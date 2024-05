OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/ Víkendové dění v nejvyšší okresní fotbalové soutěži by se dalo asi nejlépe označit jako klid před bouří. První čtyři celky tabulky zvítězily a rozestupy mezi nimi tak zůstaly stejné. Ve III. třídě je jasno o jejím vítězi, a zcela zaslouženém vítězi, to je nutno zdůraznit. Sebranice nezaváhaly pod Cimburkem a tři kola před koncem mohou slavit prvenství. V závěru článku najdete jako obvykle aktuální výsledky okresních mládežnických soutěži.

Branka Zdeňka Skaly (Morašice) po rozehraném nepřímém volném kopu v utkání proti Němčicím. | Video: Radek Halva

Třebařovský lídr podruhé za sebou nasázel „bůra“, tentokrát do poličské sítě. Rezerva zavítala k zápasu akorát v jedenácti a nedokázala účinně čelit ofenzivní síle vedoucího mužstva soutěže. Dvěma zásahy se o rychlé vedení favorita postaral Zdeněk Hlubinka, i po změně stran se hrálo za stálé převahy domácích a protože byli dostatečně produktivní, tak skóre v jejich prospěch narůstalo.

Mnohem více se na tři body nadřela Dlouhá Loučka, z náročného střetnutí v Opatově je ovšem nakonec „urvala“. Hlavní zásluhu na tom měl Lubomír Kolísek, který ve vypjaté koncovce pět minut před koncem proměnil pokutový kop a strhl vítězství na stranu svého týmu. Duel kromě tří gólů nabídl i tři červené karty. Předčasně pod sprch šli nejprve soupeřova gólmana hrubě faulující Křivka i „Zorro mstitelů“ Neumann, v závěru potom ještě za „záchrannou brzdu“ Sedlák.

Po dvou ztrátách na domácím trávníku vybojoval výhru také mladějovský Tatran a pořád díky tomu zůstává ve hře. V Horním Újezdu rozhodl o výsledků vydařený nástup hostů do druhého poločasu vyjádřený trefou Opletala „ze šatny“. Pojistku potom přidal z nařízené penalty Staněk a snaha domácím o zdramatizování průběhu se minula účinkem. V následujícím kole je na pořadu bitva Mladějov – Třebařov (sobota 1. června, 17.00), což bude první z klíčových zápolení v boji o okresní přebornický titul.

Posledním týmem, který ještě teoreticky může dosáhnout na první místo, je Cerekvice. Slavoj si podle očekávání poradil s Vendolím, neměl to však snadné, protože od 34. minuty hrál v deseti bez nedisciplinovaného Řeháka, který viděl v jediném přerušení hry za protesty dvě žluté. Tudíž se na úspěch hodně nadřel, zápas zlomil pro sebe až v závěrečné desetiminutovce.

Moc nechybělo k tomu, aby se poslední Němčice přiblížily ke třináctému Boršovu na rozdíl dvou bodů. V Morašicích vedly po proměněné penaltě Matouška ještě čtvrt hodiny před koncem 2:1, v závěru se ovšem domácí celek probral. O vyrovnání se postaral Skala, když využil zřídka vídanou situaci – nepřímý volný kop uvnitř vápna poté, co brankář Renza držel příliš dlouho míč v rukavicích. Těsně před závěrečných hvizdem potom dokonal otočku Rusnák, jenž znovu potvrdil, že na výbornou zvládá nejen svoji obvyklou gólmanskou roli, ale i pozici v útoku, pokud zrovna dostane takové místo v sestavě…

Proměněná penalta Matěje Matouška:

Zdroj: Radek Halva

V souboji dvou celků, které mohou sezonu dohrát relativně v poklidu, si dolnoújezdské béčko poradilo s Jevíčkem. „Přesilovou hru“ po vyloučení hostujícího Marka využil v 85. minutě Michal Jireček a překlopil nerozhodný stav 1:1 na stranu domácích fotbalistů.

Protože stále není jasné, jak se vyvrbí dění ve vyšších soutěžích, zůstává počet sestupujících pořád na vážkách. Minimálně ve Vendolí a také v Boršově, který těsně padl v Hradci nad Svitavou, přesněji řečeno na umělé trávě ve Svitavách-Lánech, tak rozhodně nemají klidný spánek.

24. KOLO: Hradec nad Svitavou – Boršov 1:0 (0:0). Branka: 65. D. Jukl. Dolní Újezd B – Jevíčko 2:1 (1:1). Branky: 23. Vosmek, 85. M. Jireček – 38. Holub. ČK: 0:1 (78. Marek). Třebařov – Polička B 5:0 (2:0). Branky: 4. a 24. Z. Hlubinka, 66. Křižanovský, 75. Knápek, 85. Kurbel. Opatov – Dlouhá Loučka 1:2 (0:0). Branky: 82. Vrána – 60. vlastní (Cimburek), 85. Kolísek z pen. ČK: 2:1 (70. Křivka, 89. Sedlák – 70. Neumann). Cerekvice – Vendolí 3:1 (1:1). Branky: 29. Válek, 79. Klesal, 90. Nádvorník – 8. Daniš. ČK: 1:0 (34. Řehák). Horní Újezd – Mladějov 0:2 (0:0). Branky: 48. Opletal, 72. Staněk z pen. Morašice – Němčice 3:2 (1:1). Branky: 16. Novák, 75. Skala, 88. Rusnák – 36. Fikejz, 62. Matoušek z pen.

„Už je to uděláno, už je to hotovo,“ mohou si mnout ruce v Sebranicích. Tamní klub se po předešlých nevýrazných sezonách dočkal sladkého triumfu, když tříbodovým zápisem v Městečku Trnávce dokonal svoji jarní suverénní jízdu. Vlastně už ani vyhrávat nutně nemusel, protože po sobotním nezdaru Čisté v Kunčině bylo o všem rozhodnuto, avšak Sebraničtí se nehodlali nechat zahanbit a jistotu prvenství ozdobili svým v pořadí patnáctým vítězstvím v tomto soutěžním ročníku, po kterém mají na čele pořadí nedostižný náskok. Za nimi to však bude v boji o další pozice ještě zajímavé, mezi druhým a pátým celkem jsou jen čtyři body rozdílu. Za zmínku určitě stojí velmi dobré výkony fotbalistů Koclířova, který se dostal přes třicetibodovou hranici.

Sebraničtí fotbalisté.Zdroj: TJ Sebranice

24. KOLO: Kunčina B – Čistá 4:1 (1:0). Branky: 7. a 73. Širůček, 47. z pen. a 64. Blaško – 49. Vomáčka z pen. Městečko Trnávka – Sebranice 0:2 (0:1). Branky: 19. Klejch, 57. Kučera. Linhartice – Koclířov 1:3 (0:3). Branky: 88. Skřebský – 15. Menšík, 25. Binder, 33. Křížek. Radiměř volný termín.

Okresní mládežnické soutěže