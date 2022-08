Především o přebornický titul a vstupenku do krajské I. B třídy 2023/2024.

V „trojce“ budou ve hře opět dvě postupová místa do okresního přeboru, z něhož také odpovídající počet družstev sestoupí. Kolik jich přesně bude, na to bude mít zásadní vliv také úspěšnost okresních zástupců v nadcházejícím ročníku I. B třídy.

OKRESNÍ PŘEBOR

Janov coby jarní okresní premiant přijal výzvu pokusit se obstát ve vyšší soutěži a jím obsazený trůn je znovu volný. Hledat možné favority je v okresních soutěžích často pátráním po pověstné jehle v kupce sena, nicméně pár jmen bychom mohli zmínit.

Rozhodně je to na prvním místě dolnoújezdské béčko, které se na jaře s Janovem přetahovalo o první místo do předposledního kola a bylo by velkým překvapením, pokud by se do bitev v popředí tabulky nepřihlásilo opět. Šíře kádru, který má tamní klub k dispozici, případně i nová krev mladých fotbalistů z dorostu hrajícího krajský přebor, to jsou faktory, jež dávají rezervě oproti většině konkurence značnou výhodu.

V Libišanech repríza jarního finále poháru, nováčci se těší na premiéru

Ale určitě to nebude jenom o jednom týmu. Vysoko může pomýšlet například Borová, protože pokud by se jí povedlo častěji předvádět takové výkony jako v červnovém finále okresního poháru, muselo by se s ní počítat velmi vážně. Svoji cestičku do horních pater pořadí si pravidelně umí najít Morašice, na vydařenou uplynulou sezonu a umístění v TOP 5 se pokusí navázat v Opatově i Cerekvici.

Úspěšné jaro má za sebou Dlouhá Loučka, nelze však zapomenout, že hrála všech dvanáct zápasů doma, respektive ve svém dočasném domově v Křenově. Tam bude vzhledem k pokračující rekonstrukci svého stánku pokračovat, ale s klasickým rozlosováním doma – venku a bude zajímavé sledovat, jestli naváže na jarní jízdu.

I. A TŘÍDA: Ve výrazně obměněné sestavě postupové plány zatím nikdo nehlásí

Do okresu se po nepovedeném ročníku vrací z I. B třídy Bystré a to je další celek, který by mohl a měl čeřit přeborové vody, hráčské kvality zůstalo i po sestupu v jeho řadách dost. Svoje by si do horní poloviny tabulky mohl říci zkušený mančaft z Mladějova, také on na jaře ukázal, že pořád ještě umí potrápit silné protivníky. Což v podstatě platí i o Jevíčku, jemuž však většinou chybí větší stabilita výkonů a ty kvalitní nedokáže zopakovat.

Na zlepšené jarní výkony chce navázat Boršov, rád by se pro jednou vyhnul tomu, že po podzimu zůstane zabřednut v pásmu existenčního ohrožení. Do vyšších pater by se mohl posunout Hradec nad Svitavou, i proto, že jeho řady nově posílil i David Jukl, dlouholetý hráč základu svitavského áčka. Horní Újezd se na jaře tak tak zachránil a pokud by opakoval podobně utrápené výkony, těžko by mu něco pomohlo. Tenhle tým to musí vzít z úplně jiného soudku.

A nováčci? Vítěz III. třídy z Městečka Trnávky se posunul do přeboru především díky famóznímu jarnímu představení na venkovních hřištích. Předvést něco podobného ve vyšší soutěži bude mimořádně složité a celek zpod Cimburka bude muset výrazně přitopit pod kotlem. A první reálný střet s přeborovou kvalitou v poháru proti Mladějovu nedopadl nejlépe.

Nejvyšší okresní soutěž se vrací také do Rohozné, a to zásluhou poličského béčka, jež má v této obci domácí prostředí. A rovněž druhý novic bude mít náročnou úlohu, postupoval ze třetí příčky a je jasné, že svoji výkonnost musí posunout nahoru, aby mohl ve vyšší soutěži obstát.

III. TŘÍDA

Po dlouhých letech bez moravskotřebovského céčka se o víkendu pustí do mistrovské sezony desítka třetitřídních klubů. Přesto účastníků nejnižší okresní soutěže přibylo, a to díky tomu, že družstvo mužů postavili v Němčicích a jako host byly do našeho okresu přijaty Velké Opatovice B z Blanenska. Ty ovšem startují v soutěží, která se hraje tříkolovým systémem, bez nároku na postup.

Na první pohled by se dalo říci, že mezi favority soutěže by se měly zařadit Radiměř a Linhartice. Oba celky na jaře po hrubě nepovedené sezoně spadly z okresu, v němž působily řadu let, ale jestli budou hned usilovat o návrat a jak se vůbec daly do kupy po sestupu, to napoví teprve zahajovací ostré zápasy.

Úvodní kolo poháru napovědělo, že v solidní formě vstupují do sezony Třebařov a Čistá, když vyprovodily z pavouka rivaly z okresního přeboru. Je to sice jenom jedna „vlaštovka“, nicméně tyhle výsledky nesporně stojí za zaznamenání.

I. B TŘÍDA B: Největší lákadlo? Jak je zdá, tak to jsou klidné vody tabulky

Nezapomínejme ani na Vendolí, které mělo loni bezvadný podzim, na jaře však vysoko nasazenou laťku přece jen neudrželo. Schopnosti pohybovat se v popředí soutěže však jistě má. Obnovenou premiéru na fotbalové scéně zvládlo v minulé sezoně se ctí Staré Město a znovu by mělo být ambice minimálně na slušný střed tabulky.

Sebranice mají před mistrovským výkopem jednu jistotu. Horší sezonu, než jaká byla v jejich podání ta předchozí, během níž ve čtyřiadvaceti duelech ani jednou nevyhrály a skončily úplně poslední, snad prožít nemohou…

Uvidíme také, jak často dokáže Koclířov vzdorovat soupeřům a kolikrát jim sebere body. A o kvalitách Velkých Opatovic dopředu těžko spekulovat, teprve konkrétní porovnání na hřišti ukáže, jak na tom zástupce Blanenska skutečně bude v porovnání se starousedlíky.

Hrejme ve férovém duchu

Tolik tedy stručná procházka okresním fotbalem na prahu sezony. Není pochyb o tom, že se v něm objeví příjemná i méně příjemná překvapení, větší či menší radost i zklamání, tak jak to ve sportu bývá. Přejme si, aby se hrálo nerušeně, v duchu fair play, pro pobavení a dobrý pocit jak fanoušků v hledištích, tak samotných hráčů.