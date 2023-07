Zatímco v okresním fotbalovém přeboru zůstává tradičních čtrnáct účastníků, tak ve III. třídě bude v příštím soutěžním ročníku bojovat jenom sedm týmů. Slušně obsazeny nadále zůstávají soutěže mládeže, pozitivní je nárůst počtu dorosteneckých celků.

Celkem 72 družstev mužů, dorostu, žactva a přípravek se přihlásilo do mistrovských fotbalových soutěží ročníku 2023/2024. Není to rozhodně málo, varující je však docela podstatný úbytek družstev v kategorii dospělých, kde je vývoj do budoucna s ohledem na stávající dvoustupňovou strukturu nejistý…

V okresním přeboru se obměnily tři týmy. Do I. B třídy postoupili přeborníci z Bystrého, z posledního místa sestoupilo Městečko Trnávka a do nové sezony se nepřihlásila Borová. Nováčky ze III. třídy jsou Vendolí a Třebařov, náhradou za nepřihlášenou Borovou jsou ze čtvrtého místa III. třídy Němčice (třetí Linhartice nabídku na postup odmítly). Soutěž bude mít klasickou podobu, hrát se bude dvoukolově každý s každým, úvodní kolo je na programu 12. – 13. srpna a střetnout se tito soupeři: Opatov – Horní Újezd, Vendolí – Hradec nad Svitavou, Mladějov – Jevíčko, Dlouhá Loučka – Morašice, Polička B – Němčice, Cerekvice nad Loučnou – Třebařov a Dolní Újezd B – Boršov.

Okresní III. třídu, jak bylo řečeno, postihla dosti zásadní rána. Pryč je trio postupujících (Vendolí, Třebařov, Němčice), v soutěžích OFS Svitavy nebudou pokračovat „hosté“ z Velkých Opatovic a nepřihlásil se klub ze Starého Města. Nováčkem, či spíše „staronováčkem“, je béčko Kunčiny, které po delší době obnovilo svoji činnost, sedmičlennou sestavu doplní z přeboru sestoupivší Trnávka. Mistrovský fotbal se vrátí na stadion do Opatovce, ovšem jenom díky Koclířovu, který tam bude mít domácí prostředí při rekonstrukci svého hřiště. Hrát se bude čtyřkolovým systémem, začíná se rovněž o druhém srpnovém víkendu a právo postupu bude mít na rozdíl od dřívějška pouze vítěz. Dvojice pro zahajovací kolo: Radiměř – Čistá, Kunčina B – Koclířov, Linhartice – Sebranice (volný los Městečko Trnávka).

Ze soutěží dospělých zbývá ještě představit Pohár OFS Svitavy. Na startovní čáře letošního ročníku stojí patnáctka celků, obhájce trofeje z Cerekvice nad Loučnou mají v prvním kole volný postup. Na podzim jsou na programu dvě pohárová kola, semifinále a finále přijdou na řadu v jarní části.

SELECT Okresní přebor: 1 – TJ Opatov (so), 2 – TJ Horní Újezd (ne), 3 – TJ Sokol Třebařov (so), 4 – TJ Hradec nad Svitavou (so), 5 – TJ Sokol Morašice (ne), 6 – TJ SK Jevíčko (so), 7 – TJ Sokol Němčice (ne), 8 – TJ Sokol Boršov (so), 9 – SK Polička B (so, hř. Rohozná), 10 – TJ Tatran Mladějov na Moravě (so), 11 – TJ Sokol Dlouhá Loučka (so), 12 – TJ Sokol Vendolí (so), 13 – TJ Slavoj Cerekvice nad Loučnou (ne), 14 – TJ Sokol Dolní Újezd B (hláš.).

SELECT III. třída: 1 – TJ Metra Linhartice (ne), 2 – TJ Sebranice (so), 3 – SK FC Koclířov (so), 4 – TJ Sokol Čistá (so), 5 – volný los, 6 – TJ Radiměř (so), 7 – TJ Sokol Kunčina B (ne), 8 – TJ Sokol Městečko Trnávka (ne).

