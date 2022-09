Na deseti bodech se srovnaly ještě dva další mančafty. Bystré po třech vítězstvích v řadě poprvé ztratilo body a na hřišti v Křenově to z jeho pohledu mohlo skončit ještě hůře, ale ve druhém poločase hosté smazali dvoubrankový náskok Dlouhé Loučky a zachránili alespoň remízu. Morašice splnily očekávání svých fanoušků, byť to proti Boršovu vůbec neměly snadné a po Veselého zásahu museli otáčet skóre. Což se jim díky mohutnému tlaku podařilo, Lněnička s Burešem vtěsnali dva zásahy do rozmezí čtyř minut a body zůstaly doma.

Krajské fotbalové výsledky: Libišany jsou poprvé bez výhry, Ředice bez bodu

Čtvrtým do party neporažených je Borová. Cerekvičtí na trávníku v Telecím ukončila svoji třídílnou sérii bezgólových výsledků. Konečně se dvakrát v zakončení prosadili, což byla dobrá víkendová zpráva. Špatná vyzněla tak, že jejich dosud z pevného materiálu postavená obranná hradba pod náporem borovské ofenzivy nevydržela a přestože se hosté dvakrát v průběhu druhé půle přiblížili na těsný kontakt, tak pokaždé přišel další úder soupeře.

V Opatově bylo všechno podstatné hotovo do poločasu. Domácí si v tomto čase zajistili klidné třígólové vedení a to si po změně stran kontrolovali, hostům z Horního Újezdu se vývoj nepovedlo zdramatizovat. Premiérového zisku se dočkal nováček z Městečka Trnávky. V závěru první části hry na jeho vedoucí trefu soupeř z Hradce bleskově odpověděl a více se skóre tohoto duelu nezměnilo.

5. KOLO: Borová – Cerekvice nad Loučnou 4:2 (1:0). Branky: 5. a 76. Popelář, 53. a 88. Matula – 57. Klesal, 80. Pytlík. Dolní Újezd B – Jevíčko 1:5 (1:4). Branky: 20. Vrabec – 6. a 10. z pen. Müller, 15. T. Klein, 40. Václavek, 81. Bartuněk. Opatov – Horní Újezd 3:0 (3:0). Branky: 19. Křivka, 25. Kalánek, 35. Broulík. Morašice – Boršov 2:1 (0:0). Branky: 66. Lněnička, 70. Bureš – 58. Veselý. Dlouhá Loučka – Bystré 2:2 (1:0). Branky: 6. P. Křivánek, 48. Ševčík – 60. Mužík, 62. Svoboda. Městečko Trnávka – Hradec nad Svitavou 1:1 (1:1). Branky: 41. Krummer – 43. Jiroušek.

Utkání Polička B – Mladějov bylo odloženo (středa 28. září, 15.30).

Bez ztráty kytičky

Ve III. třídě se pozvolna začíná formovat skupina mužstev hlásících se do souboje o špici tabulky. Kraluje Vendolí, jehož startu do sezony není co vytknout. Vítězství nad Koclířovem má pořadové číslo čtyři, navíc 360 mistrovských minut bez obdržené branky, zkrátka ve Vendolí mají do dalšího průběhu podzimu na čem stavět.

Uplynulé kolo se odehrálo převážně ve znamení přesvědčivých výsledků, když asi nejvíce práce s tříbodovým zápisem měla Čistá, ale sebranický odpor nakonec zlomila. Svoji černou šňůru protáhla Radiměř marně doposud čekající na vstřelenou branku. Na gólovém suchu zůstala i ve čtvrtém vystoupení v Třebařově.

5. KOLO: Němčice – Staré Město 5:2 (2:1). Branky: 12. a 73. Lipavský, 53. a 87. Pavliš, 44. Sršeň – 36. Štrajt, 56. Blaško. Třebařov – Radiměř 5:0 (2:0). Branky: 15. a 70. D. Maleňák, 50. a 55. Hlubinka, 40. Macek. Vendolí – Koclířov 5:0 (3:0). Branky: 4. a 45. Bednář, 10. Čejka, 61. L. Fuchs, 88. Báča. Čistá – Sebranice 3:1 (2:1). Branky: 31. Průžek, 37. Dvořák, 69. D. Nepraš – 39. Otava. Velké Opatovice B – Linhartice 0:3 (0:3). Branky: 8. P. Kelo, 29. a 40. Lebiš.