Opatov přijel do Morašic pořádně nažhaven a zaskočeného rivala počastoval nečekaným čtyřgólovým „dárkem“. Hosté byli efektivní při realizaci svých vytvořených příležitostí a jakmile se v morašické defenzivě objevilo okénko, a že jich nebylo málo, přišel trest. A jelikož domácí byli směrem dopředu bezzubí, zrodilo se nečekané skóre a Opatov se dostal na třetí flek.

Pod Cimburkem se hrálo o pomyslných šest bodů, protože ani domácí Trnávka, ani protivník z Horního Újezdu se rozhodně nemohly svým kontem chlubit. Dá se říci, že klíčové momenty se odehrály během úvodní čtvrthodiny. Krátce po vedoucím gólu domácího Krummera zmařil další zjevnou možnost dosažení branky hostující stoper Zaal, byl vyloučen a v deseti neměli hosté nárok. Domácí se rozstříleli a oslavili první vítězství v aktuálním ročníku.

Krajské fotbalové výsledky: Vedoucí dvojice prchá a konkurenci mizí v dáli

V nebývalých tabulkových výšinách se nacházel Boršov, nyní ovšem našel svého mistra v podobě fotbalistů Mladějova. Těm se dobře povedl především první poločas a po pauze našli také na gól boršovské naděje rychle odpověď.

Do situace v popředí přeboru nadále promlouvá i Borová, která si poradila s Dolním Újezdem, když svoje gólové zásahy rozdělila rovnoměrně do obou poločasů. A stejný vývoj mělo také střetnutí v Hradci nad Svitavou, domácí se dokázali dvakrát prosadit proti Cerekvici a soupeřovo útočné snažení vynulovali. V Křenově začali hosté z Jevíčka vlastencem, následně se trefili i do správné branky, tudíž si s Dlouhou Loučkou podělili po bodu.

9. KOLO: Boršov – Mladějov 1:4 (0:2). Branky: 61. Zomber – 27., a 81. Staněk, 37. Paulus, 70. Kraus. Borová – Dolní Újezd B 2:0 (1:0). Branky: 16. Pazdera, 74. Hruška. Hradec nad Svitavou – Cerekvice nad Loučnou 2:0 (1:0). Branky: 37. Jiroušek, 83. Janko. Polička B – Bystré 3:4 (1:2). Branky: 18. O. Urban, 85. vlastní (L. Peterka), 90. + 1. Škacha z pen. – 35. J. Peterka, 42. Jíra, 63. Mužík, 75. Steiner z pen. Dlouhá Loučka – Jevíčko 1:1 (1:1). Branky: 5. vlastní (Vašíček) – 33. Václavek. Městečko Trnávka – Horní Újezd 5:0 (3:0). Branky: 11. Krummer, 26. Havlíček, 35. M. Valenta, 55. Lexmaul, 58. Fréhar. ČK: 0:1 (13. Zaal). Morašice – Opatov 0:4 (0:3). Branky: 20. a 27. Kalánek, 32. a 57. Vrána.

Bomba! Koclířov šokoval Metru

III. třída má za sebou třetinu zápasového programu této sezony. Výjimkou je jen duel v Němčicích, kam béčko Velkých Opatovic kvůli nedostatečnému počtu hráčů nepřijelo a řešením zde bude kontumace.

Senzace prvního řádu se zrodila v Koclířově, kde domácí odehráli snad největší zápas po svém návratu na fotbalovou scénu. Obvyklý otloukánek soutěže si totiž vyšlápl na linhartickou Metru, třetí tým tabulky, a ve druhém poločase obrátil nepříznivý vývoj duelu ve svůj prospěch!

Tahák kola ve Vendolí rozehrál lépe Třebařov a ještě deset minut před koncem po dvou trefách Davida Maleňáka vedl dvougólovým rozdílem. Domácí ale ze dvou nařízených penalt v závěru vyrovnali a melu, jaká se po závěrečném hvizdu na stadionu strhla, musela dokonce řešit přivolaná hlídka Policie ČR.

9. KOLO: Staré Město – Sebranice 3:1 (2:1). Branky: 24. Luk. Pospíšil, 28. Havlík z pen., 76. Ebert – 11. Vostřel. Vendolí – Třebařov 2:2 (0:0). Branky: 81. a 90. T. Fuchs z pen. – 49. a 65. D. Maleňák. ČK: 1:2 (80. z lavičky Báča – 90. M. Sommer, po ukončení utkání D. Novotný). Čistá – Radiměř 3:0 (1:0). Branky: 28. Šedivý, 70. D. Nepraš, 82. P. Čapek. Koclířov – Linhartice 3:2 (1:2). Branky: 20. Menšík, 50. Ševčík z pen., 70. Novák – 15. Bednář, 30. vlastní (Menšík). Němčice – Velké Opatovice B nehráno (hostující družstvo k utkání nenastoupilo).