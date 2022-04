S fotbalem začínal doma v Chornicích, poté, co tamní klub před několika lety ukončil svoji činnost, si zahrál v Cetkovicích či Kladkách, na začátku tohoto soutěžního ročníku oblékl trnávecký dres. S týmem zpod Cimburka čeří horní polovinu třetitřídního pořadí a nevzdává se myšlenek na okresní přebor, byť silných konkurentů je v popředí tabulky hodně.

Nejprve k utkání v Čisté, v němž jste zvítězili 5:3. Jak ho hodnotíte z pohledu vašeho týmového i individuálního výkonu?

Po předchozím prohraném domácím zápase s Poličkou B jsme s Čistou nechtěli nic podcenit, takže jsme si už v kabině řekli, že do zápasu vlétneme naplno. Myslím si, že se nám to i podařilo, dokázali jsme si nahnat skóre během pár minut prvního poločasu. S výkonem mým i s výkonem celého týmu jsem vcelku spokojený, ale stále je co zlepšovat.

Jak se narodil váš hattrick a jednotlivé trefy?

Tak první dva góly jsem dal hned ze začátku, kdy se mi podařilo v obou případech utéct protihráči a od svých spoluhráčů jsem následně dostal skvělé míče, které se mi povedlo dostat gólmanovi za záda. Třetí branku jsem přidal po změně stran z přímého kopu, kdy si brankář ne úplně dobře stoupnul mezi tyče a po tvrdé střele míč nedokázal chytit.

Jste v Městečku Trnávce spokojeni s dosavadním průběhem jarní části mistrovské soutěže?

Spokojen vcelku jsem, ale jak už to v těchto nižších soutěžích bývá, tak nám také odpadlo pár hráčů ze sestavy a tým už není tak celistvý jako na začátku. Je to velká škoda, protože jsme měli opravdu silný celek a některé zápasy mohly dopadnout úplně jinak.

Hattricky či obecně vyšší počet nastřílených gólů v zápase, jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře?

Každý zápas to není, ale občas se zadaří a vyjde to (s úsměvem).

Vzpomenete si na některé vaše povedené střelecké počiny z minulosti?

Pamatuji si, když jsem do Trnávky nastupoval, tak hned v prvním přípravném duelu proti Hvozdu, se mi podařilo trefit pravou šibenici asi ze třiceti metrů. Potom byly ještě nějaké hezké trefy, ale oproti téhle střele to byly maličkosti.

Jak vysoko pomýšlíte s vaším týmem v jarní části sezony, která vstupuje do rozhodující fáze?

Chceme všechny následují zápasy vyhrát a v tabulce skončit tak, abychom mohli postoupit do okresního přeboru.

V mládežnických soutěžích se našli čtyři fotbalisté s hattrickem na kontě: mladší žáci Filip Janecký s Filipem Částkem z Dolního Újezdu a Dominik Kopecký ze Sebranic a také sebranický dorostenec Šimon Lněnička.