TJ Svitavy vs. SK Sokol Prosetín.

/POZVÁNKA/ Druhý mistrovský fotbalový víkend v regionu je tady a s ním na Svitavsku řada atraktivních soubojů, které budou pro fanoušky pořádnými lákadly. Deník vybral pět z nich, jež by měly náležet k vrcholům následujícího kola. V článku najdete i kompletní program ve všech soutěžích hraných v Pardubickém kraji od ligy po okresní čtvrté třídy.

I. A třída poprvé v historii v Janově. Nováček druhé nejvyšší krajské soutěže se chystá na domácí premiéru a svoje příznivce nemohl navnadit lépe než výhrou v Českých Heřmanicích. Soupeřem mu bude letohradské béčko a janovští fotbalisté si brousí zuby na další zářez. „Náš první zápas v I. A třídě dopadl nad naše očekávání dobře, doma to chceme potvrdit a na předvedený výkon navázat," říká trenér Lukáš Šváb.

Můj dům = můj hrad? Stejná soutěž, tedy I. A třída, nabící i jedno regionální derby. Jeho dějištěm bude Svitavský stadion, kam k měření sil s tamním béčkem přijede Dolní Újezd posílený vydřeným vítězstvím 1:0 v dohrávce prvního kola nad Žamberkem. V souboji těchto soupeřů mívají v poslední době převážně navrch domácí celky, Újezdští se budou pokoušet tuhle tradici narušit.

Krajská soutěž opět u Loučné. Po delší době se bude hrát I. B třída v Cerekvici. Slavoj úvodní vystoupení ve skupině A v Miřeticích vůbec nezvládl a doma musí předvést diametrálně odlišný výkon než ve druhém poločase na Chrudimsku. Čeká ho bitva s Načešicemi, protivníkem zcela neznámým, ale vzhledek k výsledku prvního duelu (0:1 s Rosicemi nad Labem) výkonnostně snad dosažitelným.

Návrat I. B třídy do Třebařova. A další obnovená premiéra v nejnižší krajské soutěži, ovšem tentokrát po 50 letech. Fotbaloví fanoušci v Třebařově půjdou po takové době na utkání krajské soutěže! Před týdnem nováček v Libchavách ukázal, že by v ní mohl obstát, byť zůstal dost smolně bez bodu. Což by nyní velmi rád v klání s Dolní Dobroučí, dalším novým účastníkem skupiny B z Orlicka, změnil.

Na jaře je dělily dvě třídy, nyní jsou proti sobě. Pomezí hrálo na jaře v I. B, ze kterého spadlo, Sebranice působily v okresní trojky, kterou vyhrály. Takže se tyto kluby potkají v atraktivním derby, které na regionálním fotbalovém menu hodně dlouho scházelo. „Úvodní utkání v okrese jsme proti Dolnímu Újezdu jsme výsledkově zvládli, ačkoli jsme se ve druhém poločase o výhru dost klepali. Dopadlo to ale dobře, čeká nás zápas proti Sebranicím, těšíme se na pěknou návštěvu a budeme bojovat o další výhru. Chceme se od začátku pohybovat v popředí tabulky," uvedl klubový sekretář TJ Sokol Pomezí Zdeněk Stoklásek.

Kam na fotbal v Pardubickém kraji

CHANCE LIGA

Neděle 17.00: Liberec – Pardubice (hř. U Nisy).

CHANCE NÁRODNÍ LIGA

Neděle 17.00: Varnsdorf – Chrudim (hř. Kotlina).

3. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina B

Sobota 17.00: Ústí nad Orlicí – Kladno, Živanice – Liberec B. Neděle 17.00: Zápy – Pardubice B.

4. ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA – skupina C

Sobota 10.15: Brandýs nad Labem – Chrudim B. Sobota 17.00: Dobrovice – Vysoké Mýto. Neděle 17.00: Horní Ředice – Velké Hamry.

Utkání Slavia Hradec Králové – Hlinsko bylo odloženo.

KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 17.00: Lanškroun – Svitavy, Holice – Přelouč, Letohrad – Moravská Třebová. Neděle 17.00: Ústí nad Orlicí B – Choceň, Prosetín – Pardubičky, Skuteč – Litomyšl, Česká Třebová – Vysoké Mýto B, Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec.

