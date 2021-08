OKRESNÍ FOTBAL: Po pohárové předehře se o víkendu naplno rozjely mistrovské fotbalové soutěže OFS Svitavy. A hned jejich zahajovací kolo ukázalo, že se v nich fanoušci mohou těšit v nové sezoně na mnoho pozoruhodných věcí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

OKRESNÍ PŘEBOR: Největší překvapení kola? Pravděpodobně se odehrálo na opatovském trávníku. Že domácí prohrají, to rozhodně nečekali ani sami, že to navíc bude debaklem 0:4, to je pro ně nesporně šok. Na druhou stranu Cerekvice naznačila, že její výkony by mohly nabrat oproti minulosti vzestupnou tendenci. Minimálně se z jejího pohledu jedná o tuze zajímavý start.