Zápasy Ligy národů se ukázaly být z celé fáze TIP ligy, kdy se hrál zahraniční fotbal, těmi „nejjednoduššími“. Alespoň bodové zisky hráčů o tom hovoří jasně. A když i česká reprezentace „uklohnila“ vítězství nad Izraelem, vzešly z toho na závěr solidní bodové přírůstky. Ten nejvyšší v podobě osmi trefených výsledků zaznamenal František Kunc ml. ze Starého Města a jako poslední se zapsal do listiny podzimních vítězů kol.

Boj o celkový primát pro sebe rozhodl trstěnický Jiří Frank, který nevymýšlel nic složitého, chladnokrevně „vysypal“ na svůj tiket deset jedniček a byla to správná volba, jež mu v „cílové rovince“ zajistila bezpečný odstup od konkurence! A co více, spolu se svými spoluobčany z obce na Litomyšlsku Radkem a Markem Benešovými dosáhl na týmový primát. Také v tomto případě to bylo díky velice dobrému závěrečnému přesvědčivým rozdílem.

Konečné pořadí - jednotlivci

1. místo

SY0099 Jiří Frank, Trstěnice 13 110

2. místo

SY0090 Jiří Drábek, Nedvězí 7 101

3. místo

SY0044 Markéta Gregušová, Litomyšl 4 101

4. místo

SY0111 Ladislav Hladký st., Sebranice 13 100

5. – 6. místo

SY0057 Josef Brychta, Kunčina 13 98

SY0031 Nela Zavřelová, Dolní Újezd 13 98

7. místo

SY0088 Pavel Němec, Staré Město 10 96

8. – 13. místo

SY0089 Luboš Komprda, Mor. Třebová 10 95

SY0040 Petr Vajrauch st., Trstěnice 10 95

SY0003 Blanka Zemanová, Jarošov 10 95

SY0097 Radek Beneš, Trstěnice 4 95

SY0045 Tomáš Mergl, Litomyšl 4 95

SY0036 Josef Novák, Litomyšl -2 95

14. místo

SY0096 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 13 93

15. – 23. místo

SY0013 Jiří Marek, Radiměř 13 92

SY0051 Jiří Stibůrek, Čistá 13 92

SY0053 Andrea Stibůrková, Čistá 13 92

SY0052 Irena Stibůrková st., Čistá 13 92

SY0108 Tomáš Holomek, Makov 10 92

SY0079 Františka Raclová, Linhartice 10 92

SY0026 Stanislav Štyndl, Čistá 7 92

SY0061 Jindřich Nárožný, Březina 4 92

SY0072 Jaromír Štaffa ml., Mor. Třebová 1 92

24. – 26. místo

SY0126 Miroslav Čori, Bystré 10 91

SY0124 Ludvík Jachymiák, Bystré 10 91

SY0122 Jana Němcová, Staré Město 10 91

27. – 36. místo

SY0085 Jiří Bílý ml., Mor. Třebová 13 89

SY0021 Andrea Gibiecová, Polička 10 89

SY0001 Jaroslav Zeman, Jarošov 10 89

SY0092 Jaroslav Jedlička, Bystré 7 89

SY0102 Martin Jirmásek, Praha 7 89

SY0105 Jana Jirmásková, Praha 7 89

SY0075 František Přichystal, Mor. Třebová 7 89

SY0106 Dan Shelong, Praha 7 89

SY0035 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 4 89

SY0083 Marcel Pánik, Rychnov 4 89

37. místo

SY0121 Monika Němcová, Staré Město 10 88

38. – 52. místo

SY0063 František Kunc ml., Staré Město 16 86

SY0098 Marek Beneš, Trstěnice 13 86

SY0058 Anna Brychtová, Kunčina 13 86

SY0054 Milan Chudoba, Čistá 13 86

