Tak jako v rodině Hlouškových v Litomyšli. Dvanáctiletý Antonín je odchovancem zdejší Jiskry, ale od jara 2019 hájí barvy FK Pardubice v žákovské lize, v současnosti celku U13, a v krajském městě navštěvuje také ohrazenickou základku.

Zajímavá zkušenost, řeknete si možná na první dojem, ale ono to není jen tak.

„Do Pardubic dojíždí každý den. Ráno ho odvezeme do České Třebové na vlak, odtud pokračuje do Pardubic, po vyučování a tréninku se zase vrací domů,“ říká otec Antonín Hloušek st. „Někdy to znamená budíček v pět ráno. A je pravdou, že večer je na něm často znát únava, když si má připravovat třeba úkoly a podobně. Je to náročné, ale jinak to nejde, byť je to handicap,“ dodává s tím, že jeho syn by v Pardubicích příští rok rád pokračoval do Regionální fotbalové akademie (8. a 9. třída), kde by tohle obtížné cestování odpadlo.

„Rozhodnutí jsme nechali na něm. Všechno jsme si vyzkoušeli, aby věděl, že to nebude sranda, sám řekl, že mu to nevadí a že to tak chce. Rozhodně nelitujeme, i když samozřejmě jsme to řešili, byly tam určité obavy, že bude cestovat sám vlakem nebo MHD ve velkém městě, ale musím říci, že to zvládl perfektně,“ pronesl Antonín Hloušek na adresu sedmáka, jehož o víkendu samozřejmě dopravuje na soutěžní utkání.

I po fotbalové stránce jsou oba spokojeni. „Věděl jsem, že v Litomyšli herně přerostl vrstevníky. Nejprve jsme půl roku jezdili do Hradce Králové, tam se mu ale přestalo líbit, nechtěli jsme ho k ničemu nutit, tak jsme se domluvili v Pardubicích. A udělali jsme dobře. Jsem rád, jak se tam chytil, spoluhráči ho dokonce zvolili asistentem kapitána, v uplynulé sezoně patřil k nejlepším střelcům týmu a hlavně se cítí velice dobře v kolektivu. Osobně se mi moc líbí přístup trenérů, kteří nejsou zaměřeni jen na výhru za každou cenu, ale snaží se kluky vést tak, aby hráli pohledný fotbal a umí je ocenit a podpořit, i když se jim něco nepovede,“ říká Hloušek.

Tak jako všechny fotbalisty zasáhla i tyto mladíky koronavirová krize. „Měli a mají režim podle toho, jaká jsou aktuální opatření a omezení. Dokud mohli být venku, tak chodili v různých skupinách na různá hřiště a v různých časech, aby se nepotkávali, ale v posledních týdnech nebylo možné ani tohle,“ připomíná otec talentovaného fotbalisty.

On sám v Litomyšli trénuje začínající fotbalisty, takže ví, o co při jejich výchově jde. „Určitě nepatřím k rodičům, kteří si přes svoje děti řeší vlastní ambice, vidí je s ligovou smlouvou a do něčeho je násilím tlačí. Zažil jsem v hokeji, že otec ordinoval synovi domácí tréninkové dávky a podobně, to ale vede jen k tomu, že ho znechutí. To nechci. Jsem rád, že syna fotbal baví a má ho na prvním místě, a že může hrát v Pardubicích. My mu vytváříme servis, jaký je potřeba,“ dodal Antonín Hloušek.