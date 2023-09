/OKRESNÍ FOTBAL/ Také středeční podvečer nabídl porci regionálního fotbalu, když se na stadionu v Rohozné dohrávalo utkání úvodního podzimního kola nejvyšší okresní soutěže. V řádném nalosovaném dnu bylo předčasně ukončeno kvůli bouřce a průtrží mračen. V náhradním termínu se nyní muselo hrát celé od začátku.

TJ Slavoj Cerekvice vs. TJ Sokol Němčice. | Foto: Deník/Radek Halva

Byl to boj o první výhru v sezoně, protože oba rivalové zatím plný bodový zápis nezažili. To už neplatí, poličská rezerva si pro vítězství dokráčela, a to naprosto dominantním způsobem. Prakticky od začátku nebylo pochyb o tom, jakým směrem se toto střetnutí bude vyvíjet. Domácí navíc byli nadmíru produktivní a podstatně si vylepšili skóre.

2. KOLO – DOHRÁVKA: Polička B – Němčice 7:0 (5:0). Branky 8. a 15. Boháček, 30. Gazdík, 34. Stejskal, 44. Krejčí, 47. Cihlář, 75. Moravec.