SY0056 Roman Stibůrek, Čistá 13 86

SY0055 Irena Stibůrková ml., Čistá 13 86

SY0006 Eva Lustyková, Litomyšl 10 86

SY0004 Matěj Šilar, Jarošov 10 86

SY0005 Šimon Šilar, Jarošov 10 86

SY0002 Jana Zemanová, Jarošov 10 86

SY0104 Josef Jirmásek, Polička 7 86

SY0107 Olga Shelongová, Praha 7 86

SY0034 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 4 86

SY0091 Martin Nikl, Jedlová 4 86

SY0093 Martina Novotná, Nedvězí 4 86

53. – 55. místo

SY0113 Helena Hladká, Sebranice 13 85

SY0135 Josef Popelka, Polička 13 85

SY0029 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 4 85

56. – 59. místo

SY0082 Aťka Khýr, Staré Město 7 84

SY0080 Lenka Khýrová, Staré Město 7 84

SY0081 Alena Khýrová, Staré Město 7 84

SY0046 Miloš Mergl, Litomyšl -2 84

60. – 63. místo

SY0069 Petr Kumstát, Staré Město 10 83

SY0103 Olga Jirmásková, Polička 7 83

SY0062 František Kunc st., Staré Město 7 83

SY0041 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 4 83

64. místo

SY0112 Ladislav Hladký ml., Sebranice 13 82

65. – 71. místo

SY0009 Alena Drobná, Poříčí 10 80

SY0109 Martina Holomková, Makov 10 80

SY0016 Petr Jílek, Polička 7 80

SY0059 Jan Beserle, Měst. Trnávka 4 80

SY0014 Bořek Marek, Radiměř 4 80

SY0094 Helena Novotná, Nedvězí 4 80

SY0095 Michal Novotný, Nedvězí 1 80

72. – 77. místo

SY0008 Pavel Drobný, Poříčí 10 77

SY0110 Lída Holomková, Makov 10 77

SY0067 Jakub Němec, Staré Město 4 77

SY0065 Adolf Němec, Staré Město 4 77

SY0066 Vojtěch Němec, Staré Město 4 77

SY0071 Jaromír Štaffa st., Mor. Třebová 1 77

78. místo

SY0027 Milan Lenoch, Dolní Újezd -5 76

79. místo

SY0060 Miroslav Otevřel, Linhartice 7 75

80. – 87. místo

SY0127 Josef Ambros, Křenov 7 74

SY0038 Zdeněk Novák, Litomyšl 7 74

SY0077 Michal Racl, Mor. Třebová 7 74

SY0084 Jiří Bílý st., Mor. Třebová 4 74

SY0073 Aleš Hrubý, Mor. Třebová 4 74

SY0015 Jaroslav Marek, Svitavy 4 74

SY0047 Josef Mergl, Litomyšl 4 74

SY0023 Jiří Tobiáš, Polička 4 74

88. – 90. místo

SY0134 Tomáš Bumbálek, Staré Město 7 73

SY0125 Patrik Čori, Bystré 7 73

SY0007 Jiří Jílek, Opatov 7 73

91. – 92. místo

SY0010 Zdeněk Drobný, Poříčí 10 72

SY0070 Anežka Dvořáková, Staré Město 4 72

93. – 97. místo

SY0049 Roman Greguš ml., Litomyšl 10 71

SY0024 Iva Tobiášová, Polička 10 71

SY0048 Roman Greguš st., Litomyšl 1 71

SY0064 Jakub Straka, Staré Město 1 71

SY0074 Vladimír Vacek, Mor. Třebová -2 71

98. místo

SY0086 Jaroslav Švec, Chmelík -1 70

99. – 102. místo

SY0019 Tomáš Kubát, Rohozná 10 68

SY0076 Bedřich Štefánek, Mor. Třebová 7 68

SY0032 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 4 68

SY0078 Ludvík Potáček, Mor. Třebová 4 68

103. – 104. místo

SY0131 Lucie Bílá, Mor. Třebová 7 66

SY0133 Lenka Bumbálková, Staré Město 7 66

