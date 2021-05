Plamínek naděje dohořel! Čelní představitelé Fotbalové asociace České republiky oznámili, že letošní sezona se nestihne dohrát, a tak ji stejně jako tu předcházející skrečovali. Deník zajímalo, jak na tuto zprávu zareagovali zástupci fotbalu na Svitavsku.

Co říkáte na definitivní konec sezony? Co to znamená pro váš klub? Věřil jste v koutku duše, že se letošní sezona (její podzimní polovina) stihne na jaře dohrát?

Roman KYSILKO, SK Polička (I. A třída): „Za sebe můžu říci, že jsem nic jiného neočekával. V době, kdy děti nemohou chodit pravidelně do školy, spousta podnikatelů krachuje, lidé přicházejí o práci a umírají kamarádi, tak nic jiného ani čekat nešlo. V koutku duše jsem doufal, že nějaký zápas ještě odehrajeme, tak do půlky dubna, ale s přibývajícím časem a s pohledem na čísla jsem naději ztrácel. Pro klub to je velmi složitá situace, řada sportovců od mládeže po dospělé hledá těžko motivaci pro další činnost a nakonec i já jako funkcionář jsem na tom podobně. Doufám však, že touha po tom kulatém nesmyslu nakonec zvítězí a budeme pokračovat. Tak ať je brzy lépe a sejdeme se na hřištích.“

František JANDÁČEK, TJ Jiskra Litomyšl (krajský přebor): „Verdikt o ukončení soutěží jsem očekával, hlavně z důvodu toho, že doposud si nemohou zahrát ani dvě mužstva proti sobě přátelský zápas. Trénujeme v omezeném počtu hráčů zhruba měsíc, do kabin se nesmí, hráči se převlékají doma nebo na lavičkách a světlo na konci tunelu žádné, tak je i pro asociaci logické to ukončit. Všechna naše mužstva konečně trénují a pevně doufají, že si ještě zahrají nějaký přátelský zápas nebo turnaj, až nám to vláda povolí. Navíc nemám zprávy z jednotlivých týmů, že by nám někde výrazně ubyli hráči, spíše naopak. Je vidět, že hlavně dětem vzájemný kontakt chyběl. V restart soutěží jsem věřil, bohužel s tím, jak přibývaly počty nakažených hlavně v nemocnicích, tak moje víra upadala. Nyní si říkám, že dáme postupně týmy dohromady, na konci června si dáme malou pauzu a v červenci postupně začneme přípravu na nový soutěžní ročník 2021/2022.“

Lukáš KŘIVKA, TJ Opatov (okresní přebor): „Myslím, že je to logické vyústění stávající situace, vývoj pandemie tomu nasvědčoval od začátku roku. Náš klub toto rozhodnutí vítá. I když upravený soutěžní řád umožňoval uznání ročníku jako dokončeného po odehrání nadpolovičního počtu zápasů, tak prokazování celosezonní výkonosti má svůj důvod. Mohly by tak postoupit nebo naopak sestoupit týmy, které by si to ne úplně zasloužily, a další soutěžní rok by pro ně mohl být utrpením. Tím nechci říct, že s omezením amatérského sportu, a mládeže především, souhlasím. Děti u nás už s tréninkem začaly. Muži je budou brzy následovat. Budeme se tedy připravovat na další ročník, který už snad bude „normální“. V pokračování sezony jsem nedoufal a osobně jsem očekával dřívější rozhodnutí FAČR o ukončení soutěží. Vzhledem ke stále se měnícím zákazům a evidentní nechuti vrcholných představitelů státu racionálně řešit i takové zásadní věci jako vzdělání a sport dětí a mládeže, se amatérský fotbal ocitnul až někde v… nedohlednu. A kdyby to tak nebylo a chtěli bychom v pekelném tempu dohrávat amatérské soutěže od půli května do konce června, myslím, že bychom spojili dva extrémy dohromady a měli bychom napříč soutěžemi mnoho zraněných z fyzické nepřipravenosti a přetížení zároveň. Věřím, že se nenaplní černé scénáře, kdy by si mnoho hráčů řeklo, že už jim nestojí za to, obětovat kvůli fotbalu jedno dvě odpoledne v týdnu a jeden den o víkendu, a ukončí sportovní činnost. Ale že naopak budeme rádi, že zase můžeme hrát a trénovat, že i tato obyčejná věc pro nás od teď bude mít punc něčeho neobyčejného, co není samozřejmé, tak jak tomu do této zvláštní doby vždycky bylo.“