I. A TŘÍDA

Sobota 17.00: Janov – Letohrad B, Zámrsk – České Heřmanice, Třemošnice – Rozhovice, Slatiňany – Polička. Neděle 14.30: Dobříkov – Opatovice nad Labem. Neděle 17.00: Proseč – Žamberk, Svitavy B – Dolní Újezd (hř. Svitavský stadion).

I. B TŘÍDA – skupina A

Sobota 17.00: Rosice nad Labem – Stolany, Hrochův Týnec – Přelovice. Neděle 16.00: Cerekvice nad Loučnou – Načešice, Svratouch – Miřetice. Neděle 17.00: Sezemice – Rváčov, Pardubičky B – Horní Jelení.

I. B TŘÍDA – skupina B

Sobota 17.00: Třebařov – Dolní Dobrouč, Březová nad Svitavou – FC Jiskra 2008. Neděle 10.00: Česká Třebová B – Jablonné nad Orlicí. Neděle 15.00: Jehnědí – Semanín. Neděle 16.00: Tatenice – Kunčina, Jaroměřice – Lanškroun B. Neděle 17.00: Bystré – Libchavy.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Okresní přebor

Sobota 16.00: Rybník – Lichkov. Sobota 17.00: Choceň B – Kerhartice, Žamberk B – Řetová. Neděle 12.00: Černovír – Mistrovice (hř. Ústí nad Orlicí). Neděle 16.00: Brandýs nad Orlicí – Sruby, FC Jiskra 2008 B – Sopotnice (hř. Červená Voda), Žichlínek – Sloupnice.

III. třída

Sobota 16.00: Verměřovice – Rudoltice, Těchonín – Libchavy B, Albrechtice – Boříkovice, Helvíkovice – Kunvald. Sobota 17.00: Dolní Čermná – Klášterec nad Orlicí.

OFS CHRUDIM

Okresní přebor

Sobota 15.30: Trhová Kamenice – Ronov nad Doubravou. Sobota 17.00: Heřmanův Městec B – Nasavrky, Chroustovice – Kočí. Neděle 17.00: Dřenice – Chrast, Kameničky – Slatiňany B, Holetín – Vítanov, Tuněchody – Křižanovice.

OFS SVITAVY

Okresní přebor

Sobota 10.15: Moravská Třebová B – Jevíčko. Sobota 17.00: Boršov – Mladějov. Neděle 14.00: Dolní Újezd B – Hradec nad Svitavou. Neděle 16.30: Dlouhá Loučka – Horní Újezd. Neděle 17.00: Vendolí – Morašice, Pomezí – Sebranice, Polička B – Opatov (hř. Rohozná).

III. třída

Sobota 17.00: Čistá – Koclířov. Neděle 10.00: Radiměř – Kunčina B. Neděle 17.00: Linhartice – Němčice.

OFS PARDUBICE

Okresní přebor

Sobota 17.00: Nemošice – Řečany nad Labem, Dříteč – Přelouč B, Srch – Rohoznice, Dašice – Mikulovice, Roveň – Křičeň, Chvojenec – Holice B. Neděle 17.00: Újezd – Býšť.

III. třída

Sobota 17.00: Semín – Starý Mateřov, Valy – Ostřešany. Neděle 14.00: Paramo Pardubice – Horní Ředice B (hř. Svítkov). Neděle 17.00: Přelovice B – Moravany, Dolany – Rohovládova Bělá, Jaroslav – Staré Hradiště, Dražkovice – Ostřetín.

IV. třída Holicko

Sobota 17.00: Vysoké Chvojno – Mnětice. Neděle 17.00: Staré Ždánice – Býšť B, Veliny – Slovany Pardubice, Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Libišany (hř. Lány na Důlku), Dříteč B – Popkovice, Opatovice nad Labem B – Litětiny.

IV. třída Přeloučsko

Sobota 17.00: Jankovice – Zdechovice, Rybitví – Újezd B. Neděle 17.00: Staré Čívice – Kojice, Chvaletice/Řečany nad Labem B – Lipoltice/Přelouč C (hř. Chvaletice), Selmice – Tetov.