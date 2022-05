Hosté žehrali na neproměněné šance zejména v úvodu utkání, který se jim povedl o poznání lépe, jenže míč za záda gólmana Beránka nedostali. Zato domácí, jakmile se k ohrožení branky soupeře dostali, byli nekompromisní a odskočili do dvougólového vedení. Teprve potom se ke střeleckému slovu konečně dostala rezerva, po snížení následovalo po přestávce i vyrovnání. Z něho se ovšem dlouho neradovala, spolupráce Hegera s Boháčkem zajistila Janovu třetí, a jak se později ukázalo, i vítězný zásah. Snaha hostů o vyrovnání v závěru zápasu nebyla úspěšná, stejně jako janovské rychlé protiútoky. Domácí tak na svoji stranu překlopili nejen aktuální vývoj v tabulce, ale také bilanci vzájemných duelů (na podzim se hrálo 3:3).

Radiměřská krize nebere konce

Další přední celky soutěže tentokrát nezaváhaly. Morašice se staly tím celkem, který našel recept na to, jak uspět v Křenově proti na jaře dobře hrající Dlouhé Loučce. Soupeřovu ofenzívu vynulovaly, samy byly dostatečně efektivní a tři body braly relativně s jistotou. Cerekvice si v domácím prostředí do poločasu dost zahrávala s Borovou, ke svému štěstí však měla v sestavě Jakuba Vostrčila, jenž naskládal do rozmezí necelých patnácti minut hattrick a sám se tak postaral o obrat.

V záchranářských bojích se asi definitivně zpečetil truchlivý linhartický osud. Metra padla v Horním Újezdu, kde přišla nejenom o body, ale i o dva vyloučené hráče. Domácí se sice s hrou proti početně oslabenému protivníkovi nevěděli příliš rady, nicméně na celkem kontrolovanou výhru jim to vystačilo. Druhým „pánem na holení“, co se týče kritické existenční situace, je na jaře úplně marná Radiměř. Ani nyní v utkání proti Opatovu nenastalo obrození, naopak propadla ještě hlouběji do „bahna“. během úvodních necelých dvaceti minut inkasovala tři góly a nakonec odešla ze hřiště s krutým půltuctem.

Kdo se naopak v jarních bojích nebývale zvedl, to je Boršov. Jakoby ho zázračné vítězství v Morašicích pořádně nastartovalo, od té chvíle nepřestává udivovat. V klíčové bitvě proti Hradci se dlouho hrálo vyrovnaně, závěr ovšem domácím parádně sedl. Raclův gól na 2:1 deset minut před koncem znamenal, že hosté se museli vydat na riziko kupředu, do jejich otevřené obrany však boršovští hráči ještě dvakrát udeřili a záchrana se tak pro ně teď jeví jako reálná záležitost.

V Jevíčku se utkali dva rivalové ze středu tabulky, kteří mohou sezonu dohrávat bez stresu a v poklidu. Zásluhou Václavkova gólového zásahu to byli domácí, kdo se radoval z jedenácté výhry v sezoně.

21. KOLO: Janov – Dolní Újezd B 3:2 (2:1). Branky: 37. a 68. Boháček, 27. Bureš – 38. Vrabec, 65. Frňka. Jevíčko – Mladějov 2:1 (1:0). Branky: 50. T. Müller, 69. Václavek – 6. K. Müller. Horní Újezd – Linhartice 2:0 (1:0). Branky: 20. Zaal, 65. Marek Kusý. ČK: 0:2 (19. Prucek, 66. Cerman). Boršov – Hradec nad Svitavou 4:1 (1:0). Branky: 19. a 79. Racl, 83. Rozsypal, 90. Vyhnánek – 66. Kučírek. Dlouhá Loučka – Morašice 0:3 (0:0). Branky: 51. a 72. Válek, 55. Novák. Radiměř – Opatov 0:6 (0:4). Branky: 13. a 14. Kalánek, 17. Štěrba, 37. Cimburek, 46. Zeman, 88. Lampárek. Cerekvice nad Loučnou – Borová 3:1 (0:1). Branky: 54., 58. z pen. a 64. J. Vostrčil – 20. D. Síla.

Obrat skóre a béčko pádí za postupem

Přetahovaná o dvě postupová místa v nejnižší okresní soutěži pokračovala dalším dějstvím a silné karty v nich vytáhly celky z Městečka Trnávky a Poličky. Trnávka dokázala nevýhodu většího počtu venkovních výjezdů ve třetí sérii vzájemných duelů otočit ve svoji výhodu, na jaře si z cizího hřiště přivezla tři body počtvrté. A tentokrát z Moravské Třebové, kde se to hodně cení. Zasloužil se o to dvěma góly Erik Konečný, které odpověděl na branku třebovské legendy Romana Šatníka. Je přitom s podivem, jak to Trnávka dokáže, když měla obdobně jako v minulých kolech k dispozici sotva jedenáctku a soupeř si mohl dovolit pětkrát střídat. Ale když se chce, tak jde všechno.

Přímý střet dvou postupových uchazečů pro sebe v Rohozné rozhodla poličská rezerva díky tomu, že ve druhém poločase otočila nepříznivě se vyvíjející skóre. Rivalovi z Třebařova uštědřila první jarní porážku. I když má oproti konkurenci nevýhodu v tom, že ji ještě čeká volný termín, tak finiš sezony má rozehraný fantasticky.

21. KOLO: Moravská Třebová C – Městečko Trnávka 1:2 (0:0). Branky: 61. R. Šatník – 73. a 83. E. Konečný. Polička B – Třebařov 3:1 (0:1). Branky: 47. Leinweber, 55. Zahoran, 75. Krejčí – 24. Z. Hlubinka. Vendolí – Koclířov 7:1 (3:1). Branky: 6., 64. a 68. Bednář, 75. a 77. P. Fuchs, 8. vlastní (Kotyza), 30. Navrátil – 27. Hárovník. Čistá – Sebranice 2:0 (0:0). Branky: 49. Frank, 87. Janoušek. ČK: 0:1 (84. Nezbeda). Staré Město volný termín.