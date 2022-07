Reálně jich v jednotlivých třídách bude ještě o sedm více, pokud připočteme družstva z Ústeckoorlicka a Chrudimska ve společném meziokresním přeboru dorostu a také účast Velkých Opatovic z Blanenska ve III. třídě dospělých. Velký počet mužstev naznačuje, že to s fotbalem v regionu přes všechny problémy pořád není tak špatné a kluby dělají maximum pro to, aby fotbalovou tradicí ve svých obcích udržely.

Podívejme se na to, jaké soutěže se v soutěžích OFS Svitavy budou hrát.

Select Okresní přebor

Do nové sezony se změnilo obsazení tří účastnických míst v nejvyšší okresní soutěži. Do I. B třídy postoupil Janov, opačným směrem zamířilo Bystré. Sestup do I. B třídy postihly celky z Radiměře a Linhartic, nováčky ze III. třídy jsou Městečko Trnávka a Polička B, když moravskotřebovské céčko, které mělo na postup nárok, se do nového soutěžního ročníku nepřihlásilo. Na podzim se odehraje 13 kol, začíná se o víkendu 13. a 14. srpna a hned zahajovací dějství svede proti sobě některé zajímavé dvojice. Městečko Trnávka si prožije obnovenou premiéru v okresním přeboru v nedalekém Jevíčku, nádech místního derby bude mít i souboj poličské rezervy s Borovou a dále se na úvod sezony střetnou: Bystré – Horní Újezd, Cerekvice nad Loučnou – Opatov, Boršov – Dolní Újezd B, Mladějov – Morašice, Hradec nad Svitavou – Dlouhá Loučka.

Losovací čísla: 1 – Bystré, 2 – Horní Újezd, 3 – Dolní Újezd B, 4 – Opatov, 5 – Dlouhá Loučka (hř. Křenov), 6 – Morašice, 7 – Borová (hř. Telecí), 8 – Městečko Trnávka, 9 – Polička B (hř. Rohozná), 10 – Mladějov na Moravě, 11 – Hradec nad Svitavou, 12 – Cerekvice nad Loučnou, 13 – Boršov, 14 – Jevíčko.

Select III. třída

Světe div se, po letech úbytku počet startujících družstev v nejnižší okresní fotbalové soutěže narostl! Sice o jediný tým na rovných deset, ale i tak je to dobrá zpráva. Okresní fotbalovou scénu po letech opustila nepřihlášená Moravská Třebová C, ovšem objevili se dva nováčci. Poprvé od doby, co přešel do OFS Svitavy, přihlásil muže do soutěže klub z Němčic, a jako „host“ z OFS Blansko budou na Svitavsku v nadcházejícím ročníku působit Velké Opatovice B. Tento celek bude v našem okrese hrát bez nároku na postup, právo postupu do okresního přeboru si vybojují jako obvykle dva nejlepší týmy ze Svitavska. Hrát se bude tříkolovým modelem od 13. a 14. srpna, pro podzimní část je naplánováno 14 kol včetně vloženého ve středu 28. září. Šlágrem úvodního dějství bude sousedské derby Staré Město – Třebařov, dále se utkají: Radiměř – Němčice, Sebranice – Linhartice, Koclířov – Velké Opatovice B a Vendolí – Čistá.

Losovací čísla: 1 – Sebranice, 2 – Linhartice, 3 – Třebařov, 4 – Velké Opatovice B, 5 – Čistá, 6 – Němčice, 7 – Vendolí, 8 – Koclířov, 9 – Staré Město, 10 – Radiměř.

Pohár OFS Svitavy

„Předkrmem“ před ostrým startem mistrovské sezony bude jako tradičně úvodní kolo pohárové soutěže (6. a 7. srpna). K vidění bude celkem sedm utkání, při lichém počtu týmů má Jevíčko volný postup do druhého kola (28. září). Obhájci pohárové trofeje z Borové zahájí svoji pouť soutěží v Morašicích.

Program 1. kola: Třebařov – Dlouhá Loučka, Městečko Trnávka – Mladějov, Čistá – Horní Újezd, Morašice – Borová, Koclířov – Cerekvice nad Loučnou, Opatov – Bystré, Hradec nad Svitavou – Boršov.

Program 2. kola: Třebařov/Dlouhá Loučka – Městečko Trnávka/Mladějov, Čistá/Horní Újezd – Morašice/Borová, Koclířov/Cerekvice nad Loučnou – Opatov/Bystré, Hradec nad Svitavou/Boršov – Jevíčko.

Meziokresní přebor dorost 8 + 1

Dorostenecká soutěž se rozrostla na 13 účastníků, což jen potvrdilo, že její založení mělo svůj smysl. Spojí tři okresy, svitavských zástupců bude sedm, Orlicko dodá čtyři týmy a dva přibyly z Chrudimska. Na podzim i na jaře čeká na dorostence třináct kol, začíná se o posledním víkendu v srpnu. Řídícím orgánem MOP dorostu bude STK OFS Ústí nad Orlicí.

Účastníci: Jevíčko/Jaroměřice, Čistá, Hradec nad Svitavou, Horní Újezd/Morašice, Březová nad Svitavou, Kunčina/Mladějov, Němčice/Sloupnice, Semanín/Rybník, Tatenice, Dlouhoňovice, Řetová, Svratka, Rváčov/Horní Bradlo.

Okresní přebor starších žáků 8 + 1

Rekordní počet patnácti družstev se přihlásil do okresní soutěže staršího žactva. To si vynutilo úpravu herního modelu. Týmy byly rozděleny do dvou regionálních skupin, v nichž odehrají základní část dvoukolově každý s každým (deset kol na podzim a čtyři na jaře). Na základě umístění potom budou vytvořeny čtyři finálové skupiny o konečné umístění. Starší žáci rozehrají nový soutěžní ročník na konci prázdnin.

Účastníci – skupina A: Březová nad Svitavou, Radiměř, Koclířov, Opatov, Kunčina, Městečko Trnávka, Dlouhá Loučka/Křenov. Skupina B: Horní Újezd/Morašice, Litomyšl/Čistá, Bystré, Borová, Pomezí, Janov, Němčice, Sebranice.

Okresní přebor mladších žáků 7 + 1

V této věkové kategorii se v nové sezoně představí celkem sedm družstev, a to včetně čistě dívčího kolektivu z Jaroměřic a Jevíčka. Na účastníky čeká tříkolová soutěž (10 kol na podzim a zbylých 11 na jaře). Úvodní kolo je na programu 27. a 28. srpna.

Účastníci: Jevíčko/Jaroměřice, Sebranice, Bystré, Borová, Litomyšl/Čistá, Horní Újezd/Morašice, Jaroměřice/Jevíčko dívky.

Okresní přebor přípravek

Turnajovým systémem se opět budou hrát okresní soutěže nejmladších fotbalistů. Celkem je zde přihlášeno 23 družstev, což je solidní počet dokazující, že péče o fotbalový potěr stojí v popředí zájmu okresních klubů.

Účastníci - starší přípravka: Opatov, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Sebranice, Pomezí, Němčice, Horní Újezd/Morašice, Kunčina, Hradec nad Svitavou, Čistá, Městečko Trnávka.

Účastníci – mladší přípravky: Březová nad Svitavou, Morašice, Bystré, Jevíčko, Pomezí, Horní Újezd, Litomyšl B, Jaroměřice, Čistá, Borová, Dlouhá Loučka.