OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/ S blížícím se finišem nejvyšší okresní fotbalové soutěže se postupně krystalizuje situace v popředí tabulky. Po 21. kole se zdá, že se boj o titul a postup do I. B třídy zužuje na dvojici Mladějov – Třebařov, které konkurenci lehce odskočila. Nemusí to být ještě definitivní, ale zajímavá mezera tam po výsledcích uplynulého dějství přece jenom vznikla. V okresní trojce půjdou do závěrečných kol v komfortní pozici Sebranice. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních mládežnických soutěží.

Branka Matěje Matouška (Němčice) v utkání proti Hornímu Újezdu. | Video: Radek Halva

Novopečený lídr přeboru z Mladějova přivítal na jaře se trápící Vendolí a měla to být v podstatě jenom otázka výše skóre. Čemuž nasvědčoval začátek utkání a stav 2:0 ve 12. minutě, ale nikoli jeho další průběh a vyrovnání na 2:2 ve 26. minutě. V závěru prvního a na začátku druhého poločasu však Tomáš Staněk vrátil vývoj do předpokládaných kolejí proměněnými penaltami, soupeř šel navíc do deseti a favorit opanovali hrací plochu. Nakonec z toho vzešly půltucet ve vendolské síti, potvrzení vedoucího umístění a Staňkův hattrick. Mimochodem Tatran nasázel v ročníku 67 branek a nově je i nejproduktivnějším družstvem z přeborové čtrnáctky.

Třebařov má za sebou jednu z nejtěžších zkoušek v dosavadním průběhu sezony. Po třech zápasech bez vítězství vybojoval nesmírně důležité tři body na trávníku silného Jevíčka a nadále dýchá vedoucímu Mladějovu na záda s minimálním odstupem. Všechno důležité se odehrálo v rozmezí 60. a 70. minuty. Nejprve se prosadil druhý nejgólovější tým okresního přeboru a Holubova trefa znamenala jevíčské vedení. Odpověď soupeře ovšem byla nemilosrdná. Nejprve se po faulu na Macka ve vápně postavil k penaltě Knápek a vyrovnal, aby hned vzápětí dokonal parádní ránou z dálky otočku Maleňák. Vícekrát se skóre nezměnilo, byť Třebařovští měli příležitosti, jak výsledek pojistit, a ani domácí nebyli daleko od vyrovnání, ale nebylo jim přáno.

Další kandidáti předních příček ztráceli remízami. Cerekvice nastoupila v Rohozné proti poličskému béčku a diváci se museli obrnit trpělivostí, protože to nejzajímavější z celého utkání přišlo až v poslední pětiminutovce. Na vedoucí zásah domácího Peniase bleskově reagoval hostují Klesal, hned na to šel po druhé žluté kartě ze hřiště Vondra, ale početní výhoda trvala příliš krátce na to, než aby z Cerekvičtí mohli něco zásadního vytěžit. Morašičtí fotbalisté se chtěli před svými fanoušky představit v daleko lepším světle než před čtrnácti dny při blamáži proti Hornímu Újezdu, jenže minimálně výsledkově se jim to moc nepovedlo. Bezgólová remíza proti Hradci nad Svitavou je pro ně další ztrátou, na lídra nyní ztrácejí šest bodů a to rozhodně není zanedbatelné…

Dva týmy z horní poloviny tabulky se střetly v Dlouhé Loučce a vzešla z toho vyrovnaná partie, která vrcholila pod heslem: „Kdo dál gól, vyhraje“. Dal ho v závěru Zdeněk Konečný a připomněl, že ne nadarmo náleží do elitní trojice pořadí nejlepších střelců okresního přeboru. Do čela této statistiky se posunul opatovský Jakub Kalánek, který se dvakrát prosadil v duelu v Boršově, ale na plný zisk to jeho mužstvu nestačilo, domácí totiž zlepšeným výkonem ve druhém poločase zlikvidovali dvoubrankové manko.

„Vánoce“ měli v Němčicích, poslední celek pořadí rozjel teprve podruhé v celé sezoně vítězný pokřik. A věru, že si ho zasloužil, Hornímu Újezdu naložil čtyři góly, jasno o výsledku bylo v polovině druhého poločasu, když hosté herně úplně propadli. Co se týče boje o udržení, bude tam vzhledem k ne úplně pozitivnímu vývoji ve vyšších soutěžích potřeba zbystřit, protože hrozba, že dolů půjdou dvě mužstva, rozhodně není imaginární.

Okresní mistrovský fotbal se bude hrát také ve středu 8. května. Jednak je na pořadu dohrávka odloženého přeborového souboje mezi Poličkou B a Dlouhou Loučkou (od 17.00 v Rohozné), jednak se budou hrát semifinálová utkání Poháru OFS Svitavy. Cerekvice hostí od 17 hodin Opatov a Hradec nad Svitavou vyzve ve stejný čas na umělé trávě ve Svitavách-Lánech Třebařov. V Hradci totiž v minulých dnech začala rozsáhlá rekonstrukce sportovního areálu.

21. KOLO: Polička B – Cerekvice nad Loučnou 1:1 (0:0). Branky: 86. Penias – 88. Klesal. ČK: 1:0 (89. Vondra). Dlouhá Loučka – Dolní Újezd B 1:0 (0:0). Branka: 85. Konečný. Jevíčko – Třebařov 1:2 (0:0). Branky: 61. Holub – 66. Knápek z pen., 68. Maleňák. Boršov – Opatov 2:2 (0:2). Branky: 49. Racl z pen., 65. Havlík – 25. a 31. Kalánek. Mladějov – Vendolí 6:2 (3:2). Branky: 45. + 2. z pen., 51. z pen. a 82. Staněk, 1. a 12. Vondráček, 63. Šmehlík – 23. Bednář, 26. Šmída. ČK: 0:1 (50. Daniš). Němčice – Horní Újezd 4:0 (1:0). Branky: 38. a 49. Matoušek, 63. a 67. Pavliš. Morašice – Hradec nad Svitavou 0:0 (0:0).

Ve III. třídě byly na programu „odvety“ za středeční kolo a mimo jiné tedy i druhý díl souboje druhého s prvním, tedy Radiměře a Sebranic. Domácí, pokud ještě chtěli promluvit do postupové přetahované, nutně potřebovali svému rivalovi oplatit tři dny starou porážku, jenže se jim to nepovedlo. Hosté uhráli více méně to, co chtěli, vyrovnaný duel skončil bezbrankovou remízou a rozdíl mezi soupeři zůstává šestibodový. Oba celky odehrají ještě pět soutěžních utkání, proti sobě hrát vícekrát nebudou, takže Sebraničtí mají pozici skutečně luxusní a těžko předpokládat jakékoli jejich selhání. Na druhou stranu, z minulých sezon opravdu nejsou zvyklí bojovat o samotnou špici a psychika tady může sehrát svoji úlohu. Favorit na postup je však v tuhle chvíli naprosto zřejmý.

21. KOLO: Čistá – Městečko Trnávka 4:1 (3:0). Branky: 19. Píša, 28. Dvořák, 41. Ludvíček, 51. L. Čapek z pen. - 53. Kurinec. Kunčina B – Linhartice 0:4 (0:2). Branky: Cerman z pen., Skřebský, Bednář, Lébiš. Radiměř – Sebranice 0:0 (0:0). Koclířov volný termín

