V jaké situaci jde OFS Svitavy do nadcházející sezony? Co je ve vašich soutěžích nového, dochází k nějakým zásadním novinkám, projektům apod.?

Přípravy na nový soutěžní ročník byly standardní a bez podstatných problémů. Máme za sebou úvodní kola mistrovských soutěžích mužů i okresního poháru a myslím, že hned zahajovací zápasy ukázaly, že na fotbalovou veřejnost v okrese čeká zajímavá sezona. Co se týče novinek, mohu zmínit osamostatnění okresního přeboru dorostu, kdy nám počet přihlášených celků dovolil organizovat tuto soutěže samostatně a nikoli ve spolupráci s OFS Ústí nad Orlicí jako doposud.

Z čeho máte jako předseda svazu na prahu nové sezony radost, co vás ve vaší práci naplňuje optimismem?

Jednoznačně musím zmínit mládež. Do soutěží od dorostu po přípravky máme přihlášených 55 družstev, to je na náš okres výborné číslo, řekl bych, že za poslední dobu rekordní. Pokračujeme tím v pozitivním trendu z minulých let a je třeba ocenit práci klubů, některé z nich vybudovaly i na okresní úrovni kompletní věkovou strukturu. Jsem moc rád a věřím, že takových bude co nejvíce.

Co vám naopak dělá starosti a působí potíže? Předpokládám, že například početní stav okresní III. třídy, která se hraje pouze v šesti…

Na jedné straně musíme být rádi, že se nám podařilo nejnižší okresní soutěž ještě alespoň na jednu sezonu udržet při životě, ale ubyl nám další tým a je jasné, že do budoucna to nevěští vůbec nic dobrého. Nezbývá než doufat, že se to časem i díky rostoucímu počtu mládežnických družstev zase obrátí k lepšímu, ale jak dlouho to bude trvat a zda se tenhle negativní trend vůbec povede zvrátit, to ukáže teprve čas. Další zapeklitou otázkou je počet aktivních rozhodčích, což je problém, který řeší snad všechny okresy a kraje. Nemyslím ale, že bychom byli v úplně kritické situace, komise rozhodčích na náborech neustále intenzivně pracuje a funguje i vzájemná meziokresní výpomoc. Setrvale také bojujeme s rostoucí agresivitou a nesportovními projevy na hřištích i v hledištích, to je další věc, která trápí nejenom fotbal v Česku.

Co dívčí fotbal a váš okres? Jaká je situace v téhle oblasti, co se týče akcí pro fotbalistky organizovaných?

Fotbal dívek nás samozřejmě zajímá a naše aktivita v tomto smyslu směřuje především k práci s okresním výběrem hráček kategorie U13. A s jeho výsledky se můžeme směle pochlubit, v minulé sezoně to byl nejlepší kolektiv v rámci Pardubického kraje, když vyhrál jak halové, tak venkovní krajské turnaje.

Pár slov ještě k diskutované reorganizaci fotbalových soutěží v Česku. Jaký je váš pohled na její potřebnost a především na aktuální stav, kdy se zdá, že kromě přejmenování soutěží všechno více méně stojí na místě…

Všiml jsem si, že postupně dochází k přejmenování jednotlivých soutěží, což by snad od příštího roku mělo být všude. Přiznám se však, že jsem nezachytil konkrétní informace, že by se avizovaná reorganizace soutěží posunula někam dál. Kromě přejmenování soutěží nevím o tom, že by byl představen konkrétní návrh, všechno je to neustále v rovině spekulací. Co se týče našich okresních podmínek, tady si myslím, že je struktura nastavena správně.

Na co se osobně nejvíce těšíte v okresním mistrovském fotbalovém ročníku?

Těším se na to, že nám v okrese vyrostou dvě nová hřiště, která procházela či procházejí rekonstrukcí, konkrétně v Koclířově a Hradci nad Svitavou. Také se těším, lépe řečeno doufám, že nebudu muset obracet každou korunu v souvislosti s financováním všech našich mládežnických projektů. A v neposlední řadě se těším na zajímavé okresní soutěže s divácky atraktivním průběhem a dramatickými zápletkami, podobně jako tomu bylo v uplynulém ročníku.