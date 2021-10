Cerekvičtí fotbalisté jsou po osmi kompletních kolech lídry okresního přeboru. S posledními a doposud nebodujícími Linharticemi neměli mnoho práce, lze říci, že po jejich drtivém úvodu a třech vstřelených brankách za deset minut nebylo co řešit. Velmi podobný vývoj mělo o pár kilometrů dál zápolení v Morašicích, i tam domácí celek zlomil odpor soupeře, v tomto případě Hradce nad Svitavou, ještě v průběhu první části.

Stále neporažený Janov nasázel Opatovu půltucet, ovšem dlouho to na jeho kanonádu nevypadalo. V prvním poločase bylo více vzruchu před domácí brankou, hosté byli lepší. Klasický šatňák po zaváhání obrany však zcela otočil průběh zápasu. Do druhého poločasu Janovští doslova vlétli a po deseti minutách nebylo o co hrát.

Šest bodů, to je bilance dolnoújezdské rezervy z posledních dnů. I na jejím kontě porážek se stále skví nula. Nejprve jako první soupeř vyloupila stadion u jevíčského nádraží. Pro domácí celek to byl nevydařený zápas, rivala pustil po chybě v obraně do vedení po necelé čtvrthodině hry. Následná jalová převaha přinesla pouze dvakrát nastřelené břevno po střelách Tomáše Kleina, ale nepřesnosti a slabý pohyb víc nepřinesly. Hosté si výhru pojistili po prodlouženém autu v závěru zápasu. A v úterní dohrávce odloženého utkání potom přehráli i Opatov. Ovšem stalo se tak teprve poté, co protivník přišel během druhého poločasu o dva vyloučené hráče a ještě nikoli ze hry, nýbrž z pokutového kopu, který v samotném závěru proměnil David Frank.

Dramatické finále mělo i měření sil v Horním Újezdu. Když v 82. minutě vyrovnal mladějovský Pavel Němec na 3:3 a zúročil tím závěrečný tlak svého mužstva, zdálo se, že se soupeři rozejdou smírně. Jenže hosté v daný okamžik ztratili koncentraci, hned po rozehrávce ze středového kruhu proletěl jejich obranou Vojtěch Lněnička a obloučkem rozhodl o tom, že Horní Újezd vyhrál podruhé v řadě a pomalu se hrabe z tabulkového podpalubí.

Diváci v hledištích byli o víkendu svědky také dvou velkých obratů. Radiměři se to povedlo v důležitém duelu s Dlouhou Loučkou a Boršovu proti Borové, když osud utkání vzal za stavu 2:2 na svoje bedra domácí Michal Racl, jenž rozhodl o výsledku čistým hattrickem.

SELECT OKRESNÍ PŘEBOR – 9. KOLO: Boršov – Borová 5:2 (1:2). Branky: 56., 85. a 87. Racl, 9. Vyhnánek, 49. Zomber – 30. Dědič, 36. Dvořák. Radiměř – Dlouhá Loučka 3:2 (1:2). Branky: 19. Komínek, 64. Vašíček, 74. J. Trnečka – 30. Neumann, 38. Ševčík. Janov – Opatov 6:2 (2:1). Branky: 48. a 50. Kubíček, 5. Knap z pen., 43. Heger, 55. Boháček, 65. Beránek z pen. – 13. Broulík, 83. Štěrba. Jevíčko – Dolní Újezd B 0:2 (0:1). Branky: 14. Vanat, 71. Kalánek. Cerekvice nad Loučnou – Linhartice 5:0 (4:0). Branky: 7. a 8. Klát, 10. a 34. J. Vostrčil, 51. R. Lněnička. Horní Újezd – Mladějov 4:3 (2:1). Branky: 20. a 76. Rek, 40. z pen. a 83. V. Lněnička – 18. Kudyn, 59. Polák, 82. P. Němec. Morašice – Hradec nad Svitavou 5:0 (4:0). Branky: 12. a 31. Bureš, 8. Chmelík, 15. V. Štancl, 65. Kubeš.

DOHRÁVKA – 7. KOLO: Dolní Újezd B – Opatov 1:0 (0:0). Branka: 86. D. Frank z pen. ČK: 0:2 (59. Paar, 80. Křivka).

V okresní III. třídě udolalo moravskotřebovské céčko po dramatickém průběhu Vendolí, když vítězná branka Sedláka padla pět minut před koncem. Udrželo si díky tomu vedoucí umístění a má zdárně za sebou první sérii vzájemných soubojů se všemi soupeři. Na dalších místech se to pořádně mele, druhá je nyní Trnávka, která se po rozpačitém startu do sezony rozehrála ke zlepšeným výkonům. Naposledy její formu odskákala Čistá, na její obranu však nutno poznamenat, že hrála více než polovinu hrací doby v deseti. Týmy, které čekají na první vítězství, se utkaly v Koclířově, nedočkaly se ho, pro domácí byl však nerozhodný výsledek premiérovým bodovým počinem v tomto ročníku.

SELECT III. TŘÍDA – 9. KOLO: Moravská Třebová C – Vendolí 4:3 (2:1). Branky: 51. a 86. Sedlák, 35. Matoušek, 40. Štrajt – 12. Čejka z pen., 59. T. Hladík, 76. Sivák. Staré Město – Polička B 2:1 (2:1). Branky: 17. a 40. Kozák – 43. Dobeš. Městečko Trnávka – Čistá 3:0 (2:0). Branky: 16. Fréhar, 30. Štefl, 80. Lexmaul. ČK: 0:1 (41. Košina). Koclířov – Sebranice 2:2 (1:2). Branky: 17. Gregor, 60. Smolík – 28. a 38. Bureš. Třebařov volný termín.

Pohár: Čtyři týmy jdou dál

Okresní fotbalový pohár zná po svátečním úterku všechny čtyři semifinalisty, kteří budou v této soutěži pokračovat na jaře. Borová si postup na cerekvickém trávníku zajistila gólem Dvořáka v nastaveném čase druhé půle, Radiměř proklouzla mezi top čtyřku po penaltovém rozstřelu v Boršově. Po přestřelce jde dál Janov a nejpřesvědčivější výsledek zapsal celek Mladějova. Dvojice pro semifinále se budou losovat v zimní přestávce.

POHÁR OFS SVITAVY – 2. kolo: Janov – Morašice 4:3 (1:0). Branky: 75. a 77. Heger, 25. Jirásek, 80. Boháček – 59. a 85. Chmelík, 62. Válek. Jevíčko – Mladějov 0:3 (0:1). Branky: 39. Kudyn, 78. Prosecký, 89. P. Němec. Cerekvice nad Loučnou – Borová 1:2 (0:0). Branky: 74. R. Lněnička – 79. Síla, 90. + 1. Dvořák. Boršov – Radiměř 0:0 (0:0), pen. 1:3. ČK: 1:0 (45. Ondrejka).