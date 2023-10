Je důležité, aby útočník nemyslel jenom na sebe, říká cerekvický střelec Klesal

Dvaatřicetiletý fotbalista se do střelecké listiny zapsal na podzim poprvé a hned to tedy stálo za to. Jeho kariéra se před příchodem do Cerekvice odehrála převážně v klubech na Chrudimsku, nastupoval za Luži, Městec, Jenišovice, Křižanovice či Chroustovice. S cerekvickým Slavojem by Roman Klesal rád v tomto ročníku čeřil vody v popředí okresního přeboru.

Ve vítězném utkání proti Dlouhé Loučce jste vybojovali svoje páté vítězství v podzimní části. Jaký to byl zápas vašima očima, ať z pohledu týmového nebo individuálního výkonu?

Náš kolektivní výkon byl, nebojím se říci, skvělý. Bojovali jsme jeden za druhého a měli více ze hry, soupeře jsme k ničemu nepouštěli. Ač jsme prohrávali naší chybou, tak jsme se dokázali zvednout, otočili zápas v náš prospěch a získali velmi důležité tři body. Ohledně svého vlastního výkonu jsem také spokojen, ale mohlo to být o něco lepší (s úsměvem). Hlavně jsem ale rád, že jsem prolomil střeleckou smůlu, protože gól jsem dal naposledy v přípravě Janovu, a podařilo se to zrovna hattrickem. Hodně mi k tomu pomohli spoluhráči, kteří mě podporovali a přáli mi vstřelit branky, samozřejmě největší díky patří trenérovi za jeho důvěru, díky němu jsem mohl být na hřišti.

TJ Slavoj Cerekvice vs. TJ Sokol Němčice.Zdroj: Deník/Radek Halva

Popište vaše střelecké úspěchy dosažené v nedělním odpolední na stadionu u Loučné…

První branka padla po špatné komunikaci soupeřovy obrany a mé individuální akci. Běžel jsem sám na brankáře, dobíhajícího stopera, který se mě ve vápně skluzem snažil zastavit, jsem oklamal naznačením střely, následně jsem si stáhl míč za levou nohu a do protipohybu gólmanae jsem levačkou po zemi míč poslal za jeho záda. Druhý gól jsem přidal náhodou, byla to takzvaná takzvaná haluz, po levé straně se individuálně prosadil Netolický, který se dostal až do soupeřova vápna a míč se prudkou přihrávkou snažil dostat na přední tyč, asi po třech odrazech obránce – Klát – brankář se míč dostal ke mě a na dlouhou nohu jsem zakončoval, to bylo hodně se štěstím. Třetí gól padl po rohovém kopu, kdy Lorenc nádherným centrem našel Kusého, který hlavou zakončil do obránce, já se rychle odpoutal od bránícího hráče, našel si odražený balon a nártem ho poslal do sítě.

Vyšší počet vstřelených gólů v zápase, hattrick atd. – jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Jste v mužstvu od střílení branek?

V dospělácké kariéře jsem hattrick vstřelil myslím třikrát, jelikož jsem převážnou část kariéry hrál ve středu zálohy a v útoku zaskakoval. Poslední rok je to ale naopak… Více gólů v jednom zápase jsem nikdy nedal, alespoň zatím (úsměv). Jsem útočník, takže od střílení gólů v týmu jsem a očekává se to, ale myslím, že je hodně důležité, aby útočník nemyslel jen na sebe, uměl podržet míč a přihrát lépe postavenému spoluhráči. Tímto se řídím, ale prioritou je, abych dával góly, i když se mi to do této chvíle nedařilo. V minulém ročníku mi tam naopak spadlo skoro všechno…

Vzpomenete si na některé vaše vydařené střelecké počiny z minulosti, povedené zápasy, zvlášť pěkné góly, které vám zůstaly v paměti?

Často vzpomínám na vítěznou branku z finále okresního poháru Chrudimska, kterou jsem vstřelil v dresu Křižanovic. Bylo to v 83. minutě proti Miřeticím, vyhráli jsme 1:0 a slavili tak prvenství v poháru. Byla to pěkná branka, stál jsem na velkém vápně, my rozehrávali roh, brankář míč vyboxoval, ten se od země odrazil až ke mě a z halfvoleje jsem levou nohou poslal míč těsně nad zemí za háčky vzdálenější tyče. Na to si moc rád vzpomenu. Pak je tu ještě jeden a také byl v křižanovickém dresu. Ze středového kruhu jsem napřáhl a vystřelil a ač se brankář snažil z velkého vápna míč doběhnout a vyrazit, tak to nestihnul a spadl mu přímo pod břevno.

Jak jste v Cerekvici spokojeni s dosavadními výsledky v podzimní části okresního přeboru a předváděnou hrou?

Zatím se nám daří, i když jsme třikrát remizovali, ale jen jednou prohráli. Máme však stále na čem pracovat, už vzhledem k nabité tabulce okresního přeboru. Hra se hodně odvíjí od toho, v jaké sestavě se sejdeme, přece jenom hrajeme okresní přebor a mnoho z nás má i jiné aktivity. Hlavně nás trápí celkem velká marodka. Předváděná hra není špatná, ale myslím, že je stále co zlepšovat.

Uvažujete i o boji o příčky nejvyšší v mistrovské soutěži?

Za cíl máme hrát v horní polovině tabulky a bylo by pěkné, kdyby se nám povedlo umístit se do první trojky. Když to bude výš, nikdo se zlobit nebude (smích). Hlavní je se scházet na trénincích a tvořit dobrou partu, to je pochopitelně základ úspěchu.

Na závěr jako tradičně z jiného soudku. Sparta, Slavia, nebo někdo třetí, jak odhadujete letošní Fortuna:ligu a boj o titul?

Doufám, že Slavia, jelikož jsem slávista. Boj o titul bude ještě zajímavý, pomalu se do boje vrací také plzeňská Viktorka, která měla sice horší start, ale už je na třetím místě. Zatím je asi největším favoritem Sparta, která je za poslední roky pěkně rozjetá. Uvidíme, jak to celé dopadne, stejně jako s naší vyrovnanou okresní soutěží…