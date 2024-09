OKRESNÍ PŘEBOR

Pět zápasů, pět vítězství, nejproduktivnější útok soutěže. Mladějovský Tatran zařadil hned od začátku sezony nejvyšší rychlostní stupeň a je velká škoda, že se o víkendu nemohl hrát šlágr v Pomezí, protože ten by nabídl skutečně reálný obrázek o jeho výkonnosti. Zatím ale v jeho případě není co vytknout, zvládl i zápas na horké a neoblíbené půdě ve Vendolí. Byť to bylo se štěstím v nastaveném čase, ale štěstí obvykle přeje připraveným. Rozhodně se při dosavadní spanilé jízdě nabízí otázka, jestli nestálo za to přece jenom zkusit I. B třídu… Klub se v létě rozhodl jinak a okresní přebor si zatím podmanil.

Zato Pomezí, to po I. B třídě rozhodně touží, cíl rychlého návratu tady byl po jarním nešťastném pádu vyřčen nahlas. Začátek v podobě čtyř výher včetně velmi důležité po obrátce v Morašicích tomu nasvědčoval, přišlo však zakopnutí, a to poměrně nečekané, na půdě na podzim spíše se trápícího Jevíčka. Zápas pravdy proti Mladějovu byl potom odložen, takže otázka, co s mužstvem provede porážka, bude zodpovězena v dalších týdnech.

Proměněný pokutový kop Pavla Pořízky (Pomezí) v utkání proti Sebranicím. | Video: Radek Halva

Stejnou bilanci 4-0-1 vykazují rovněž zmíněné Morašice, nezdar v souboji s Pomezím je jejich zatím jedinou ztrátou. A protože se chlubí nejpevnější obranou soutěže, v pěti kolech inkasovaly pouze čtyřikrát, je to nepochybně další tým, s nímž bude záhodno vážně počítat. Začátek ročníku vyšel rovněž Opatovu, jehož duely tradičně nabízejí bohatou gólovou úrodu. Nebýt nepochopitelného kolapsu v domácím zápolení proti Boršovu bojujícímu v deseti, byl by na tom ještě lépe.

Za zmínku stojí výsledky Hradce nad Svitavou hrajícího celou první polovinu sezony na cizích hřištích. Doposud prohrál pouze v jediném zápase a dýchá na záda špičce. Pokud by v tomto duchu pokračoval, může si do jarních odvet přinést velmi zajímavá čísla. Následuje Dlouhá Loučka, které ke spokojenosti chybí bodové zisky ve vzájemných střetech s rivaly z popředí tabulky, neboť padla jak v Morašicích, tak v Mladějově. A to jsou pochopitelně citelné ztráty.

Šestá Loučka je posledním celkem, který má aktivní brankový poměr, od sedmého místa níže jsou všechny celky v záporných hodnotách. Což je občas dáno jedním „výbuchem“, jako v případě Poličky, zatím nejúspěšnějšího béčka v soutěži. Tady ovšem pozor, od vysoké porážky v úvodním kole v Mladějově je bez prohry a může hodně zlobit. Vystoupení Boršova je zatím poněkud kuriózní, všechny svoje body totiž dosud uhrál na venkovních stadionech, zatímco doma je zkrátka neumí potvrdit a proto se žádný jeho zásadnější rozlet nekoná.

Sebranický nováček je rozhodně příjemným oživením okresního přeboru, který nejvíce zaujal dvěma skvěle otočenými zápasy v derby proti Dolnímu i Hornímu Újezdu. Bude ale potřebovat utěsnit defenzivní díry, více gólů totiž v pěti kolech nikdo nedostal. Vendolí odpálilo sezonu parádně, jenže po jasné výhře v Horním Újezdu se zadrhlo a od té doby bodovalo pouze jednou, což je málo na to, aby se posunulo do vyšších pozic, než na jakých se pohybovalo v minulém ročníku.

A to už se nacházíme mezi mužstvy, který se vstupem do soutěže spokojena nejsou ani být nemohou. Jevíčko se, jak se zdá, probudilo díky skalpu favoritů z Pomezí, do té doby to však v jeho podání bylo hodně bídné. Teď však určitá naděje svitla. Moravskotřebovská rezerva ukazuje, že se nikoli náhodou rozhodla na konci jara dobrovolně přejít do okresních vod. Má však i pořádnou porci smůly, třikrát za sebou prohrála o branku, takže předpoklady ke zlepšení by tady byly.

Co všechno je možné ve fotbale zahodit v podání Lukáše Soukupa (Pomezí) aneb Každá prázdná branka má ještě tyčku... | Video: Radek Halva

Chvost potom obsazují oba Újezdy a zejména v případě Dolního je to překvapení z kategorie velmi nemilých, neboť nepochybně pomýšlel na úplně jiné příčky. Až tehdy, když do svých řad angažoval fotbalovou osobnost jménem Ivo Svoboda, tak v derby „u sousedů“ ukončil černou sérii nezdarů. Teprve další kola ale ukážou, jestli to byl signál trvalejšího vzestupu.

Horní Újezd je na nule a nezdá se tedy, že by se na tradici jeho obvykle slabých podzimů mělo v roce 2024 něco změnit. Nedá se říci, že by úplně herně hořel, třeba se silným Pomezím ztratil vyrovnaný zápas v posledních minutách, ale body z toho pořád nejsou a pokud něco neprovede s nelichotivou charakteristikou nejhoršího útoku celé soutěže, tak jenom těžkou budou.

III. TŘÍDA

Šestičlenná nejnižší okresní soutěž má za sebou úvodní čtvrtinu základní části (týmy se spolu utkají celkem čtyřikrát každý s každým a potom je ještě čeká „ligová“ nadstavba). A ukazuje se, že i tak nepočetná skupina může nabídnout vyrovnanost a napínavé zápletky. Boj o postupové místo se může dočkat netušených zvratů. Ostatně stačilo pět kol a nikdo není bez porážky.

Aktuálně vede Koclířov a to je svého druhu historický moment, protože fotbalová veřejnost v regionu dobře ví, kde se tento klub v předcházejících letech převážně pohyboval. Ovšem rekonstrukce stadionu zřejmě byla dobrým motivačním faktorem, nyní je sportoviště otevřeno a tamní fotbalisté prahnou po úspěchu. Je jasné, že to s nimi nikdo nebude mít snadné.

Ani Radiměř, která sice do sezony vstoupila famózně a ve dvou zápasech dala celkem dvanáct gólů, jenže potom narazila na nečekaný problém. Doma jede na sto procent, ale venku dvakrát prohrála. A tímto stylem se o první flek bojuje těžko. Němčice se po sestupu z přeboru rozjížděly pořádně ztuha, ale zavčasu našly ztracenou herní tvář, tři výhry v řadě naznačily, že bude nutno je brát vážně.

Podobně jako linhartickou Metru, která je zatím prezentuje jako nečitelný mančaft schopný kdykoli kohokoli porazit, ale také kdykoli a s kýmkoli prohrát. Jediné vítězství má na kontě Čistá, navíc nikdo nevstřelil méně branek, to je pro tento kolektiv rozhodně velmi nemilé zjištění, protože chtěl a měl promlouvat do bojů o přední příčky. Ještě však určitě není pozdě přitopit pod kotlem.

Kunčinské béčko v létě spojilo síly s Městečkem Trnávkou a kluby vytvořily jeden společný tým, což zřejmě pomohlo vyřešit problémy s počtem fotbalistů, ale nikoli výsledkové trable vyjádřené nulou v kolonce vítězství a ztrátou na další družstva.