Pohár OFS Svitavy - soutěžní ročník 2023/2024 – 1. kolo (úřední termín 5. srpna): Koclířov – Opatov, Boršov – Vendolí, Jevíčko – Třebařov, Mladějov – Dlouhá Loučka, Radiměř – Hradec nad Svitavou, Morašice – Čistá, Němčice – Horní Újezd, Cerekvice volný postup. 2. kolo (úřední termín 28. září): vítěz Koclířov/Opatov – vítěz Boršov/Vendolí, vítěz Jevíčko/Třebařov – vítěz Mladějov/Dlouhá Loučka, vítěz Radiměř/Hradec nad Svitavou – vítěz Morašice/Čistá, vítěz Němčice/Horní Újezd – Cerekvice nad Loučnou.

Okresní přebor dorostu se bude opět hrát jako společná soutěž s OFS Ústí nad Orlicí. Celkem startuje šestnáct družstev, v základní části se bude hrát ve dvou osmičlenných skupinách dvoukolově každý s každým (deset kol na podzim a čtyři na jaře), následovat budou nadstavbové čtyřčlenné finálové skupiny o konečné umístění. Soutěž je vypsána v systému 8 + 1 na zmenšené hrací ploše, nicméně po dohodě družstev lze jednotlivé zápasy odehrát v klasickém počtu hráčů na velkém hřišti. Začátek dorostenecké sezony je o posledním srpnovém víkendu. Ve stejném termínu se do svých okresních přeborů pustí starší a mladší žáci, obě kategorie v sedmičlenném složení a tříkolovým modelem. Velmi početné je obsazení okresních soutěží přípravek, celkem je do nich přihlášeno sedmadvacet týmů (sedmnáct starších a deset mladších).

Dorost U19 – meziokresní přebor 8 + 1 – skupina A: 1 – TJ Sokol Borová, 2 – Jevíčko/Jaroměřice, 3 – TJ Sokol Pomezí, 4 – TJ Sokol Čistá, 5 – TJ Sokol Březová nad Svitavou, 6 – TJ Radiměř, 7 – TJ Sokol Kunčina, 8 – TJ Hradec nad Svitavou.

Dorost U19 – meziokresní přebor 8 + 1 – skupina B: 1 – FC Jiskra 2008, 2 – TJ Dlouhoňovice, 3 – TJ Opatov, 4 – TJ Sokol Řetová, 5 – TJ Sokol Němčice, 6 – TJ Sokol Tatenice, 7 – FK Dolní Dobrouč, 8 – FK Jehnědí 1980.

Starší žáci U15 – okresní přebor 8 + 1: 1 – TJ Sokol Borová, 2 – Sebranice/Horní Újezd, 3 – SK FC Koclířov, 4 – Němčice/Janov, 5 – volný los, 6 – TJ Sokol Březová nad Svitavou, 7 – TJ Sokol Kunčina, 8 – TJ Sokol Městečko Trnávka.

Mladší žáci U13 – okresní přebor 7 + 1: 1 – TJ Opatov, 2 – Jevíčko/Jaroměřice, 3 – TJ Sokol Bystré, 4 – Horní Újezd/Morašice, 5 – volný los, 6 – TJ Sebranice, 7 – TJ Sokol Čistá, 8 – TJ Sokol Němčice.

Okresní soutěž starších přípravek: TJ SK Jevíčko, TJ Sokol Bystré, TJ Sokol Březová nad Svitavou, TJ Sokol Městečko Trnávka, TJ Sokol Kunčina, TJ Hradec nad Svitavou, TJ Horní Újezd, TJ Sokol Dlouhá Loučka, SK FC Koclířov, TJ Sokol Pomezí, TJ Sokol Morašice, TJ Sebranice, TJ Radiměř, TJ Sokol Čistá, TJ Sokol Janov, TJ Sokol Borová, TJ Sokol Němčice.

Okresní soutěž mladších přípravek: TJ SK Jevíčko, TJ Sokol Bystré, TJ Sokol Březová nad Svitavou, TJ Sokol Kunčina, TJ Horní Újezd, TJ Sokol Dlouhá Loučka, TJ Sokol Morašice, TJ Sebranice, TJ Sokol Čistá, TJ Sokol Borová.