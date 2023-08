OKRESNÍ FOTBAL /FOTO, VIDEO/: Fanoušci se dočkali startu nového ročníku okresních fotbalových soutěží. A hned premiéra ukázala, že nás čeká sezona nesporně zajímavá. Například do Vendolí přišlo na derby s Hradcem skoro 300 diváků a to se v okresu stane málokdy. Nedohrálo se v Rohozné, kde fotbalu vystavila stopku bouřka s průtrží mračen a střetnutí se bude muset odehrát znovu od začátku v náhradním termínu.

TJ Slavoj Cerekvice vs. TJ Sokol Třebařov. | Video: Radek Halva

Ve Vendolí se hrála nejvyšší okresní soutěž po sedmadvaceti letech a ukázalo se, že by tam mohla najít svůj domov na delší čas. Zájmu diváků se nebylo co podivovat, jednak premiéru obstarala prestižní sousedská bitva proti Hradci, jednak domácí už o týden dříve pohárovou výhrou v Boršově předvedli, že v přeboru nehodlají být do počtu. Vyrovnané bojovné derby našlo svoje rozuzlení v 90. minutě, kdy se prosadil Milota a napumpoval tím do vendolských řad na začátku sezony ještě více nadšení a entuziasmu.

Neztratil se ani další z nováčků z Třebařova, remíza v Cerekvici u Loučné rozhodně není k zahození. Skóre tam po chvíli otevřel hlavou nejmenší muž na trávníku Zdeněk Hlubinka a soupeře tím zjevně zaskočil. Domácím se hra nedařila ani zdaleka podle představ a i když do poločasu vyrovnali, nemohli být jejich příznivci nijak zvlášť spokojeni. Což platilo také po změně stran, hned po zahájení druhé půle šel pod sprchy vyloučený Frisch, ale hosté skórovali i v oslabení a Cerekvičtí, kterých nakonec také zbylo po druhé žluté kartě Lipavského na trávníku deset, bylo rádi, že podruhé v utkání srovnali krok. Víc ale nestihli a Třebařov začal v přeboru cennou remízou.

Nejjednoznačnější partie úvodního kola se hrála v Opatově. Domácí „korunní princ“ minulého ročníku naložil Hornímu Újezdu půltucet a naznačil, že se s ním bude muset znovu počítat vysoko. Podobně jako s Morašicemi, které měly svoji úlohu v Dlouhé Loučce usnadněnou tím, že protivník se na domácí zápas nesešel v dostatečném počtu a celých 90 minut odehrál v deseti. Ne, že by „přesilovka“ v morašickém podání byla v průběhu hry nějak extra patrná, nicméně na relativně kontrolované vítězství to stačilo.

Tři body na úvod bral také Mladějov, v zajímavém utkání si poradil s Jevíčkem, když si postupně po pěkných gólech vypracoval třígólové vedení a rivalovi dovolil ke konci pouze kosmetickou korekci. Podobný vývoj mělo také střetnutí v Dolním Újezdu, tamní béčko si poradilo s Boršovem, který hrál téměř celou druhou půli oslaben o vyloučeného J. Koláře. I tak dokázal snížit na 2:1, ale rezerva okamžitě odpověděla, opět odskočila a utkání dokormidlovala k bodům.

2. KOLO: Dolní Újezd B – Boršov 3:1 (1:0). Branky: 17. a 48. z pen. Frňka, 75. D. Frank – 73. Burda. ČK: 0:1 (52. J. Kolář). Opatov – Horní Újezd 6:1 (2:0). Branky: 14. a 65. Paar, 59. a 82. Kalánek, 20. Zeman, 74. Burda – 55. Pechanec. ČK: 0:1 (68. Kladiva). Vendolí – Hradec nad Svitavou 1:0 (0:0). Branka: 90. Milota. Mladějov – Jevíčko 3:1 (1:0). Branky: 18. P. Němec, 73. Opletal, 81. Paulus – 87. Linhart. Dlouhá Loučka – Morašice 0:3 (0:1). Branky: 9. a 75. Huryta, 47. Pirkl. Cerekvice nad Loučnou – Třebařov 2:2 (1:1). Branky: 34. a 73. Válek – 4. Z. Hlubinka, 67. Macek. ČK: 1:1 (84. Lipavský – 47. Frisch).

Utkání Polička B – Němčice bylo za stavu 1:1 o poločasové přestávce předčasně ukončeno kvůli bouřce, průtrži mračen a nezpůsobilé hrací ploše.

Okresní III. třída registruje na startu sezony 2023/2024 několik novinek. Za prvé v ní zůstalo pouze sedm mužstev, která budou hrát čtyřkolovým modelem. Za druhé ve hře je na rozdíl od dřívějška pouze jedno jisté postupové místo do okresního přeboru. A za třetí v ní bylo poprvé v rámci mistrovské kopané na Svitavsku povoleno opakované střídání hráčů.

Ve třech utkáních zahajovacího dějství padlo celkem sedmnáct branek, takže diváci se nenudili. O překvapení se postaral Koclířov, když přestřílel staronového účastníka „trojky“ Kunčinu B. 2:0 – 2:2 – 4:2, takový byl vývoj duelu v Radiměři, kde Čistá v prvním poločase zlikvidovala dvoubrankový náskok soupeře, ten se však nenechal vykolejit, po pauze udeřil znovu dvakrát a došel si pro vítězství. Sebranice na jaře zaujaly zlepšenou výkonností a jejich premiérové vystoupení po letní přestávce naznačilo, že i na podzim o nich může být hodně slyšet. Začaly výhrou v Linharticích a to je počin, který zákonitě vzbuzuje pozornost.

2. KOLO: Kunčina B – Koclířov 3:4 (2:3). Branky: 3. Širůček, 43. Tlustoš, 71. Blaško – 7. a 88. Novák, 4. Elgner, 33. Menšík. Radiměř – Čistá 4:2 (2:2). Branky: 6. a 7. Minařík, 70. Straka, 84. L. Trnečka – 13. a 36. Průžek. Linhartice – Sebranice 1:3 (0:2). Branky: 62. Vrána – 3. Kalášek, 35. Bureš, 64. Otava.

Městečko Trnávka volný termín.