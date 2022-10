David Maleňák je hráčem, od kterého se gólové příspěvky čekají, a tuto roli dokáže přijmout. „Vím, že se to ode mě očekává. Nastřílet hattrick či vyšší počet branek v zápase, to bývá spíše ojedinělý počin, ale vždy potěší. Od mládí jsem se snažil být komplexním útočníkem, jak do vápna, tak do jiných pozic na hřišti. Co jsem starší, snažím se prosadit z každé šance,“ usmívá se hráč, který má po devíti odehraných utkáních podzimní části na kontě parádních dvacet nastřílených gólů. Celkově jich má Třebařov devětačtyřicet!

„Odehrál jsem spoustu vydařených zápasů, jak v okresních, tak v krajských soutěžích. Vzpomínám si třeba, že když jsme hráli s Třebařovem v Dolním Újezdu proti domácímu béčku, tak jsem nastřílel svůj nejrychlejší hattrick. Pěkné vzpomínky mám na Rychnov na Moravě, kde se mi několikrát povedly, i se štěstím, dalekonosné střely,“ zalovil David Maleňák v paměti.

Zpět ale do současnosti, neboť Třebařov se prozatím prezentuje jako celek, který se chce zapojit do postupových bojů v okresní III. třídě. „Myslím, že kluci změnili přístup jak k zápasům, tak k tréninkům, což je znát. Chtěl bych jim poděkovat za to, jak uvědoměle a svědomitě teď pracují,“ chválí útočník.

„Zatím jsme spokojeni. Někde jsme body ztratili zbytečně, ale zkrátka se musí hrát až do konce. Nejvíce nás mrzí remíza ve Vendolí a také výroky rozhodčího v tomto utkání. To mě zklamalo nejvíce. Byly tam momenty, které bych nejraději zmínil, zatím ale doufám, že svaz se tím bude zabývat,“ připomněl David Maleňák magnet minulého kola, který bohužel vyvrcholil po závěrečném hvizdu pořádnou melou v publiku.

„Pomýšlíme v soutěži na nejvyšší cíle, ale současně jsme na nohama na zemi. Víme, že cesta je dlouhá,“ dodal třebařovský kanonýr.

