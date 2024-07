Dvacet družstev dospělých a třiapadesát mládežnických týmů se přihlásilo do nového mistrovského fotbalového ročníku OFS Svitavy. Zatímco mládežnické soutěže stoupají k rekordnímu naplnění a například v kategorii mladších žáků registruje svaz nejvyšší zájem v historii, tak trend setrvalého poklesu v mužských soutěžích pokračuje nadále a samotná existence dvoustupňového modelu byla letos silně na vážkách.

Nemine rok, aby v některém klubu na Svitavsku neskončil dospělý fotbal. Před dvanácti měsíci to byla Borová, v roce 2024 vyhlásili stopku v Městečku Trnávce. Tedy ne tak úplně, tamní Sokol spojil nově svoje síly s rezervou Kunčiny, pod jejíž hlavičkou se bude hrát III. třída přece jenom na hřišti pod Cimburkem. I tak ale z regionální scény bohužel ubylo další mužstvo…

Branka Zdeňka Skaly (Morašice) po rozehraném nepřímém volném kopu v utkání proti Němčicím. | Video: Radek Halva

V okresním přeboru došlo ke třem změnám v jeho obsazení. Sestoupily Němčice, na jejích místo se z „trojky“ posunuly Sebranice, které se po delší době vracejí do nejvyšší okresní soutěže. Do I. B třídy postoupili přeborníci z Třebařova a dodatečně také ze třetího místa cerekvický Slavoj. Z vyšší soutěže propadly do okresu vinou sestupu Pomezí a také moravskotřebovské béčko, které z I. B třídy přešlo na nižší úroveň dobrovolně. Specifická sezona čeká na fotbalisty Hradce nad Svitavou, kteří kvůli probíhající rekonstrukci svého sportovního areálu odehrají kompletní podzimní část výhradně na hřištích soupeřů. Okresní přebor se bude hrát klasickým způsobem, tedy dvoukolově každý s každým, podzimní část začne 10. a 11. srpna, skončí 2. a 3. listopadu.

Okresní III. třídu se podařilo udržet při životě „s odřenýma ušima“ v hraničním počtu šesti družstev a je velkou otázkou, zda to při stávajícím negativním trendu nebude naposledy… To ukáže budoucnost, pro nadcházející ročník se nic nemění a přihlášená šestice zabojuje o postupové místo do okresního přeboru. Upraven byl herní model, aby byl zachován srovnatelný počet zápasů s nejvyšší okresní soutěží. Na týmy čeká čtyřkolová základní část každý s každým (třináct kol na podzim a zbylých sedm na jaře), následovat bude nadstavbová část po vzoru Chance ligy a tedy dalších pět kol, které definitivně určí konečné pořadí. Začíná se rovněž o druhém srpnovém víkendu, podzim vyvrcholí zkraje listopadu.

O tradiční „předkrm“ mistrovské sezony se 3. srpna postará úvodní kolo Poháru OFS Svitavy. Jeho zajímavostí je skutečnost, že v pavouku chybí oba jarní finalisté, protože jak Cerekvice, tak Třebařov se posunuly do Pardubického kraje. Šance na pohárový úspěch se tak otevírá dalším celkům. Na podzim se odehrají klasicky dvě kola, semifinále a finále na neutrálním hřišti budou na programu na jaře.

Rozlosování SELECT okresního přeboru 2024/2025:

1 – TJ Sokol Pomezí

2 – TJ Sebranice

3 – TJ Horní Újezd

4 – TJ Sokol Morašice

5 – T.J. SK Jevíčko

6 – TJ Tatran Mladějov na Moravě

7 – TJ Opatov

8 – TJ Hradec nad Svitavou

9 – SK Polička B (hř. Rohozná)

10 – TJ Sokol Boršov

11 – Sportovní klub policie Slovan (Moravská Třebová) B

12 – TJ Sokol Vendolí

13 – TJ Sokol Dlouhá Loučka

14 – TJ Sokol Dolní Újezd B

1. kolo (10. – 11. srpna):

Pomezí – Dolní Újezd B, Sebranice – Dlouhá Loučka, Horní Újezd – Vendolí, Morašice – Moravská Třebová B, Jevíčko – Boršov, Mladějov – Polička B, Opatov – Hradec nad Svitavou.

Rozlosování SELECT III. třídy 2024/2025:

1 – TJ Radiměř

2 – TJ Sokol Kunčina B (hř. Městečko Trnávka)

3 – TJ Sokol Němčice

4 – SK FC Koclířov

5 – TJ Metra Linhartice

6 – TJ Sokol Čistá

1. kolo (10. – 11. srpna):

Radiměř – Čistá, Kunčina B – Linhartice, Němčice – Koclířov.

Rozlosování Poháru OFS Svitavy 2024/2025:

1. kolo (úřední termín 3. srpna):

Koclířov – Mladějov, Dlouhá Loučka – Jevíčko, Radiměř – Hradec nad Svitavou, Boršov – Opatov, Čistá – Horní Újezd, Polička B – Pomezí, Němčice – Morašice, Vendolí – Sebranice.

2. kolo (úřední termín 28. srpna):

vítěz Koclířov/Mladějov – vítěz Dlouhá Loučka/Jevíčko

vítěz Radiměř/Hradec nad Svitavou – vítěz Boršov/Opatov

vítěz Čistá/Horní Újezd – vítěz Polička B/Pomezí

vítěz Němčice/Morašice – vítěz Vendolí/Sebranice

Mládežnické soutěže

Spokojenost mezi vedením OFS Svitavy panuje s obsazením mládežnických soutěží. Aktuálně je do nich v kategoriích dorostu, staršího a mladších žactva a starších a mladších přípravek zařazeno celkem 53 družstev a není vyloučeno, že v soutěžích přípravek ještě některá přibudou. Novinkou je, že dorostenecký přebor bude organizován samostatně bez spolupráce s OFS Ústí nad Orlicí. Rekordní naplnění hlásí okresní přebor mladších žáků.

Okresní přebor dorostu – přehled účastníků: TJ Sokol Pomezí, TJ Hradec nad Svitavou, TJ Sokol Kunčina, TJ Opatov, TJ Radiměř, TJ Sokol Březová nad Svitavou, TJ Sokol Borová, Čistá/Janov, TJ Sokol Němčice.

Hrát se bude nejprve dvoukolově každý s každým a následně nadstavba o konečné umístění.

Okresní přebor starší žáci – přehled účastníků: TJ Sokol Vendolí, TJ Sokol Kunčina, TJ Sokol Němčice, TJ Sebranice, SK FC Koclířov, Horní Újezd/Čistá, T.J. SK Jevíčko, TJ Sokol Městečko Trnávka.

Hrát se bude nejprve dvoukolově každý s každým a následně nadstavba o konečné umístění.

Okresní přebor mladší žáci – přehled účastníků: TJ Radiměř, TJ Opatov, TJ Sokol Čistá, Horní Újezd/Morašice, TJ Sebranice, TJ Sokol Pomezí, TJ Sokol Borová, TJ Sokol Březová, Jevíčko/Jaroměřice, TJ Sokol Bystré, Němčice/Sloupnice.

Hrát se bude nejprve dvoukolově každý s každým a následně nadstavba o konečné umístění.