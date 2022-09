„Na první dva góly českou uličkou mezi beky ideálně nahrál Tomáš Klein a já jsem se jen při zakončení snažil netrefit brankáře. Třetí branka se zrodila po závaru v soupeřově šestnáctce, kdy jsem odražený míč poslal k pravé tyči,“ vrací se Jiří Linhart k povedenému sobotnímu dopoledni. Jevíčku to zkrátka padalo i v netradičním čase.

Zahrál si i s Markem Heinzem

Střílení gólů patří mezi jeho úkoly na hřišti, hattricku si však pokaždé cení. „Dal jsem jich za svoji kariéru snad pět. Ve spoustě zápasů se mi podařilo vstřelit dva góly, ale ten kýžený třetí se mi často přidat nepoštěstilo. Spoluhráči i trenér spoléhají na to, že se v každém utkání prosadím,“ je si vědom jevíčský kanonýr.

„Vzpomínám si, že se mi podařilo jednou vstřelit čtyři góly proti Dlouhé Loučce. Ke svým nejpovedenějším zápasům řadím ten ze sezony 2019/2020, kdy jsem v dresu Sigmy Hodolany rozhodl jediným gólem duel o první místo v tabulce proti Července. A trefa, na kterou nikdy nezapomenu? Tu jsem vsítil svojí slabší levou nohou v zápase proti Bystrému, kdy jsem zpoza šestnáctky vymetl šibenici soupeřovy branky,“ vylovil ze své paměti Linhart památné zážitky.

Jak zmínil v předešlé odpovědi, působil Jiří Linhart od roku 2019 do letošního léta v Hodolanech v olomouckém okresním přeboru. Nabízí se proto srovnání obou okresů jeho očima. „Se vší úctou ke svitavskému přeboru musím říci, že olomoucký přebor má vyšší kvalitu. Je to dáno tím, že v něm nastupuje spousta bývalých ligových hráčů. Za Hodolany se mnou hrál exreprezentant Marek Heinz a jeho zkušenosti byly na hřišti znát,“ zdůrazňuje Linhart.

Nyní je ovšem zpět v Jevíčku a po vydařeném startu je pochopitelné, že mužstvo by rádo v nejvyšších patrech soutěže udrželo trvaleji. „Tým je pohromadě několik sezon a to si myslím, že je hlavní důvod, proč se nám začátek takhle vydařil. Do kolektivu mě kluci po třech letech skvěle přijali a všechno si sedlo. Pokud budeme v dalších zápasech makat jeden za druhého a budou se nám vyhýbat zranění, tak věřím, že si formu udržíme“ je Jiří Linhart optimistou do pokračování podzimní části okresního přeboru.

Žádný jiný fotbalista ze Svitavska o posledním prázdninovém víkendu více než tři góly nezaznamenal, zato dvougólových střelců se našlo hned deset. V mládežnických kategoriích se vytáhl starší žák Jakub Nedoma z Březové nad Svitavou, který svoje střelecké konto otevřel sedmi trefami do černého.