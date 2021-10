Nadále vede Janov, který k vítězství v Boršově nakročil třígólovým vedením po úvodních pětačtyřiceti minutách. O klidném dohrání zápasu však nemohlo být řeči, po změně stran se strhla přestřelka, obrany na obou stranách kolabovaly, domácí mohutně finišovali a teprve Hegerův gól z 89. minuty boršovské naděje definitivně odvál.

Dolnoújezdské béčko má silné závěry zápasů a po Cerekvici vyloupilo podobným způsobem i Morašice. I v tomto případě hosté rozhodli dvěma zásahy do černého v poslední čtvrthodině a ve čtvrtek v dohrávaném derby s Horním Újezdem se lídrovi mohou výrazně přiblížit.

V Cerekvici to zpočátku vypadalo na exhibici domácího Slavoje, v 18. minutě zvyšoval Klát na 3:0. Jenže Jevíčko se potom na stadionu u Loučné rozkoukalo, do poločasu bylo na kontakt a po pauze se snažilo o vyrovnání. Usilovně, leč marně, navíc koncovku dohrávalo v deseti.

Za zmínku určitě stojí i utkání v Radiměři. Ještě deset minut před koncem vedli hosté z Mladějova 3:2, ale potom přišel skvělý finiš domácích v režii Trnečkových. Luboš vyrovnal a kapitán Jakub dokonal famózní obrat.

Poločas hrůzy, nebo poločas snů. Jak se to vezme z kterého pohledu. Pro Hradec to byla učiněná katastrofa, pro Borovou splněný sen. 0:5 a po pětačtyřiceti minutách nebylo téměř o co hrát. Však se také jednoznačný výsledek po přestávce stran nezměnil a domácí mohli jen přemýšlet, jak mohli v úvodu takhle zaspat.

Linhartická Metra sice před týdnem poprvé na podzim zvítězila, ale v rozletu ji hned začerstva přibrzdila v derby Dlouhá Loučka. I v tomto případě se pomyslný chléb lámal v prvním poločase, hosté získali na svoji stranu bezpečný náskok a neměli potíže si ho pohlídat, naopak soupeře ještě dorazili čtvrtou trefou.

Zajímavý a gólově bohatý duel byl k vidění v Horním Újezdu. V rušnější první půli padlo pět branek a s těsným náskokem odcházeli do kabin hráči z Opatova. Po změně stran se snažili svoje vedení udržet a dlouho se jim to dařilo, nicméně deset minut před koncem domácí přece jenom našli skulinku v soupeřově defenzivě a Kladiva zajistil dělbu bodů.

Horní Újezd bude v akci i ve čtvrtek 28. října, kdy je na programu dohrávka předčasného ukončeného derby v Dolním Újezdu (14:30).

SELECT OKRESNÍ PŘEBOR – 13. KOLO: Hradec nad Svitavou – Borová 0:5 (0:5). Branka: 2. M. Hegr, 4. A. Hegr, 11. M. Veselý, 38. Matula, 41. Hruška. Boršov – Janov 4:6 (0:3). Branky: 51. a 63. Zomber, 76. a 86. J. Veselý – 36., 41. a 59. J. Boháček, 30. a 89. Heger, 85. J. Chroust. Cerekvice nad Loučnou – Jevíčko 3:2 (3:2). Branky: 1. Mikulecký, 15. J. Kusý, 18. Klát – 24. Vykydal, 39. Müller. ČK: 0:1 (87. Vašíček). Linhartice – Dlouhá Loučka 0:4 (0:3). Branky: 18. D. Křivánek, 21. Ševčík, 45. Neumann, 76. Marván. Horní Újezd – Opatov 3:3 (2:3). Branky: 27. V. Lněnička z pen., 37. Marek Kusý, 80. Kladiva – 7. a 18. Kalánek, 33. Paar. Morašice – Dolní Újezd B 0:2 (0:0). Branky: 77. Dvořák, 80. P. Frank. Radiměř – Mladějov 4:3 (1:2). Branky: 44. a 85. J. Trnečka, 49. Komínek, 81. L. Trnečka – 19. Paulus, 30. Staněk, 74. P. Němec.

O vyrovnanosti okresní trojky se není potřeba dlouze rozepisovat, po víkendovém kole je tabulka ještě více natěsnaná. První šestka je naskládána v rozmezí dvou bodů a i když je pořadí trochu zkresleno nestejným počtem odehraných zápasů, tak je zřejmé, že v této skupině může každý porazit každého. Což se nyní potvrdilo třeba v Čisté, málokdo čekal, že by si odtud poličské béčko odvezlo všechny tři body.

Dramatickou zápletku vidělo publikum pod Cimburkem, kde domácí Trnávka díky vydařenému závěru prvního poločasu odskočila o dva góly, ale Třebařov se odmítl jen tak lehce vzdát, snížil na 2:1 a deset minut před koncem ještě na 3:2, závěrečná snaha o vyrovnání však nebyla úspěšná. Derby pro sebe rozhodlo moravskotřebovské céčko, které obě trefy do staroměstské sítě vtěsnalo do čtyřminutového úseku. O tom, že je v boji o špici nutno vážně počítat s Vendolím, nepochybuje vůbec nikdo.

SELECT III. TŘÍDA – 13. KOLO: Moravská Třebová C – Staré Město 2:0 (0:0). Branky: 57. Potáček, 61. vlastní (Havlík). Vendolí – Sebranice 3:1 (1:0). Branky: 39. z pen. a 57. L. Fuchs, 78. T. Hladík – 69. Jílek. Městečko Trnávka – Třebařov 3:2 (2:0). Branky: 40. Havlíček, 44. Štefl, 57. Janík z pen. – 55. D. Novotný, 80. M. Sommer. Čistá – Polička B 2:3 (0:1). Branky: 57. Zrůbek, 90. + 2. Frank – 38. Dobeš, 67. L. Boháček, 69. Moravec. Koclířov volný termín.