105. – 107. místo

SY0025 Martin Tobiáš, Polička 10 65

SY0039 Josef Vajrauch, Trstěnice 7 65

SY0022 Ratislav Pruška, Polička 4 65

108. – 111. místo

SY0068 Jana Kumstátová, Staré Město 7 62

SY0033 Karel Beneš, Vidlatá Seč 4 62

SY0018 Jaroslav Scheib, Polička 4 62

SY0042 Monika Merglová, Litomyšl 1 62

112. – 113. místo

SY0132 Teo Bumbálek, Staré Město 7 61

SY0115 Zdeněk Jirout, Litomyšl 7 61

114. místo

SY0020 Miroslav Jílek, Polička 7 60

115. místo

SY0050 Dagmar Gregušová, Litomyšl 7 59

116. – 117. místo

SY0140 Jana Bílá, Mor. Třebová 7 58

SY0120 Rudolf Jahoda, Mor. Třebová 7 58

118. – 119. místo

SY0011 Oldřich Palla, Mor. Chrastová 10 54

SY0100 František Boštík, Poříčí 0 54

120. místo

SY0123 Jarmila Jachymiáková, Bystré 4 52

121. místo

SY0028 Václav Zavřel, Dolní Újezd 4 50

122. místo

SY0043 Klára Merglová, Litomyšl 4 45

123. – 124. místo

SY0129 Vanesa Vaňková, Litomyšl 4 44

SY0087 Jarmila Kytlicová, Krasíkov -1 44

125. – 127. místo

SY0114 Jaroslav Jirout, Litomyšl 1 43

SY0137 Renata Němcová, Staré Město 0 43

SY0138 Josef Němec, Staré Město 0 43

128. místo

SY0017 Karel Geba, Polička 4 42

129. místo

SY0030 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 1 41

130. – 131. místo

SY0101 Vít Boštík, Poříčí 0 40

SY0139 Tomáš Němec, Staré Město 0 40

132. místo

SY0130 Adrian Vaněk, Litomyšl 1 39

133. místo

SY0118 Adam Jirout, Litomyšl -2 37

134. místo

SY0012 Jan Kučera, Mor. Třebová 4 36

135. místo

SY0136 Lukáš Němec, Staré Město 0 34

136. místo

SY0119 Bohuslava Jiroutová, Litomyšl -2 31

137. místo

SY0116 Wladyslawa Jiroutová, Litomyšl 7 28

138. místo

SY0037 Karel Štorek, Cerekvice -2 24

139. místo

SY0128 Daniel Vaněk, Litomyšl 1 18

140. místo

SY0117 Martin Jirout, Litomyšl 1 16

Konečné pořadí – týmy

1. – 37. místo

Jiří a Máči 30 291

Stibůrkovi 39 276

Šelmy 18 276

Zlatý Vrch Staré Město 30 275

Toulovec 30 270

LADAS 39 267

Pražáci 21 264

Stibůrkovi 1. 39 258

Hráči 30 258

Jirmásci 21 258

Bysteráci 27 255

JOMITO 6 253

Kolberg Staré Město 21 252

Makováci 30 249

Rivelino 21 246

M+H+M 9 246

Slovan MT 6 243

Jelimani 24 240

Vidláci 12 237

LMM 21 234

TJ Staré Město 12 231

Poříčáci 30 229

BFV Moravská Třebová 12 228

Dolečkáci 18 224

HMD Team 6 218

S.K. Staré Město 21 217

Hagara Team A 21 214

Tobi 58 Polička 24 210

Holky 9 208

GRRD 18 201

Bumbálci 21 200

Důchodci 3 193

Hagara Team B 18 172

Jiroutovi – Litomyšl 15 132

Rozárium 0 120

Vaňkovi – Litomyšl 6 101

Jiroutovi – Chrudimáci -3 84

Výsledky 13. kola

1. Česká republika – Izrael 1 (1:0)

2. Slovensko – Skotsko 1 (1:0)

3. Portugalsko – Francie 2 (0:1)

4. Belgie – Anglie 1 (2:0)

5. Švýcarsko – Španělsko 0 (1:1)

6. Švédsko – Chorvatsko 1 (2:1)

