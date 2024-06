Naše ruce vzhůru letí… Třebařovští fotbalisté se dotkli nebe a vládnou okresu!

/OKRESNÍ FOTBAL/ Stalo se to, co fotbalové Svitavsko nečekalo. Mistrem sezony 2023/2024 v nejvyšší okresní soutěži je Sokol Třebařov. Po vítězství nad Dlouhou Loučkou je to definitivní a nezpochybnitelné. A také zasloužené, to je potřeba zdůraznit, Třebařovští se zkrátka vytasili s nejstálejší a nejvyrovnanější formou a nikdo ze soupeřů je nedokázal zastavit. Krajská I. B třída se v obci nedaleko Moravské Třebové bude hrát po padesáti letech! A navíc mohou ročník snů ještě vyšperkovat ve středečním finále Poháru OFS Svitavy proti Cerekvici (od 18 hodin v Mladějově). V závěru článku najdete aktuální výsledky soutěží mládeže.

Fotbalisté Třebařova si zajistili prvenství v okresním přeboru Svitavska v ročníku 2023/2024. | Foto: TJ Sokol Třebařov