Petr MATOUŠEK, SKP Slovan Moravská Třebová (krajský přebor): „Zprávu o definitivním ukončení sezony jsme očekávali, druhá nedohraná sezona je však naprostou katastrofou pro amatérský sport. Dětem byla ukradena možnost rozvoje, dospělým byly předčasně ukončeny kariéry. SKP Slovan Moravská Třebová se s tím popasuje, ale pro některé menší kluby to může znamenat konec existence.“

Jindřich NOVOTNÝ, předseda VV OFS Svitavy: „Do poslední chvíle jsme doufali, že se v soutěžích OFS Svitavy těch několik kol, které zbývaly do odehrání nadpoloviční většiny utkání, dohrát podaří. Nyní je jasné, že se tak nestane, musíme ukončení ročníku vzít jako realitu, se kterou nic nenaděláme. Vzhledem k tomu, jaká jsou v současné době platná opatření, je to pochopitelné rozhodnutí. My teď přemýšlíme o tom, jakou formou se pokusit o to, aby byly alespoň červnové víkendy naplněné fotbalem, především v mládežnických kategoriích. Samozřejmě za podmínky, že to bude ze strany státních orgánů povoleno. Věřím , že na okresní úrovni budou kluby ochotny naskočit okamžitě, jak to bude možné.“

Jaromír JUST, TJ Sokol Borová (okresní přebor): „Co na to říct? Asi do poloviny dubna se dalo doufat, že se podzim dohraje. V současnosti, když člověk sleduje rychlost rozvolňování, bylo jasné, že je po sezoně. A co to bude znamenat? Těžko říct, ani já sám netuším. Když vezmeme v úvahu, že ani minulý ročník nebyl dohrán, jsou to vlastně dva ztracené roky. My dodržujeme opatření, vlastně musíme, jinak by na nás stále někdo žaloval, takže jsem některé kluky od října neviděl. Hlavně u těch, kteří byli na hraně, zda pokračovat s fotbalem, fakt nevím. A tak to bude i jinde. Kolik hráčů a funkcionářů skončí, kdo ví? Popravdě, když se mě teď zeptáte, jestli budeme v příštím ročníku pokračovat, tak nevím, jak odpovědět. Je to zvláštní doba.“

Zdeněk STOKLÁSEK, TJ Sokol Pomezí (I. B třída): „Vzhledem k tomu, jak dlouhá vynucená pauza byla, jsme rádi. Hrát bez valné přípravy uspěchané soutěže, jen aby se nějak dohrála nadpoloviční většina zápasů, mi jako smysluplné nepřijde. Někdo si může myslet, že se Pomezí raduje, protože se tím pádem zachránilo, ale to rozhodně není ten důvod. Podle mého názoru je však lichá představa, že si párkrát kopneme do míče a můžeme jít hrát mistrovské utkání. Možná bude lepší v klidu a s čistým štítem zahájit nový ročník, pokud to bude možné. Tréninky a přátelské zápasy, případně turnaje pro mládež, zorganizujeme podle možností, záleží, co nám bude povoleno. Mrzí mě to u dětí, ale věřím, že se nám na hřiště vrátí, jakmile to půjde, že je zase na fotbalové hřiště přilákáme. Na druhou stranu samozřejmě vnímám, že zejména v menších vesnických klubech může být docela problém dát se zase dohromady. Věřím ale, že se to všude povede.“

Zdeněk BENEŠ, TJ Horní Újezd (okresní přebor): „Až do poloviny března jsem si myslel, že se soutěže na jaře podaří restartovat, ale s postupujícím časem a vývojem epidemie bylo čím dál tím jasnější, že letošní ročník zůstane opět nedohrán. V současné situaci jde o logický krok, v rámci rozvolňování by měly mít přednost jiné oblasti, především návrat dětí do škol. Zápasy by se stejně velice pravděpodobně musely hrát bez diváků, což podle mě nemá na této úrovni vůbec žádný smysl. Zatím si musíme vystačit s tím, že můžeme alespoň v omezeném režimu trénovat, a tak se připravovat na další sezonu, která snad proběhne normálně.“

Vítězslav ANTOŠOVSKÝ, TJ Jaroměřice (okresní přebor): „Je to velice špatně, jako spousta věcí kolem covidové situace. Pokud jsou již děti ve škole, tak proč se tytéž děti, nota bene povinně testované, nemohou zapojit do fotbalu? Vysoké procento dospělých je taktéž pravidelně testováno v zaměstnání a jinde, může k holiči či masérům, tak proč se stejným výsledkem testu nemůže na fotbal? Ale bohužel, na nějaké naše návrhy a připomínky bude asi jen těžko někdo ze zodpovědných slyšet. Hlavně je to hodně špatně pro mládež, těžce ji budeme na podzim znovu lákat na hřiště.“