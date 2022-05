Ovšem jenom málem…

Na poslední chvíli, ale stálo to za to

Opatov náleží k nejlepším týmům jara, nedávno obral Dolní Újezd a brousil si zuby rovněž na Janov. Ten se sice prosadil z prvního útoku, ale jeho vedení mělo jepičí život. Hostům ale skvěle vyšel závěr poločasu, kdy odskočili na rozdíl dvou branek. Když v 72. minutě zkompletoval z penalty hattrick Vojtěch Heger a odpověděl tak na opatovské snížení, zdálo se, že Janov má všechno pod kontrolou. Jenže Paar se postaral znovu o kontaktní trefu a v závěrečných deseti minutách bylo o drama postaráno. Hosté ho ale přečkali bez úhony a dostali svého konkurenta v souboji o první místo pod tlak.

Dolnoújezdští ho proti Jevíčku ustáli, ale bylo to tedy s odřenýma ušima a „v hodině dvanácté“. I když měli určitě více gólových příležitostí než soupeř, tak se prosadil pouze J. Vomáčka, a když po změně stran Khýr vyrovnal, usadila se na jejich kopačkách nervozita, čím dál větší s blížícím se koncem utkání. Byl to Pavel Kalánek, který mančaft vysvobodil krásným „angličanem“ o břevno po ráně z dvaceti metrů a rozhodl v době, kdy se rozhodčí nadechoval k závěrečnému hvizdu.

Neméně důležité dění bylo na pořadu ve spodní polovině tabulky. Linhartice se smiřují se sestupem a ani trocha toho fotbalového štěstíčka jim není dopřána. Když už odehrají solidní duel s třetí Cerekvicí, tak stejně dopadnou špatně, protože jim hostující střelec Jakub Vostrčil tři minuty před koncem sebral i bod. Také radiměřské dny v okresním přeboru se, zdá se, rychle krátí, pro další vysokou porážku si tento celek dojel do Křenova, kde v dresu Dlouhé Loučky úřadoval čtyřgólový Jaroslav Neumann.

Připomeňme, že do trojky spadnou pravděpodobně dva týmy (jeden by sestupoval pouze za té podmínky, že do okresu nesestoupí nikdo z I. B třídy, což zatím příliš reálně nevypadá).

Výrazně si o víkendu pomohl Hradec, nečekaně vysoké vítězství nad silnými Morašicemi má vysokou hodnotu. Hlavní zásluhu na něm nesl Petr Uhlíř, který nasázel hattrick. Boršov měl duel v Borové zajímavé rozehraný, po dvaceti minutách vedl 2:0. Jenže v dresu domácích odehrál mimořádné představení Ladislav Hruška, hlavně díky jeho hattricku se zrodil obrat. Vystaráno rozhodně nemá ani Horní Újezd, v Mladějově zůstal nyní po brance obdržené v první minutě a vyloučení Kusého bez šance na úspěch.

22. KOLO: Mladějov – Horní Újezd 4:0 (2:0). Branky: 1. Kudyn, 30. Müller, 52. Prosecký, 65. Seryn. ČK: 1:1 (85. Staněk – 30. Kusý). Linhartice – Cerekvice nad Loučnou 2:3 (1:2). Branky: 14. Bednář, 59. Kryštof – 13. Vomáčka, 42. a 87. J. Vostrčil. Opatov – Janov 3:4 (1:3). Branky: 6. Štěrba, 70. Broulík, 81. Paar – 1. O. Bureš, 40., 45. a 72. z pen. Heger. Hradec nad Svitavou – Morašice 4:1 (2:0). Branky: 23., 36. a 72. Uhlíř, 58. Drábík – 55. Novák. Dlouhá Loučka – Radiměř 6:0 (2:0). Branky: 34., 62., 65. z pen., a 73. Neumann, 24. Korec, 88. Kubečka. Dolní Újezd B – Jevíčko 2:1 (1:0). Branky: 19. J. Vomáčka, 90. Kalánek – 60. Khýr. Borová – Boršov 4:3 (2:2). Branky: 23., 28. a 60. z pen. Hruška, 73. D. Síla – 3. Racl, 20. Beyer, 86. Krejčí.

Mladí a zkušenost fungují výtečně

Další krok k postupu ze III. třídy udělalo poličské béčko. S Čistou nemělo výraznější potíže, i díky hattricku Marka Leinwebera ji přesvědčivě přehrálo a drží si bodový odstup, který je významný proto, že ho ještě čeká volný termín. Po delším čase se zlepšeným výkonem připomnělo moravskotřebovské céčko, které dominovalo v derby ve Starém Městě, a na úspěšnější podzimní časy si vzpomněli i hráči z Vendolí.

O „šest bodů“ se hrálo v Třebařově a trnávecký celek tam znovu všechny přesvědčil, že mu venkovní zápasy neskutečně sedí. David Fréhar mu dvěma zásahy zajistil vítězství, zatímco domácí marně hledali způsob, jak ztéci zformovanou a dobře pracující trnáveckou obranu. Sestava vítězů přitom stojí za bližší pohled. Rozdíl mezi nejstarším a nejmladším mužem na trávníku byl šestatřicet let (Robert Hensl je ročník 1970, Jáchym Selinger 2006), v závěru měli hosté v akci tři padesátníky, ovšem jak vidno, k úspěchu lze dokráčet různými cestami a Trnávka má políčeno na postup do okresního přeboru. Teď se však potřebuje stejně předvést také doma.

22. KOLO: Polička B – Čistá 5:1 (4:1). Branky: 13., 36. a 70. Leinweber, 23. Zahoran, 44. Škacha – 8. Paclík. Vendolí – Sebranice 2:6 (1:5). Branky: 45. V. Jílek, 88. M. Jílek – 10. Šilhart, 15. Báča, 30. a 38. Bednář, 40. Čejka, 55. Hladík. Staré Město – Moravská Třebová 0:5 (0:2). Branky: 13. a 52. Kougl, 18. a 50. Štrajt, 82. Kudyn. Třebařov – Městečko Trnávka 0:2 (0:1). Branky: 42. a 53. Fréhar. Koclířov měl volný termín.