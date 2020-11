Fotbalisté se na trávníky vrátí až na jaře, samozřejmě za podmínky, že to bude vzhledem k epidemiologické situaci možné. Jak naložit s nesehranými zápasy z podzimní části, zda je „vygumovat“ nebo se pokusit je v jarní části dohrát, to bude vedení OFS řešit v příštích dnech a týdnech (jak je známo, tak podle letní novelizace Soutěžního ročníku FAČR je k tomu, aby byla soutěž uznána za platnou, co se týče postupů a sestupů, nutno sehrát alespoň padesát procent utkání). Kompletně se povedlo odehrát první dvě kola Poháru OFS Svitavy.

SELECT OKRESNÍ PŘEBOR MUŽI: Nejvyšší okresní soutěž stihla devět kol s jedinou výjimkou, z karanténních důvodů byl odložen zářijový zápas Cerekvice nad Loučnou – Hradec nad Svitavou a dohrát se nestihl. Řečí čísel to znamená, že bylo odehráno celkově 62 utkání, jedno bylo odloženo a dalších 28 zůstalo v podzimním rozlosování po datu přerušení sezony. Pokud by se okresní přebor měl dohrát celý, znamenalo by to do jara vměstnat sedmnáct kol.

SELECT III. TŘÍDA MUŽI: V této soutěži byl na aktuální ročník určen tříkolový systém a z něho se podařilo odehrát první třetinu vzájemných zápasů. I tady je jedna výjimka, přeložen z původního termínu byl duel Vendolí – Křenov (v tomto případě nikoli z covid důvodů). Sehrálo se 44 zápasů, jedno bylo odloženo a do podzimní úplnosti chybí pět kol, tedy 25 utkání. Dohromady tedy zbývá osmnáct kol a to by pro jarní část byla pro mužstva pořádná porce.

OKRESNÍ PŘEBOR DOROST: Tříčlenná dorostenecká soutěž odehrála z devíti plánovaných šest utkání, jedno bylo odloženo a na dvě se nedostalo. Zde se její kompletní dohrání v průběhu jara jeví jako nejmenší problém.

OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ ŽÁCI: Sedm kol z jedenácti, která se měla na podzim sehrát (34 utkání), to je dosavadní účet této žákovské soutěže. Neodehrán zůstal odložený zápas Březová nad Svitavou – Koclířov a další čtyři celá kola obnášející 20 duelů.

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ ŽÁCI: Soutěž, která se na Svitavsku hraje premiérově, utržila asi největší ránu. Měla se hrát tříkolově a zkompletována není ani celá třetina programu. Odehrálo se 28 zápasů z celkových 52, které na podzim byly v plánu. Čtyři duely byly odloženy, na dalších 20 se už nedostalo, přičemž celek ze Sebranic nastoupil pouze ke čtyřem.