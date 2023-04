OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/: Nejočekávanější magnet velikonočního programu okresních fotbalových soutěží mezi druhým Opatovem a vedoucím Bystrým musel být kvůli nezpůsobilému hřišti odložen. Na ostatních stadionech se však hrálo a protože na pořadu byly i některé atraktivní sousedské bitvy, nebyla nouze o zajímavé dění.

Dobývání hornoújezdské svatyně v podání dolnoújezdských fotbalistů. | Video: Radek Halva

Újezdské derby přineslo zásadní zápletku v závěru prvního poločasu, kdy se nejprve rezerva dostala Kalánkovou zásluhou do vedení a vzápětí viděl hostující Kladiva za urážku rozhodčích červenou kartu. Nikdo v hledišti si v ten okamžik nemyslel, že by utkání mohlo skončit jinak než pohodlnou výhrou favorita. Jenže domácí si po změně stran s hrou v početní výhodě neporadili dobře. Jednak si nechali po standardní situaci a zmatcích ve své šestnáctce lacino vyrovnat z kopačky Marka Kusého. Hlavně však proti obětavě hrajícímu soupeři nedokázali nic vytěžit ze své trvalé územní převahy a při řešení finální fáze svých útočných pokusů selhali. Když už se k přímému ohrožení branky dostali, tak pálili buď nepřesně, nebo nechali vyniknout výtečného gólmana Havlíka, ani štěstí na jejich straně nestálo, když orazítkovali břevno, od něhož se balon odrazil těsně před čáru. Horní Újezd bodoval teprve potřetí v sezoně a vzhledem k okolnostem ve chvíli, kdy se to asi nejméně čekalo.

Skvělý zákrok Vojtěcha Havlíka (TJ Horní Újezd) v poslední minutě:

Zdroj: Radek Halva

Další derby s velkým D sledovalo publikum v Morašicích a v prvním poločase mělo naordinovaný gólový půst. Možná by střelecká stavidla odpálila druhá minuta, kdy gólman Špinar propustil mezi rukama lehký centrovaný míč, ale domácí ho stačili odvrátit do bezpečí dříve, než by se soupeř mohl dostat ke snadnému gólu. Na opačné straně dostal do ideální pozice před odkrytou branku balon Skala, ale mezi tyče se jeho pokud nevešel. Start do druhé půle byl v domácích řadách veselý a postaral se o to hlavou po trestném kopu D. Štancl. Což samozřejmě dodalo zápasu grády a postupem čase také emoce, což rozhodčí hasil sedmi žlutými kartami. Hosté ze všech sil bojovali o vyrovnání a ke konci pořádně utáhli šrouby, ale gólové zakončení přes veškerou snahu nevyprodukovali a Morašice nejtěsnější a těžce vydřené vítězství uhájily.

Třetí sousedský souboj mezi Dlouhou Loučkou a Boršovem se hrál v Křenově a domácí si po proměněném pokutovém kopu Neumanna mohli dělat po prvním poločase naděje na první jarní bodový zisk. Jenže po pauze začala úřadovat boršovská mašina na góly jménem Michal Racl. V rozmezí necelé půlhodiny nasázel hattrick a nebylo co řešit, Boršov ovládl i druhý jarní venkovní duel.

Skomírající naděje na udržení alespoň malinko oživila Trnávka, která se teprve potřetí v sezoně radovala z výhry, když zásluhou dvou tref Robina Štefla přehrála na jaře doposud úspěšný Mladějov. Pokud se však tým zpod Cimburka má reálně zapojit do záchranářských bitev, nesmí tento počin zůstal dlouho osamocen. Výrazně si v tomto kole pomohl Hradec vítězstvím v Borové, kde vytěžil maximum z povedeného začátku zápasu a dvou gólů v úvodní desetiminutovce. Poličské béčko se rozešlo smírně s Jevíčkem a mrzel to přitom muselo závěrečných dvacet minut, kdy hrálo po vyloučení jevíčského gólmana Dostála „přesilovku“, ale využít ji nedokázalo.

OKRESNÍ PŘEBOR – 17. kolo: Borová – Hradec nad Svitavou 0:2 (0:2). Branky: 2. Marek, 7. L. Zedník. Dlouhá Loučka – Boršov 0:3 (1:0). Branky: 24. Neumann z pen. – 59., 74. a 87. Racl. Polička B – Jevíčko 2:2 (1:2). Branky: 3. Stejskal, 60. Pham Xuan Cuong – 4. Linhart, 31. Fisheriuk. ČK: 0:1 (71. Dostál). Městečko Trnávka – Mladějov 2:1 (1:0). Branky: 31. a 83. R. Štefl – 55. Prosecký. Dolní Újezd B – Horní Újezd 1:1 (1:0). Branky: 41. Kalánek – 59. Marek Kusý. ČK: 0:1 (45. Kladiva). Morašice – Cerekvice nad Loučnou 1:0 (0:0). Branka: 50. D. Štancl.

Utkání Opatov – Bystré bylo odloženo.

Status quo. Oba suveréni III. třídy brali další vítězství a neochvějně směřují za postupem. Opět to neměli se soupeři snadné, ale zase našli cestu k třem bodům. Vendolí poněkolikáté prokázalo, jak silné mívá závěry zápasů. V souboji s linhartickou Metrou bylo ještě deset minut před koncem o gól pozadu, ale finiš mělo drtivý a dvojice Strýček – Hladík se postarala o obrat a výhru s pořadovým číslem 15. Třebařov však lídrovi nedovolil trhák a pohlídal si zápas v Němčicích. Výše skóre ovšem trochu klame, protože domácí vývoj zdramatizovali snížením na 1:2 a favorit si mohl oddechnout teprve po dvou pojišťujících zásazích v závěru. V sobotu 15. dubna od 16 hodin se hraje očekávaný souboj o první místo Třebařov vs. Vendolí.

III. TŘÍDA – 17. kolo: Čistá – Velké Opatovice B 4:1 (3:0). Branky: 11. a 25. Ludvíček, 23. Vomáčka, 62. Průžek – 52. Vašek. Němčice – Třebařov 1:4 (0:1). Branky: 71. Večeřa – 24. D. Maleňák, 46. D. Hlubinka, 82. Ficnar, 89. Doležal. Staré Město – Radiměř 3:5 (2:2). Branky: 34. L. Němec, 42. J. Straka, 50. D. Tesař – 4. a 84. E. Konečný, 39. J. Štefl, 62. Šmíd, 81. D. Straka. Vendolí – Linhartice 2:1 (0:1). Branky: 80. Strýček, 85. Hladík – 20. Bednář. Koclířov – Sebranice 2:4 (1:2). Branky: 35. Menšík, 50. Hárovník – 11. a 53. Kárský, 15. Jílek z pen., 90. Čech.