatřicetiletý fotbalista je opatovským patriotem, pouze v mládežnických kategoriích si zahrál v České Třebové, jinak nikde jinde nepůsobil. V uplynulých sezonách se v popředí regionálních střeleckých statistik pohybuje celkem pravidelně, ani on však zřejmě nepamatuje, aby jeho tým vyhrál tři poslední podzimní duely s celkovým skóre 17:0. To byl gólový uragán!

Vydařený podzim jste korunovali drtivou výhrou nad Hradcem nad Svitavou. Jaké to bylo utkání z vašeho pohledu?

Zápas s Hradcem jednoznačně rozhodl start, po čtrnácti minutách jsme vedli o pět gólů a v podstatě bylo hotovo. Potom byl náš cíl hlavně udržet čisté konto, což se nám podařilo a navíc jsme přidali ještě dvě branky, takže jsme byli s předvedeným výkonem spokojeni

Vám i vašemu týmu se na podzim a zejména v jeho druhé polovině střelecky nebývalé dařilo. Z čeho podle vás pramení vaše útočná síla?

My jsme vždycky stříleli hodně gólů a letos se nám to daří ještě více. Nejspíš to bude dobrou letní přípravou a především vydařenými posilami. Jelikož hraji v útoku, tak se naše kolektivní forma odráží i v mých individuálních statistikách. Ale ještě více než vstřelených gólů si ceníme osmi čistých kont, které jsme na podzim udrželi.

Vyšší počet vstřelených branek v utkání, hattrick atd. - jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Jste v mužstvu od střílení branek?

Jak jsem zmínil, tak nastupuji na pozici útočníka a střílení a připravování branek je mým hlavním úkolem, o což se samozřejmě snažím. Někdy se zadaří a vstřelím i více branek, ale to mě pak něco v kabině stojí, tedy lahvičku něčeho ostřejšího (s úsměvem).

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti, povedené zápasy, zvlášť pěkné góly apod.?

Určitě by se našly i nějaké hezké góly, ale počítají se stejně jako ty méně oku lahodící. Nejvíce branek v jednom zápase jsem dal pět proti Rohozné, ale už je to nějaký ten pátek, bylo to v roce 2017.



V polovině sezony jste nejlepším střelcem okresního přeboru. Je vaší osobní metou udržet tento titul i na jaře?

Samozřejmě bych byl rád a budu se snažit, aby se mi to podařilo, ale daleko více mi bude záležet na tom, aby se dařilo týmu. Pokud budeme hrát dobře a vyhrávat, nějaké ty góly určitě přibudou i na mém kontě.

Jak byste zhodnotil skončenou podzimní část z pohledu mužstva TJ Opatov? Předpokládám, že převládá spokojenost…



Podzim se nám vydařil, jen začátek sezony nám úplně nevyšel a ztratili jsme pár bodů, ale celkově jsme s umístěním i počtem bodů spokojeni. Snad na vydařený závěr podzimu navážeme i na jaře.

Nejlepší střelci podzimu

v okresním přeboru:

1. Jakub Kalánek (Opatov) 12

2. Jiří Linhart (Jevíčko) 10

3. Michal Vrána (Opatov) a Tomáš Müller (Jevíčko) 8