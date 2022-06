Opatov se projel na jevíčském kolotoči

Horní Újezd ve své současné nepohodě nebyl týmem, který by mohl Janovským jakkoli konkurovat. Dvakrát inkasoval v úvodní desetiminutovce, potom se sice snažil klást favoritovi odpor, ovšem po třetí brance v nástupu do druhého poločasu rezignoval a do jeho sítě rychle přibývaly další góly. Top kanonýr přeboru Jan Boháček se pod jasné skóre podepsal hattrickem.

Dolní Újezd měl mít, a také měl, proti Cerekvici náročnější úlohu. Ale poradil si zdárně. Rozhodující momenty střetnutí se odehrály krátce předtím, než uběhla hodina hry. Nejprve otevřel gólový účet domácí Drahoš, vzápětí viděl cerekvický M. Lněnička druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. „Přesilovku“ využil posléze Krivák a pojistil vedení, domácí celek si závěr pohlídal a zůstává ve hře.

Předposlední kolo zavede dolnoújezdské mužstvo na hřiště nebezpečného Boršova, Janov nastoupí v Cerekvici.

Na třetí pozici se vrátily Morašice, které si připsaly očekávané vítězství na hřišti sestupujících Linhartic. Byť v „úsporné“ nejhubenější podobě, ale i za takovou se ve fotbale dávají tři body. Jako více než pravděpodobné se jeví, že Metru doprovodí do nižší soutěže Radiměř, která svoji jarní černou výsledkovou sérii neprotrhla ani v Borové. Nepovedený start do druhého poločasu jí sebral veškeré naděje a její existence v okresním přeboru visí na tenoučkém vlásku.

Asi nejvíce zarážející výsledek kola se zrodil v Opatově. Vždyť domácí pokukovali po stupních vítězů a nikdo nečekal, jak dostanou naloženo od Jevíčka. Hosté přitom odehráli celých 90 minut v jedenácti lidech, ale utkání jim neskutečně vyšlo. V prvním poločase to ještě nevypadalo nijak extrémně, jenže druhou část hry odpálil Lubomír Vykydal hattrickem, jeho mančaft se dostal na koně, zatímco Opatovští nedokázali šokující vývoj zastavit. A vzešel z toho nečekaný příděl.

Boršov sahal v Mladějově po třech bodech, odvezl si jeden poté, co domácí po změně stran zlikvidovali dvoubrankové manko, ale i ten jeden se mu může v konečném účtování hodit, je blízko k jistotě setrvání v přeboru. Jakub Marván byl tím hráčem, který těsně před závěrečným hvizdem rozhodl vyrovnané zápolení Dlouhé Loučky s Hradcem. Domácí se posunuli do horní poloviny.

24. KOLO: Borová – Radiměř 5:0 (1:0). Branky: 22. Hejl, 50. Bednář, 52. Hruška, 82. a 88. Dvořák. Dolní Újezd B – Cerekvice nad Loučnou 2:0 (0:0). Branky: 57. Drahoš, 71. Krivák. ČK: 0:1 (58. M. Lněnička). Mladějov – Boršov 2:2 (0:2). Branky: 48. a 65. Kalina – 19. Racl, 36. Vyhnánek z pen. ČK: 0:1 (87. Zomber). Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou 3:2 (1:1). Branky: 29. Ševčík, 57. P. Křivánek, 88. Marván – 14. L. Jukl, 67. Švec. Janov – Horní Újezd 7:0 (2:0). Branky: 7., 59. a 75. J. Boháček, 47. a 55. P. Bureš, 6. Novotný, 88. Beránek z pen. Linhartice – Morašice 0:1 (0:0). Branka: 55. P. Lněnička. Opatov – Jevíčko 2:8 (1:2). Branky: 40. Kalánek, 89. Vostřel – 44., 55. a 87. Vykydal, 17. a 62. T. Klein, 80. a 82. Müller, 34. Václavek.

Céčku pomohl zpět do čela vlastní gól

Tři celky na špici tabulky v rozmezí jediného bodu, dvě kola do konce a rivalové mají stejný počet odehraných zápasů. A vzájemné bitvy téhle trojice ozdobí poslední dějství soutěže. Okresní trojka si na vyvrcholení sezony nachystala ohromnou zápletku.

Doposud vedoucí poličské béčko mělo o víkendu volný los a to byla pobídka pro konkurenci. Nic však nedostala zadarmo. Sebranice se proti Moravské Třebové vypnuly k jednomu ze svých lepších výkonů v sezoně a teprve vlastní branka Nezbedy v 70. minutě nasměrovala zápas ve prospěch staronového lídra, jenž pečetil šťastné vítězství v samotném závěru. Trnávecký Sokol bral „povinné“ tři body v Koclířově přece jen s větší jistotou. Nikdo jiný do hrátek vedoucí trojice nepromluví. Vendolí sice uspělo v Čisté, ale bude hrát už pouze jednou. Třebařov se po sérii nezdarů probudil v derby proti Starému Městu, které rozhodl během devíti minut, ale pravděpodobně to bylo příliš pozdě.

24. KOLO: Třebařov – Staré Město 2:1 (2:1). Branky: 7. Doležal, 9. M. Sommer – 34. Hudec. Čistá – Vendolí 0:3 (0:2). Branky: 5. Hladík, 18. Bednář, 71. L. Fuchs. Sebranice – Moravská Třebová C 3:5 (2:1). Branky: 1. Jílek, 10. Dvořák, 65. Kmošek – 28. a 57. Potáček, 49. Dvořák, 70. vlastní (Nezbeda), 89. Hala. Koclířov – Městečko Trnávka 1:4 (0:3). Branky: 62. Tesař – 5. a 45. Havlíček, 25. a 83. Kolář. Polička B měla volný termín.