7. Německo – Ukrajina 1 (3:1)

8. Itálie – Polsko 1 (2:0)

9. Turecko – Rusko 1 (3:2)

10. San Marino – Gibraltar 0 (0:0)

Supertrefa: 21 branek

Střípky z TIP ligy

V podzimní TIP ligy Svitavského deníku jsme v průběhu třinácti odehraných kol zaregistrovali 140 hráčů z 30 měst a obcí, z toho 100 mužů a 40 žen. Nejvíce jich bylo ze Starého Města (22), Litomyšle (21), Moravské Třebové (15), Poličky (12), Čisté (7), Trstěnice (6), Jarošova, Bystrého, Dolního Újezdu, Poříčí a Vidlaté Seče (5). Do soutěže týmů se přihlásilo 37 trojic. V TIP lize i bylo dohromady odesláno 1743 kuponů.

Další informace a případné reklamace bodových zisků: tel. 724 793 074. Žádáme výherce jednotlivých kol, aby se ozvali na tento kontakt ohledně domluvy na předání ceny v podobě plechovek piva Gambrinus.

Pivo, předplatné, dres. Nejlepší tipující se dočkají svých odměn

Už je to vážení přátelé pravda, už je dobojováno. Lépe řečeno dotipováno. Tradiční soutěž Deníku zvládla celý naplánovaný program obsahující třináct kol, byť se po zastavení tuzemského fotbalového dění musela neobvykle podívat do zahraničí. Což bylo pro hráče složité, ale elita si s tím poradila dobře. Vítězný Jiří Frank obdrží za svoje takřka dokonalé výkony dres české fotbalové reprezentace a poukaz na třicetilitrový sud piva Gambrinus. Stejná pivní cena bude připravena rovněž pro trstěnické premianty v klání družstev. Druhý hráč individuálního pořadí Jiří Drábek a bronzová Markéta Gregušová dostanou voucher na předplatné některého z produktů vydavatelství Vltava-Labe-Media podle vlastního výběru v hodnotě 500 korun. Ceny budou hráčům zaslány poštou, výherce žádáme, aby nejpozději do čtvrtka potvrdili svoje adresy na e-mail radek.halva@denik.cz nebo tel. 724 793 074.

Krajský premiant je ze Svitavska

Když vyhrát, tak všechno. Jiří Frank je vítězem okresní TIP ligy jednotlivců a týmů, ale i krajským šampiónem. Jeho 110 bodům nemohou vítězové ostatních okresních soutěží konkurovat. Nejlepší krajský hráč se může těšit na pětitisícovou sázenku Fortuny a poukaz na vysílání televize přes internet Lepší.TV v hodnotě 2500 korun.

1. Jiří FRANK (Svitavsko) 110 bodů

2. Tomáš POSLUŠNÝ (Orlicko) 104 bodů

3. Lukáš HORÁK (Chrudimsko) 91 bodů

4. Martin CIMFL (Pardubicko) 77 bodů

Vítězové kol podzimní TIP ligy

1. KOLO: Petr Vajrauch st. (Trstěnice)

2. KOLO: Milan Lenoch (Dolní Újezd)

3. KOLO: Patrik Čori (Bystré)

4. KOLO: Lucie Bílá (Moravská Třebová)

5. KOLO: Jiří Frank (Trstěnice)

6. KOLO: Markéta Gregušová (Litomyšl)

7. KOLO: František Přichystal (Moravská Třebová)

8. KOLO: Lucie Kábrtová (Vidlatá Seč)

9. KOLO: Václav Zavřel ml. (Dolní Újezd)

10. KOLO: Roman Greguš ml. (Litomyšl)

11. KOLO: Bohuslava Jiroutová (Litomyšl)

12. KOLO: Jiří Tobiáš (Polička)

13. KOLO: František Kunc ml. (Staré Město)

Výherce, kteří si doposud nepřevzali cenu od pivovaru Gambrinus, prosíme, aby kontaktovali redakci (kontakt viz. Střípky z TIP ligy).