Fotbalistům Mladějova se vstup do jarních odvet vydařil báječně, z prvních tři utkání vytěžili plný počet bodů. Proti Linharticím jim zápas úplně nesedl v defenzivě, protože od posledního mužstva okresního přeboru třikrát inkasovali, ovšem dokázali ho přestřílet. Hlavní zásluhu na tom měl šestatřicetiletý PAVEL NĚMEC , který do rozmezí 56. a 62. minuty vyskládal tři svoje trefy do černého.

Nejprve k utkání s Linharticemi. Jak ho hodnotíte z pohledu týmového i individuálního výkonu?

To by měl asi hodnotit někdo jiný, protože ze hřiště, a aktivní hráči mi dají za pravdu, to vypadá vždy daleko složitěji než z tribuny. Když už bych měl hodnotit sám sebe, tak pro mě to byl po dlouhé době zápas, kdy se mi konečně zadařilo nejen střelecky, ale hlavně herně, protože poslední dobou to skutečně nebylo ono. Nicméně i přes výhru a pět vstřelených branek máme pořád hodně na čem pracovat, takže jsme byli rádi za tři body, ale chceme jít dál a napravit nepovedený podzim.

Jak se narodil váš hattrick dosažený v průběhu šesti minut? Zkuste popsat, co se v tomto časovém úseku na hřišti odehrálo…

První branka byla šťastná, když mnou centrovaný míč zapadl za záda linhartického brankáře. Při té druhé jsem si našel odražený balon po rohovém kopu a propálil vše, co stálo v cestě. A třetí gól byla rána k tyči zpoza vápna po skvělém přiťuknutí od Libora Pauluse.

Hattrick či vyšší počet nastřílených branek v utkání, jak časté to bylo či je ve vašem fotbalovém životě?

Za tu dobu, co fotbal hraji, jsem nějaké góly dal, avšak hattricky by se asi daly na prstech jedné ruky spočítat. Nikdy jsem nebyl opravdový střelec, ale spíš hráč, který fotbal miluje, hraje ho pro radost a baví se jím. Takže patičky, přehazovačky, jesličky a penalty rozehrané "nakrátko", to bylo moje.

Přesto, vzpomenete si na některé vaše opravdu povedené střelecké počiny z minulosti?

Nejvíce mi utkvěly v paměti dva. Při hostování ve Starém Městě v postupové sezóně 2010/2011, kdy jsme tehdy našeho největšího soupeře o postup Březovou porazili 5:0 a já dal čtyři góly. A potom historická výhra Mladějova nad Koclířovem 16:2, na které jsem se podílel šesti brankami a zároveň tím tehdy v posledním kole předběhl suverénního Víťu Ehrenbergera v tabulce střelců.

Vstup do jara vám nadmíru vyšel, vyhráli jste tři zápasy v řadě. Je to pro vás překvapení, nebo jste měli takový cíl?

Ještě před začátkem jarní části jsme byli reálně namočení v sestupových vodách. Navíc zimní příprava a přátelské zápasy neproběhly zrovna tak, abychom si mysleli, že jaro pro nás bude nějak růžové. Věděli jsme, že zápasy s Hradcem a Linharticemi budou patřit mezi ty nejdůležitější. Výsledkově jsme je zvládli a přidali i vydřenou výhru v Borové, kde jsme si dokázali, že hrát se dá s každým. Nicméně teprve dva nadcházející venkovní zápasy proti silnému Opatovu a Dolnímu Újezdu napoví, jak na tom vlastně jsme.

Jak vysoko pomýšlíte s Mladějovem v jarní části sezony?

Cíle máme skromné a i přesto nemalé. Po odchodu dlouholetého trenéra Vlastimila Suchého, který šel zkusit štěstí do Žichlínku, převzal tým Jiří Hájek a v nelehké situaci se snaží tým pozvednout, motivovat a přinést do Mladějova něco nového. Ať už je to tréninkovými jednotkami či herním stylem. Prioritou je záchrana a prezentování se líbivým fotbalem. Z těch neskromných cílů je zajisté udržet co nejdéle fotbal v krásném mladějovském areálu. Protože jak všichni dobře víme, fotbal se z vesnic pomalu vytrácí, roky nezastavíme, a tak pojďme se bavit touto nádhernou hrou, kterou fotbal bezesporu je, dokud to jde. Přeji všem hlavně zdraví.